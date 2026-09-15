भविष्य की जंग के लिए फ्रांस तैयार, ड्रोन हमलों के खिलाफ ‘लेगो ब्रिक्स’ में बदलेगी सेना; जानिए कैसे करेगा यह काम

ड्रोन हमलों से टैंकों को सुरक्षित रखने के लिए फ्रांसीसी सेना ने अपने बख्तरबंद दस्तों को छोटे टुकड़ों में बांटने का नया प्रयोग शुरू किया है. जानिए इस नई रणनीति के बारे में.

फ्रांसीसी सेना ड्रोन हमलों से बचने के लिए अपने टैंक दस्तों को छोटे और बिखरे हुए दस्तों में बांटने का परीक्षण कर रही है.

चार लेक्लेर्क टैंकों वाले प्लाटून के स्थान पर अब दो टैंक और दो हल्के बख्तरबंद वाहनों के हाफ-प्लाटून मॉडल का परीक्षण किया गया.

इसको 'लेगो ब्रिक्स' का नाम दिया गया है, ताकि दुश्मन के लिए एक या दो टैंकों पर महंगे ड्रोन से हमला करना नुकसान का सौदा बन जाए.



France Lego bricks Military Concept: आधुनिक युद्ध के मैदान में ड्रोन तकनीक के भारी उपयोग के कारण सैन्य रणनीतियों में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है. यूक्रेन युद्ध के अनुभवों ने यह दुनिया को बता दिया कि आसमान में लगातार मंडराते ड्रोन भारी बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों को आसानी से अपना शिकार बना लेते हैं.

इसी खतरे से निपटने के लिए फ्रांसीसी सेना की 7वीं आर्मर्ड ब्रिगेड ने अपनी पारंपरिक युद्ध रणनीति को बदलने का प्रयोग शुरू किया है. फ्रांस के पूर्वी शहर बेसकॉन स्थित ब्रिगेड मुख्यालय से इस नई रणनीति पर काम चल रहा है.

फ्रांस की इस फ्लैगशिप भारी आर्मर्ड ब्रिगेड के कमांडर जनरल मैक्सिम डो ट्रान के अनुसार, सेना अब अपने बड़े प्लाटूनों को छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित कर रही है. इस नई अवधारणा को 'लेगो ब्रिक्स' कहा जा रहा है. इसके तहत टैंकों और सहायक बख्तरबंद वाहनों को आवश्यकतानुसार आपस में जोड़ा या अलग किया जा सकता है, ताकि वे युद्धक्षेत्र में दुश्मन की नजरों से बच सकें और एक बड़ा निशाना बनने से सुरक्षित रहें.

इसके पीछे वजह क्या है?

ड्रोन से ढके युद्धक्षेत्र में बड़े सैन्य दस्तों का एक साथ आगे बढ़ना अब अत्यधिक जोखिम भरा बन गया है. यूक्रेन युद्ध के दौरान अग्रिम मोर्चे से कई किलोमीटर तक एक ऐसा क्षेत्र बन गया है, जिसे 'किल जोन' कहा जाता है. इस पारदर्शी युद्धक्षेत्र में बड़े सैन्य टैंक समूहों को तुरंत ट्रैक करके नष्ट किया जा सकता है.

जनरल डो ट्रान का मानना है कि युद्ध के मैदान में कोई सैन्य इकाई जितनी कम ध्यान खींचेगी, उसके लक्षित होने की संभावना भी उतनी ही कम होगी. जब टैंक बिखरे हुए और बेहद छोटे समूहों में तैनात होते हैं, तो दुश्मन के सामने एक कठिन दुविधा पैदा होती है. महज एक या दो टैंकों को नष्ट करने के लिए अपने कीमती ड्रोन या मिसाइल संसाधन खर्च करना दुश्मन के लिए लागत-प्रभावशीलता के लिहाज से सही नहीं बैठता.

'लेगो ब्रिक्स' कैसे काम करती है?

