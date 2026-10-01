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'पायलट को ईयर फोन की वायर से बांधा, फिर कॉकपिट से बाहर फेंका', स्मित और 3 इजरायली फ्लाईदुबई के हीरो

एक इजरायली पैसेंजर ने बताया कि फ्लाइट में जो हुआ उसको शब्दों में बता पाना मुश्किल है. राहत की बात ये थी कि फ्लाइट में और पायलट भी थे जिसकी वजह से सेफ लैंडिंग हो सकी.

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Neelam

Updated : Oct 01, 2026, 05:24 PM IST

'पायलट को ईयर फोन की वायर से बांधा, फिर कॉकपिट से बाहर फेंका', स्मित और 3 इजरायली फ्लाईदुबई के हीरो

फ्लाइट में घायल पायलट को इजरायली डेंटिस्ट ने दिया था फर्स्ट एड (Image Source: X/ @IsraeliPM)

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  • फ्लाईदुबई फ्लाइट में खूनी जंग के दौरान इजरायली प्लंबर ने उड़ाया प्लेन
  • फर्श पर खून से लथपथ पड़े कैप्टन स्मित मच्छार ने खोला कॉकपिट का दरवाजा
  • ईयरफोन की वायर से इजरायलियों ने हमलावर पायलट को बांधा
  • प्लेन का कंट्रोल नहीं छोड़ रहा था हमलावर पायलट, खींचकर कॉकपिट से बाहर ले गए पैसेंजर

फ्लाईदुबई फ्लाइट को बड़े हादसे से बचाने के पीछे चार मेन हीरो हैं, पहले इंडियन पायलट स्मित मच्छार, दूसरे इजरायली प्लंबर यानीव हायून, तीसरे घायल पायलट को ट्रीटमेंट देने वाले इजरायली डेंटिस्ट और चौथे प्लेन में पहले से मौजूद ऑफ ड्यूटी पायलट. अगर स्मित को-पायलट के इरादों को भांपकर तुरंत उस पर एक्शन नहीं लेते और फिर इजरायली नागरिक यानीव हायून हमलावर पायलट को काबू में करके कॉकपिट से बाहर न लेकर जाते तो 174 जिंदगियों के साथ कोई बड़ा हादसा हो सकता था. हालांकि, स्मित और हायून की इस बहादुरी के बाद भी संकट टला नहीं था क्योंकि फ्लाइट की सेफ लैंडिंग करवानी थी. राहत की बात यह थी के फ्लाइट में पहले से ऑफ ड्यूटी पायलट मौजूद थे, जिन्होंने प्लेन को कंट्रोल किया और सऊदी अरब एयरपोर्ट में सेफ लैंडिंग करवाई.

स्मित की क्विक डिसीजन मेकिंग पावर से टला हादसा

बुधवार (30 सितंबर, 2026) को दुबई से इजरायल जा रही फ्लाईदुबई की फ्लाइट FZ1073 में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब कॉकपिट में एक पायलट ने प्लेन में लगी कुल्हाड़ी से दूसरे पायलट पर हमला कर दिया. हमलावर पायलट ओमान से है, जबकि जिस पायलट पर हमला हुआ वह एक भारतीय है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक भारतीय पायलट स्मित मच्छार की बहादुरी की तारीफ कर रहे हैं. अभी तक पता नहीं चल सका है कि किस बात पर दोनों पायलट के बीच विवाद हुआ, टाइम्स ऑफ इजरायल और चैनल 13 जैसे इजरायली मीडिया आउटलेट्स में दावे किए जा रहे हैं कि ओमानी पायलट फ्लाइट को हाइजैक या क्रैश करना चाहता था और स्मित की बहादुरी की वजह से यह हादसा टला.

खून से लथपथ फर्श पर पड़ स्मित ने खोला कॉकपिट का दरवाजा

बेंजामिन नेतन्याहू के प्रवक्ता दोरोन स्पाइलमैन ने स्मित की तारीफ करते हुए कहा कि खून से लथपथ स्मित जमीन पर पड़े थे और कॉकपिट का दरवाजा खोलने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी, अपनी पावर के आखिरी क्षण तक वह कोशिश करते रहे और आखिरकार दरवाजा खुला और तब पैसेंजर्स को इस घटना का पता चला.

स्मित इतनी बुरी तरह जख्मी थे कि अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो शायद हालात इतने ज्यादा बिगड़ जाते कि उन्हें काबू में करना मुश्किल होता. मुंबई के घाटकोपर में स्मित के पड़ोस में जितिन शाह रहते हैं, जिन्होंने बताया कि स्मित तुरंत फैसले करने के लिए जाना जाता है. उन्होंने बताया कि स्मित एक एकेडमी भी चलाते हैं, जहां पर वह पायलटों को ट्रेनिंग देते हैं, शायद इसलिए वह जानते हैं कि आपातकाल की स्थिति में क्या करना है. उन्होंने कहा कि अपनी क्विक डिसीजन मेकिंग पावर की वजह से वह जख्मी होने के बाद भी स्थिति को काबू करने में सफल हुए. 

