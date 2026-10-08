टपकती छतें, चूहों की रेस और 10 घंटों की क्लास... फ्रांस में सड़कों पर उतरे लाखों स्टूडेंट्स, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले

फ्रांस में छात्रों के प्रदर्शन के बाद कई जगह स्कूल बंद होने की वजह से सरकार पर भारी दबाव बढ़ गया है. सरकार ने छात्रों की मांग को सही बताया है.

क्लासरूम में चूहों की रेस, टपकती छतें... ये हाल एशिया के किसी देश का नहीं है और न ही ये अफ्रीका के किसी गरीब देश के स्कूल का हाल है. ये हालत है यूरोप के सबसे अमीर देशों में शामिल फ्रांस के स्कूलों की, जहां घूमने का दुनिया के हर अमीर शख्स का ख्वाब होता है. पेरिस की सड़कें इन दिनों भरी हुई हैं, लेकिन ये लोग कोई टूरिस्ट नहीं हैं, ये हैं स्कूल के 15 से 18 साल के बच्चे. इन छात्रों नें स्कूल के दरवाजों को कचरे के डिब्बों और बैरिकेड्स लगाकर ताले लगा दिए हैं.

कई साल बाद छात्रों का इतना बड़ा आंदोलन देखने को मिल रहा है. 2.5 लाख से ज्यादा छात्र बेहतर पढ़ाई और स्कूलों की हालत सुधारने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं. कई जगह प्रदर्शन कर रहे छात्रों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की और झड़प हुई, जिसमें सैकड़ों लोग घायल बताए जा रहे हैं. हालात बिगड़ने पर पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा.

फ्रांस में छात्रों का आंदोलन कैसे भड़का?

इस आंदोलन की शुरुआत पेरिस के उत्तर में स्थित एक स्कूल से हुई। यहां टीचरों की कमी और पढ़ाई के लिए जरूरी सामान न होने से छात्र काफी परेशान थे। इसके बाद छात्रों ने अपने टीचरों के साथ मिलकर स्कूल की इन दिक्कतों के खिलाफ आवाज उठाई। स्कूल में उनकी शुरुआती मांगें मान ली गईं, लेकिन इस दौरान छात्रों को पता चला कि देश के कई दूसरे स्कूल भी ऐसी ही परेशानियों से जूझ रहे हैं। इसके बाद यह मुद्दा एक स्कूल तक सीमित नहीं रहा और धीरे-धीरे दूसरे शहरों के छात्रों तक पहुंचता गया। देखते ही देखते स्कूलों की खराब हालत, टीचरों की कमी और पढ़ाई से जुड़ी दूसरी दिक्कतों को लेकर शुरू हुई यह आवाज पूरे फ्रांस में फैल गई।

सितंबर में नए सेशन शुरू होते ही टीचर यूनियन SNES-FSU ने बताया कि देश के आधे से ज्यादा सरकारी मिडिल और हाई स्कूलों में कम से कम 1 टीचर की कमी थी. छात्रों का कहना था कि हर साल उनकी परेशानी दूर करने के वादे तो किए जाते हैं, लेकिन जमीन पर कुछ खास नहीं बदलता. इसी के बाद पेरिस, स्ट्रासबर्ग, रेनेस और ल्योन जैसे शहरों में छात्र सड़कों पर उतरने लगे. हाई स्कूल स्टूडेंट्स यूनियन के मुताबिक करीब 2,000 स्कूलों को बंद करना पड़ा है.

क्लासरूम के अंदर का मंजर क्या है?

फ्रांस के कई हाई स्कूलों की हालत इन दिनों काफी खराब बताई जा रही है. छात्रों ने बताया कि बड़े शहरों के कम आय वाले इलाकों के स्कूलों में दीवारों और छतों में बड़े छेद हैं. बारिश होने पर छत से पानी टपकता है, इसलिए बच्चों को अपनी डेस्क दूसरी जगह करनी पड़ती है और कई बार फर्श पर बाल्टियां रखनी पड़ती हैं. स्कूलों में चूहे घूमते दिख रहे हैं, टॉयलेट टूटे हुए हैं और बैठने के लिए कुर्सियां तक कम पड़ रही हैं.

बताया जा रहा है कि 1960 के दशक में बने हजारों प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल अब पूरी तरह जर्जर हो चुके हैं. सीनेट की एक आधिकारिक रिपोर्ट ने भी माना है कि इन जर्जर इमारतों को सुधारने और मौसम की मार से बचाने के लिए आने वाले समय में अरबों यूरो के भारी-भरकम पैसे और बजट की जरूरत पड़ेगी.

फ्रांस में कितने घंटे चलती है स्कूलों की क्लास?

फ्रांस के तूलूज शहर में प्रदर्शन कर रहे एक छात्र के हाथ में एक तख्ती थी, जिस पर लिखा था, “सोने के घंटों से ज्यादा क्लास के घंटे.” इसका मतलब है कि वहां छात्रों को पढ़ाई के लिए काफी लंबा वक्त स्कूल में बिताना पड़ता है.

