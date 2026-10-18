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हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

'चलो फ्रांस चलते हैं'... सुलगते पेरिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कसा तंज; महंगाई की आग में सड़कों पर उतरे 5.5 लाख लोग, 1200 गिरफ्तार

पेरिस और फ्रांस के कई बड़े शहरों में प्रदर्शनों के दौरान नकाबपोश उपद्रवियों ने दुकानों में लूटपाट की, जिसके कारण 10 से अधिक मेट्रो लाइनों को बंद करना पड़ा. पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए करीब 1200 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है.

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Aman Upadhyay

Updated : Oct 18, 2026, 02:10 PM IST

'चलो फ्रांस चलते हैं'... सुलगते पेरिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कसा तंज; महंगाई की आग में सड़कों पर उतरे 5.5 लाख लोग, 1200 गिरफ्तार

फ्रांस में हिंसक प्रदर्शनों के बाद राष्ट्रपति मैक्रों ने दिए कड़ी कार्रवाई के आदेश, (Photo Source-IANS)

 

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फ्रांस में शनिवार को महंगाई और बढ़ते खर्च के खिलाफ बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए. लोगों का कहना था कि खाने-पीने की चीजों से लेकर पेट्रोल-डीजल तक के दाम बढ़ने से घर चलाना मुश्किल हो रहा है. इस विरोध में किसान, छात्र, मजदूर संगठनों और पर्यावरण के लिए काम करने वालो लोगों ने हिस्सा लिया. 

फ्रांस के गृह मंत्री लॉरेंट नुनेज के मुताबिक, इन प्रदर्शनों में करीब 5.5 लाख लोग शामिल हुए, जबकि CGT मजदूर संगठन ने यह आंकड़ा करीब 8 लाख बताया. प्रदर्शन कर रहे लोग महंगाई कम करने, स्कूलों की हालत सुधारने और सरकारी मदद से जुड़ी सुविधाओं को बेहतर बनाने की मांग कर रहे थे. हालांकि, कई जगहों पर हालात बिगड़ गए और शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ विरोध हिंसा, दुकानों में लूटपाट और आगजनी तक पहुंच गया.

फ्रांस के किन-किन शहरों में फैली हिंसा?

फ्रांस में प्रदर्शन के दौरान कई बड़े शहरों में तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं सामने आईं. राजधानी पेरिस में कुछ नकाब पहने लोगों ने सड़कों पर खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी और दुकानों में तोड़फोड़ कर सामान लूट लिया. पेरिस के मेयर इमैनुएल ग्रेगोइरे ने बताया कि शहर की कई सड़कें बुरी तरह टूट गई हैं. सबसे ज्यादा नुकसान लिमोज शहर में हुआ, जहां कुछ नकाबपोश लोग 140 साल से भी ज्यादा पुरानी टाउन हॉल की इमारत में घुस गए और आग लगा दी. इससे इमारत को काफी नुकसान पहुंचा. इसके अलावा मार्सेय, लिली, कैले और एंजे शहरों में भी नगर भवनों में घुसने और उन पर हमला करने की कोशिश की गई. वहीं, बोर्दो में पुलिस की इमारत में तोड़फोड़ हुई और ल्योन में टूरिस्ट ऑफिस में आग लगा दी गई. इन घटनाओं के बाद फ्रांस के कई शहरों में सरकारी इमारतों, दुकानों और आम लोगों की संपत्ति को हुए नुकसान का मामला सामने आया.

10 से ज्यादा मेट्रो लाइनें बंद

फ्रांस में हिंसा और तोड़फोड़ के चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. हालात इतने बिगड़ गए कि पेरिस में मेट्रो चलाने वाली कंपनी RATP को 10 से ज्यादा मेट्रो लाइनों को बंद करना पड़ा और कई स्टेशनों पर भी आवाजाही रोकनी पड़ी. इससे दफ्तर जाने वाले और रोज मेट्रो से सफर करने वाले लोगों को काफी दिक्कत हुई. हालात को देखते हुए मशहूर घूमने-फिरने वाली जगहों पर भी सख्ती बढ़ा दी गई. लूर्व संग्रहालय में शनिवार को आने वाले लोगों की संख्या कम कर दी गई, जबकि ऑरांजेरी संग्रहालय में सिर्फ उन्हीं लोगों को जाने दिया गया, जिन्होंने पहले से टिकट बुक कर रखी थी.

सड़कों पर हंगामा कर रहे लोगों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी और पानी की तेज बौछार करने वाली गाड़ियों का इस्तेमाल किया. इस दौरान सुरक्षा बलों के 60 जवान घायल हो गए. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 1200 लोगों को पकड़ लिया.

डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस पर क्या प्रतिक्रिया दी?

फ्रांस में महंगाई और बढ़ती महंगी जिंदगी के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि 'चलो फ्रांस चलते हैं', वहां कोई दंगा नहीं हो रहा और न ही कोई क्रांति हो रही है, जबकि फ्रांस तो क्रांति के लिए ही जाना जाता है. ट्रंप का यह बयान ऐसे वक्त आया है, जब फ्रांस में कई हफ्तों से छात्र सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और अब इन प्रदर्शनों के बाद देश के कई हिस्सों में हिंसा भी देखने को मिली है. इससे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की सरकार पर दबाव बढ़ गया है. वहीं, मैक्रों का कार्यकाल खत्म होने में करीब 6 महीने बाकी हैं और देश में नए राष्ट्रपति के चुनाव की तैयारी भी चल रही है. ऐसे में फ्रांस में बढ़ते गुस्से और हिंसा ने सरकार के लिए मुश्किलें और बढ़ा दी हैं. 

जेडी वेंस ने इस हिंसा की क्या वजह बताई?

अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी फ्रांस में हुई हिंसा पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी बात रखी. उन्होंने इस पूरे मामले के लिए बाहर से आने वाले लोगों और उदारवादी सोच वाली नीतियों को जिम्मेदार बताया. वेंस का कहना है कि पश्चिमी देशों के नेताओं ने सबके साथ बराबरी और नरमी बरतने के नाम पर विकासशील देशों से बड़ी तादाद में लोगों को फ्रांस आने दिया, लेकिन इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि अलग-अलग सोच और रहन-सहन वाले लोग आपस में कैसे घुल-मिलकर रहेंगे. उन्होंने अमेरिका को भी फ्रांस के हालात से सीख लेने की सलाह दी. वेंस ने कहा कि अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी जिस तरह की नीतियों को बढ़ावा देना चाहती है, उसका नतीजा आगे चलकर फ्रांस जैसे हालात के रूप में सामने आ सकता है.

मैक्रों ने उपद्रवियों को चेतावनी दी

हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाओं के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कड़ा रुख अपनाया है. मैक्रों ने साफ शब्दों में कहा कि हिंसा के लिए समाज में कोई जगह नहीं है. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि जिन लोगों ने सरकारी दफ्तरों, दुकानों और नगर भवनों में तोड़फोड़ व लूटपाट की है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और सख्त सजा दी जाएगी.

गृह मंत्री लॉरेंट नुनेज ने भी प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा की कड़ी निंदा की. राष्ट्रपति मैक्रों ने पुलिस और सुरक्षा बलों का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार उन लोगों के खिलाफ एकजुट होकर खड़ी रहेगी जो देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं. 

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