हमलावर पायलट को यानीव हायून ने किया था कंट्रोल

टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के अनुसार  इजरायली प्लंबर यानीव हायून ने घटना के बारे में याद करते हुए बताया कि उन्होंने एक क्रू मेंबर की मदद से दरवाजा खोला. अंदर उन्होंने देखा कि कैप्टन स्मित लहूलुहान जमीन पर पड़ थे और ओमानी पायलट प्लेन उड़ा रहा था और एयरक्राफ्ट के सिस्टम में कुछ छेड़छाड़ कर रहा था. हायून ने उसको पीछे से पकड़ा और खींचकर कॉकपिट से बाहर ले गए. उन्होंने बताया कि पायलट कॉकपिट में रहने के लिए बहुत कोशिशें कर रहा था, लेकिन पैसेंजर्स ने उसको बाहर निकाल दिया. 

पायलट को बाहर करके हायून ने उड़ाया प्लेन

हायून ने बताया कि स्मित जख्मी थे और तीन पैसेंजर्स ओमानी पायलट को कंट्रोल कर रहे थे, ऐसे में प्लेन को उड़ाने के लिए कोई वहां नहीं था और प्लेन तेजी से नीचे जा रहा था, वो क्रैश हो सकता था.हायून ने बताया कि उन्हें थोड़ी बहुत प्लेन को कंट्रोल करने की समझ थी, तो जब तक की ऑफ ड्यूटी पायलट वहां नहीं पहुंच गए, तब तक उन्होंने सिस्टम को कंट्रोल किया. उन्होंने बताया कि टीवी शो एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन से उन्होंने कुछ चीजें सीखी थीं, जिनका उन्होंने प्लेन को कंट्रोल करने में इस्तेमाल किया.

फ्लाइट में इजरायली डेंटिस्ट शोता मुसायेव भी थे, जिन्होंने घायल स्मित को इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया. उन्होंने बताया कि जैसे ही उन्होंने चीखने की आवाजें सुनी तो वह 10 सेकेंड के अंदर ही कॉकपिट में पहुंच गए. वहां उन्होंने देखा कि एक पायलट खून से लथपथ है. स्मित के सिर से पैर तक खून बह रहा था. शोता फ्लाइट में इकलौते डॉक्टर थे, उन्होंने तुरंत ट्रीटमेंट शुरू किया और स्मित का खून बहने से रोका.

55 मिनट तक हमलावर को कंट्रोल किया

एक और इजरायली नागरिक त्जविका मेन्स,  जो अपनी पत्नी और बेटी के साथ इस फ्लाइट में थे, ने बताया कि जब वह कॉकपिट में पहुंचे तो दो इजरायली ओमानी पायलट को कंट्रोल करने में लगे थे. उन्होंने ईयरफोन की तार से उसे बांधा हुआ था. मेन्स ने इस घटना की तुलना हॉरर फिल्म से करते हुए कहा कि हमलावर पायलट को 55 मिनट तक कंट्रोल किए रखा. हालांकि, उन्हें लगा नहीं था कि वे लोग जिंदा बच पाएंगे क्योंकि प्लेन इतनी तेजी से नीचे जा रहा था और प्रेशर की वजह से यात्री खुद को सीट से ऊपर हवा में उड़ता हुआ महसूस कर रहे थे.

जब फ्लाइट में हुआ मिड एयर मिरेकल

एक और यात्री लिताल शाहर भी अपनी बेटियों के साथ फ्लाइट में थीं. उन्होंने कहा, 'यह बहुत खतरनाक मंजर था. मैं बीमार जैसा फील कर रही थी. जो हमने फ्लाइट में महसूस किया, उसको शब्दों में बयां करना मुश्किल है. मैं और मेरी चार बेटियां दसवीं रॉ में आगे की तरफ बैठे थे, तो हम कॉकपिट के काफी पास थे और हम लोगों की चीखपुकार सुन रहे थे. फ्लाइट में दो चमत्कार हुए- एक इजरायली नागरिक का हीरो की तरह कॉकपिट में जाकर हालात को कंट्रोल करना और राहत की बात थी कि विमान में ऑफ-ड्यूटी पायलट मौजूद थे, जिनकी वजह से सऊदी अरब में प्लेन की सेफ लैंडिंग हो सकी.'

 

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