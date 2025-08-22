Add DNA as a Preferred Source
6 बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री रहे रानिल विक्रमसिंघे गिरफ्तार, सरकारी फंड में हेराफेरी का आरोप

इस 1 ड्राई फ्रूट में छिपा है सौंदर्य के साथ मजबूती का खजाना, बाल से लेकर त्वचा की बढ़ाता है चमक

Dead Body Toe Tie: मौत के बाद क्यों बांधे जाते हैं महिला या पुरुष के पैरों के अंगूठे, आत्मा से है इसका संबंध

Bigg Boss 19 Premier: कब, कहां और कैसे LIVE देख सकेंगे Salman Khan का शो, पूरी डिटेल यहां जानें

Bihar Election 2025: इलेक्शन के ऐलान से पहले ही चुनावी मोड में आए PM मोदी, उनके मिशन से समझिए मगध का मर्म

बिहार SIR पर SC का बड़ा आदेश, वोटर लिस्ट रिवीजन में आधार कार्ड को करें शामिल, राजनीतिक दलों को दिया ये निर्देश

Ambani Family Education: अंबानी परिवार में कौन है सबसे कम और ज्यादा पढ़ा-लिखा? जानें किसने कहां से ली है डिग्री

Parliament Security Breach: संसद भवन की सुरक्षा में फिर हुई बड़ी चूक, दीवार फांदकर आए शख्स को CISF के जवानों ने दबोचा

High Blood Pressure के मरीज न करें इन 4 चीजों को खाने की गलती, वरना बिगड़ जाएगी तबीयत

South Megastar: टॉपर्स से बैकबेंचर्स तक – 10वीं में हुआ फेल, थिएटर में नाम सुनते ही बजती है सीटी

Numerology: इन तारीखों में जन्मी लड़कियां होती हैं बहुत ही गुणवान, पिता के लिए हैं लकी चार्म

अंतर्राष्ट्रीय खबरें

6 बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री रहे रानिल विक्रमसिंघे गिरफ्तार, सरकारी फंड में हेराफेरी का आरोप

श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है. जांच एजेंसी ने लंबी पूछताछ के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया.

Latest News

राजा राम

Updated : Aug 22, 2025, 05:37 PM IST

6 बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री रहे रानिल विक्रमसिंघे गिरफ्तार, सरकारी फंड में हेराफेरी का आरोप

रानिल विक्रमसिंघे

श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप में शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने बताया कि 76 वर्षीय विक्रमसिंघे को आपराधिक जांच विभाग (CID) मुख्यालय से गिरफ्तार किया गया, जहां उन्हें सरकारी धन के कथित दुरुपयोग की जांच के संबंध में बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया था. बताते चलें, विक्रमसिंघे एक अनुभवी नेता के साथ-साथ छह बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री रह चुके हैं. 

सरकारी खर्च पर ब्रिटेन गए थे

मिली जानकारी के अनुसार, उन पर सितंबर 2023 में अपनी पत्नी मैत्री के एक दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए इंग्लैंड की यात्रा करने के वास्ते सरकारी धन का उपयोग करने का आरोप लगाया गया है. पुलिस के मुताबिक विक्रमसिंघे एक आधिकारिक कार्यक्रम के बाद अमेरिका से लौट रहे थे और अपनी पत्नी के एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सरकारी खर्च पर ब्रिटेन गए थे. 

यह भी पढ़ें: भारत-अमेरिका में टैरिफ तनाव के बीच पुतिन आएंगे भारत, NSA अजीत डोभाल ने की आधिकारिक घोषणा

 

राजपक्षे की जगह राष्ट्रपति पद संभाला था

दरअसल, सीआईडी ने यात्रा पर खर्चे के बारे में पहले उनके कर्मचारियों से भी पूछताछ की थी. आपको ज्ञात हो, विक्रमसिंघे ने 2024 के अंत तक शेष कार्यकाल के लिए गोटबाया राजपक्षे की जगह राष्ट्रपति पद संभाला था. उन्हें 2022 के आर्थिक संकट से श्रीलंका को बाहर निकालने का श्रेय दिया गया.  वह जुलाई 2022 से सितंबर 2024 तक राष्ट्रपति पद पर रहे थे. बहहरहाल, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे की जांच में और क्या कुछ निकलता है. 

इनपुट: पीटीआई 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

