अमेरिका-ईरान जंग अभी 6 महीने और खिंचेगी, पूर्व रक्षा मंत्री लियोन पेनेटा ने ऐसा क्यों कहा?

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पूर्व रक्षा मंत्री लियोन पेनेटा ने चेतावनी दी है कि अमेरिका-ईरान संघर्ष अगले छह महीने और खिंच सकता है. उन्होंने हॉर्मुज जलडमरूमध्य नियंत्रण और ट्रंप की साख पर सवाल उठाए.
Leon Panetta US Iran Conflict: अमेरिका के पूर्व रक्षा मंत्री लियोन पेनेटा ने चेतावनी दी है कि अमेरिका और ईरान के बीच जारी सैन्य संघर्ष अगले छह महीने तक और चल सकता है, जो मध्य पूर्व में एक लंबे युद्ध का रूप ले सकता है. पेनेटा ने एक साक्षात्कार में बताया कि वर्तमान में वॉशिंगटन और तेहरान के बीच पूरी तरह गतिरोध की स्थिति बनी हुई है.
दोनों में से कोई भी पक्ष न तो बातचीत के लिए तैयार है, न आत्मसमर्पण करने को राजी है और न ही किसी बड़े सैन्य टकराव का जोखिम उठाने का साहस दिखा पा रहा है. एक इंटरव्यू में उन्होंने आशंका जताई कि यह युद्ध बिना किसी समाधान के अगले छह महीने तक इसी तरह जारी रह सकता है.
पूर्व राष्ट्रपति ओबामा के कार्यकाल में CIA निदेशक रह चुके पेनेटा ने कहा कि छह महीने से अधिक समय पहले शुरू हुए इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास बेहद सीमित विकल्प बचे हैं. पहला विकल्प यह है कि ट्रंप सैन्य अभियान को तुरंत रोक दें और स्वीकार करें कि यह सफल नहीं रहा. हालांकि, पेनेटा को इसकी संभावना बहुत कम लगती है.
दूसरा विकल्प मौजूदा स्थिति को जारी रखना है, जिसमें अमेरिका और ईरान समय-समय पर एक-दूसरे पर सीमित हमले करते रहें लेकिन बड़े युद्ध से बचें. पेनेटा का मानना है कि इससे संघर्ष लंबा खिंच सकता है और कोई स्पष्ट परिणाम नहीं निकलेगा.
पेनेटा के मुताबिक, तीसरा विकल्प यह है कि अमेरिका हॉर्मुज जलडमरूमध्य पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करे और ईरान की उस क्षमता को खत्म करे, जिससे वह इस रणनीतिक समुद्री मार्ग पर जहाजों की आवाजाही को प्रभावित करता है. स्पष्ट सैन्य सफलता का दावा करने के लिए हॉर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह खोलना ही अमेरिकी प्रशासन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए.
पेनेटा ने ट्रंप के उन बयानों की आलोचना की, जिनमें वे बार-बार कह रहे थे कि समझौता निकट है और हॉर्मुज जलडमरूमध्य खुला है. पेनेटा के अनुसार, ऐसे बयानों से राष्ट्रपति की विश्वसनीयता प्रभावित हुई है. इस बीच, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इस टकराव को 'युद्ध' कहने से इनकार किया है. मध्यावधि चुनावों से पहले इसके समाप्त होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्हें इसका उत्तर नहीं पता और यह काफी हद तक ईरान पर निर्भर करेगा.
पूर्व रक्षा मंत्री ने पेंटागन के भीतर चल रहे नेतृत्व बदलावों और आंतरिक तनावों पर भी चिंता व्यक्त की. उनकी यह टिप्पणी सेना सचिव डैन ड्रिस्कॉल के इस्तीफे के बाद आई है. रिपोर्टों के अनुसार, ड्रिस्कॉल के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के साथ कर्मियों से जुड़े फैसलों को लेकर गहरे मतभेद थे. पेनेटा ने आगाह किया कि शीर्ष नेतृत्व स्तर पर यह तनाव अमेरिकी सैनिकों के बीच अनिश्चितता पैदा कर सकता है और चीन, रूस, उत्तर कोरिया तथा ईरान जैसे प्रतिद्वंद्वियों को अमेरिका की कमजोरी का संकेत दे सकता है.
हालांकि, पेंटागन के प्रवक्ता शॉन पार्नेल ने इन आशंकाओं को खारिज करते हुए कहा कि रक्षा विभाग पीट हेगसेथ के नेतृत्व में पूरी क्षमता से काम कर रहा है और विभाग में अव्यवस्था की खबरें निराधार हैं. इसके बावजूद पेनेटा ने लंबी अवधि तक तैनात सैनिकों को मिलने वाली सहायता पर सवाल उठाए.
उन्होंने युद्धपोत 'यूएसएस अब्राहम लिंकन' का उदाहरण दिया, जो ईरान के खिलाफ अभियानों के दौरान लगातार 260 दिनों से अधिक समय तक बिना किसी बंदरगाह पर रुके समुद्र में रहने के बाद थाईलैंड पहुंचा. यह गंभीर चेतावनी ऐसे समय आई है जब हाल ही में शनिवार को अमेरिकी बलों ने ईरान के तीन कच्चे तेल टैंकरों पर हमला किया, जो ईरान द्वारा अमेरिकी विमानवाहक पोत और विध्वंसक पर किए गए बैलिस्टिक मिसाइल हमलों का जवाब था.