फ्रांस में स्कूल का समय सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक रहता है. OECD के मुताबिक, फ्रांस के छात्रों के पास दूसरे कई देशों के मुकाबले पढ़ाई के घंटे ज्यादा हैं, लेकिन ये पढ़ाई साल के सिर्फ 36 हफ्तों में पूरी करनी होती है. इसी वजह से छात्रों पर हर दिन पढ़ाई का काफी दबाव रहता है. बैकलॉरिएट के नियम बदलने के बाद छात्रों को अपनी पसंद के विषय चुनने की छूट तो मिली, लेकिन इसका असर टाइमटेबल पर पड़ा और कई बार उन्हें दो क्लास के बीच लंबे समय तक खाली बैठना पड़ता है. ऊपर से क्लास में छात्रों की संख्या भी काफी ज्यादा है. जहां OECD देशों में एक भाषा की क्लास में औसतन 26 छात्र होते हैं, वहीं फ्रांस में यह संख्या 29 है. पेरिस और उसके आसपास के इलाकों में तो एक क्लास में 36 या उससे ज्यादा छात्र भी होते हैं. शिक्षा मंत्रालय के आंकड़े भी बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में क्लास में छात्रों की संख्या लगातार बढ़ी है.

क्या सच में फ्रांस के स्कूलों से शिक्षक गायब हैं?

फ्रांस में छात्रों के गुस्से की एक बड़ी वजह यह है कि उनकी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही है. वहां शिक्षा मंत्रालय भी मान चुका है कि कई बार शिक्षक के जाने या लंबे समय तक छुट्टी पर रहने के बाद उनकी जगह दूसरा शिक्षक कई हफ्तों तक नहीं आता, जिससे जरूरी कक्षाएं बंद हो जाती हैं और खासकर बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को बड़ा नुकसान होता है.

यह परेशानी गरीब इलाकों में और ज्यादा है. पेरिस के पास के सबसे गरीब इलाकों में से एक सीन-सेंट-डेनिस में हालात इतने खराब हैं कि वहां के छात्र 20% तक पढ़ाई के घंटे केवल इसलिए गंवा देते हैं क्योंकि किसी शिक्षक के छुट्टी होने पर उनकी जगह कोई दूसरा पढ़ाने नहीं आता. इसका मतलब है कि स्कूल के पूरे समय को जोड़ें तो एक छात्र की करीब 1 साल की पढ़ाई ऐसे ही छूट सकती है.

फ्रांस के स्कूलों का पैसा जा कहां रहा है?

फ्रांस की पढ़ाई-लिखाई की व्यवस्था में सबसे बड़ी दिक्कत पैसे की कमी नहीं, बल्कि पैसे के सही इस्तेमाल की है. 15 से 18 साल के बच्चों के हाई स्कूलों पर फ्रांस OECD के औसत से 28% ज्यादा पैसा खर्च करता है, फिर भी पढ़ाई की हालत बहुत अच्छी नहीं है. इसकी एक बड़ी वजह यह है कि छोटे बच्चों की शुरुआती पढ़ाई पर फ्रांस दूसरे देशों के मुकाबले 11% कम खर्च करता है, जबकि इसी उम्र में बच्चों की पढ़ाई की नींव तैयार होती है.

दूसरा बड़ा कारण यह है कि हाई स्कूल के बजट का बड़ा हिस्सा वोकेशनल कोर्स पर खर्च होता है, लेकिन इन कोर्स को वहां उतनी अहमियत नहीं मिलती. ऊपर से कई साल पढ़ाने के बाद भी शिक्षकों को दूसरे देशों के मुकाबले कम सैलरी मिलती है. यही वजह है कि गरीब परिवारों या गरीब इलाकों से आने वाले बच्चों के लिए आगे बढ़ना और अपनी जिंदगी बेहतर बनाना फ्रांस में दूसरे अमीर देशों के मुकाबले ज्यादा मुश्किल है.

आंदोलन कितना बढ़ चुका है?

जब छात्रों का गुस्सा सड़कों पर आया तो फ्रांस के कई बड़े शहरों में हालात बिगड़ गए. स्ट्रासबर्ग, ल्योन और रेनेस में छात्रों और पुलिस के बीच जोरदार झड़प हुई. प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स में आग लगा दी, जबकि पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी. गृह मंत्रालय के मुताबिक, आंदोलन शुरू होने के बाद से 6,100 लोगों को पकड़ा गया है, इनमें ज्यादातर नाबालिग हैं. 1,800 से ज्यादा लोगों पर केस चलाने की तैयारी है. इस पूरे टकराव में कम से कम 215 छात्र और 715 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं.

छात्रों का यह आंदोलन फ्रांस को 1968 के उस बड़े छात्र आंदोलन की याद दिला रहा है जब छात्रों और मजदूरों के गुस्से ने राष्ट्रपति चार्ल्स द गॉल की सरकार को हिला दिया था. लेकिन इस बार छात्रों की मांग सरकार गिराने की नहीं है. वे बस अपने स्कूलों में अच्छे टीचर, सुरक्षित छत और पढ़ाई के लिए ठीक माहौल चाहते हैं.

फ्रांस के प्रधानमंत्री ने क्या कहा?

फ्रांस में स्कूलों को लेकर छात्रों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है और कई जगह स्कूल बंद होने के बाद सरकार पर भी दबाव बढ़ गया है. प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू ने इस हफ्ते पूरे फ्रांस में हाई स्कूल की कक्षाएं बंद करने का फैसला लिया. उन्होंने कहा कि स्कूलों में तोड़फोड़ करने से हालात बेहतर नहीं होंगे, लेकिन साथ ही माना कि छात्रों की कई मांगें सही हैं. सरकार ने अक्टूबर के आखिर तक मांगों पर ठोस काम करने का प्लान बनाने को कहा है. लेकिन छात्र संगठन कह रहे हैं कि सिर्फ बातें करने से काम नहीं चलेगा. जब तक जमीन पर बड़ा बजट और साफ बदलाव नजर नहीं आते, उनका आंदोलन जारी रहेगा.