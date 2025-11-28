FacebookTwitterYoutubeInstagram
इमरान खान की सेहत को लेकर चल रही अटकलों पर पाक सरकार ने तोड़ी चुप्पी, जेल प्रशासन ने बताया पूर्व PM का हाल

करनाल में बड़ा हमला नाकाम, दो जिंदा हैंड ग्रेनेड और आईईडी बरामद, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य गिरफ्तार

Weather Update: सेन्यार के बाद अब भारत की तरफ बढ़ रहा एक और तूफान, इन राज्यों में ठंड के साथ आंधी-बारिश का अलर्ट

भारत के वो 4 अनोखे झरने कौन से हैं जिनका सीधा संबंध अंतरिक्ष से है?

कौन है नंदिका द्विवेदी, जिसका पलाश मुच्छल से बताया जा रहा कनेक्शन, शादी के दिन ऐसा क्या हुआ?

WPL 2026 में सबसे महंगी 5 भारतीय खिलाड़ी, देखें नीलामी में किन पर हुई पैसों की बारिश

पाकिस्तान के पूर्व पीएम और पीटीआई पार्टी के संस्थापक इमरान खान लंबे समय से पाकिस्तान के रावलपिंडी की जेल में बंद है, अब बीते कई दिनों से खबरें सामने आ रही है कि उनकी हत्या कर दी गई है. आइए जानते है कि इस बारे में जेल प्रशासन ने क्या कहा है.

सुमित तिवारी

Updated : Nov 28, 2025, 08:39 AM IST

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और  PTI पार्टी के संस्थापक इमरान खान को लेकर बवाल बढ़ता चला जा रहा है, पिछले कई दिनों से कई रिपोर्ट दावा कर रही है कि उनकी मौत हो गई है वहीं कई रिपोर्ट का कहना है कि उनका स्वास्थ सही नहीं चल रहा. ऐसे में इमरान खान के समर्थकों ने नाराजगी जाहिर करना शुरू कर दिया है. दरअसल लंबे से समय से इमरान खान को पाकिस्तान की रावलपिंडी अदियाला जेल में कैद किया गया है. अब इस पूरे घटनाक्रम पर इमरान खान की बहन का बयान सामने आया है. 

मिलने भी नहीं दिया जा रहा

इमराम खान की बहन वोरीन नियाजी का कहना है कि उन्हें इमरान खान के बारे में कुछ भी नहीं पता, यहां तक कि उन्हें इमरान खान से मिलने भी नहीं दिया जा रहा है. उन्होंने कहा है कि "हमें कुछ नहीं पता, वे हमें कुछ नहीं बता रहे हैं, न ही किसी को उनसे मिलने दे रहे हैं. उनकी पार्टी के लोग वहां गए थे क्योंकि उनकी मीटिंग तय थी, लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया. हमें पिछले चार हफ्तों से उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी गई है."

खबर है कि उनकी हत्या कर दी गई है

वह आगे कहती है कि  "हमें पता चला कि भारत में खबर चल रही थी कि उनकी हत्या कर दी गई है. पुलिस को हमें रोकने का आदेश दिया गया है और मैं, यकीन मानिए, उन्हें हमारे साथ जो करना है, करने की इजाजत भी दी गई है. पाकिस्तान में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ. न ही किसी ने इस तरह से महिलाओं का अपमान किया है. पाकिस्तान में यह पहली बार है कि इन लोगों को लोगों को पीटने की इजाजत दी गई है, बिना यह सोचे कि उनके सामने कोई बच्चा है, बुजुर्ग है या महिला है.''