फ्रांसीसी सेना के एक पारंपरिक भारी घुड़सवार प्लाटून में आम तौर पर चार लेक्लेर्क मेन बैटल टैंक और चार वीबीएल हल्के बख्तरबंद वाहन शामिल होते हैं. हालांकि, नए परीक्षणों के तहत इस बड़े प्लाटून को छोटे घटकों में तोड़ने का प्रयास किया गया है.

शुरुआत में फ्रांसीसी सेना ने केवल एक लेक्लेर्क टैंक और एक वीबीएल वाहन के जोड़े का परीक्षण किया था. लेकिन अभ्यास के दौरान यह देखा गया कि एक-एक वाहन का यह समूह सामरिक तालमेल बनाए रखने में काफी छोटा साबित हुआ. इसलिए ब्रिगेड ने फिलहाल दो टैंक और दो हल्के बख्तरबंद वाहनों वाले हाफ-प्लाटून ढांचे को अपनाया है.

जनरल डो ट्रान का कहना है कि भविष्य में किसी बड़े सैन्य अभियान के लिए दो या तीन पूरी स्क्वाड्रन के बजाय बीस अलग-अलग 'ब्रिक्स' को मिलाकर हमला किया जा सकता है. इसके अलावा, भविष्य के एक प्लाटून में एक टैंक के साथ तीन मोटरसाइकिलें और ऊपर निगरानी करते ड्रोन भी शामिल हो सकते हैं.

सैनिकों और कमान संरचना पर इसका क्या असर पड़ेगा?

टैंकों को छोटे दस्तों में बांटने की इस रणनीति को सफल बनाने के लिए कमान की शैली में भी बदलाव की आवश्यकता है. जब सैन्य इकाइयां बिखरी हुई और छोटी होंगी, तब निचले स्तर के अधिकारियों, विशेष रूप से गैर-कमीशन अधिकारियों (NCOs) को अधिक स्वायत्तता और स्वतंत्रता के साथ तुरंत निर्णय लेने होंगे.

इस वर्ष आयोजित फ्रांस के Orion 2026 युद्धाभ्यास के दौरान हाफ-प्लाटून ऑपरेशन्स का व्यावहारिक परीक्षण किया गया था. इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य यह जांचना था कि गैर-कमीशन अधिकारी बिना किसी लेफ्टिनेंट के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन के कमांडर के उद्देश्य को समझकर खुद पहल कर सकते हैं या नहीं. जबकि सेना अभी तक पूर्ण स्वायत्तता के स्तर पर नहीं पहुंची है, लेकिन कमान के नए संरचनात्मक ढांचे को अपना लिया गया है. इसके अलावा, ब्रिगेड ने अपने कमांड पोस्ट को भी 'पांच लेगो ब्रिक्स' में विभाजित किया है, जो एक साथ या पूरी तरह से अलग होकर काम कर सकते हैं.

भविष्य के युद्ध और टैंकों का स्वरूप कैसा होगा?

यूक्रेन में बख्तरबंद वाहनों की आवाजाही में मुश्किलें आई हैं, लेकिन रणनीतिक बढ़त और ब्रेकथ्रू हासिल करने के लिए टैंकों की उपयोगिता बनी रहेगी. हालांकि, आने वाले समय में टैंकों का डिजाइन और हथियार प्रणाली काफी हद तक बदल सकती है.

फ्रांसीसी सेना अब ऐसे टैंकों की अवधारणा पर विचार कर रही है जो अधिक खुले प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करें. भविष्य के टैंकों में मुख्य तोप के स्थान पर एंटी-ड्रोन प्रणाली या ड्रोन लॉन्चर स्थापित किए जा सकते हैं.

वर्तमान में ड्रोन 'उड़ते हुए बमों' की तरह काम कर रहे हैं और मुख्य गोलाबारी का दायित्व तोपखाने व ड्रोन पर स्थानांतरित हो रहा है. ऐसे में आमने-सामने तोप से तोप की सीधी भिड़ंत की संभावना कम हो रही है और 120 मिमी तोप के स्थान पर लॉइटरिंग म्यूनिशन का उपयोग एक व्यावहारिक विकल्प बन सकता है.