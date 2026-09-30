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'हमें चीखें सुनाई दीं, जब कॉकपिट में देखा तो सिर्फ खून...', flydubai प्लेन के अंदर की पूरी कहानी

फ्लाईदुबई कंपनी ने बताया है कि घटना में कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर दोनों घायल हुए हैं और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

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Rishi Kant

Updated : Sep 30, 2026, 07:23 PM IST

'हमें चीखें सुनाई दीं, जब कॉकपिट में देखा तो सिर्फ खून...', flydubai प्लेन के अंदर की पूरी कहानी

फ्लाईदुबई के प्लेन में भिड़े पायलट और को-पायलट (फोटो- X)

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'हमें चीखें सुनाई दीं और फिर उन्होंने कॉकपिट खोला और हमने देखा कि वहां खून लगा है. किसी ने पायलट को चाकू से गोद दिया था.' एक इजरायली यात्री ने दुबई से तेल अवीव जा रहे फ्लाईदुबई के प्लेन के अंदर हुई घटना की आंखों देखी बयां की, जिसकी सऊदी अरब में इमरजेंसी लैंडिंग की गई थी. इस प्लेन में इजरायली नागरिकों समेत करीब 180 यात्री सवार थे.

प्लेन में सवार यात्री नोआम ने टाइम्स ऑफ इजरायल से कहा कि केबिन में चीखने की आवाज आने के बाद यात्रियों को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है. उन्होंने कहा, 'विमान में चीख-पुकार शुरू हो गई क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि क्या हो रहा है.'  नोआम ने कहा कि उन्हें पता चला कि एक पायलट को चाकू मारा गया था और वो गंभीर रूप से घायल हो गया था. पायलट ने प्लेन से कंट्रोल खो दिया था और तेजी से नीचे गिरने लगा था. 

ऐसा लगा कि प्लेन क्रैश हो जाएगा: यात्री

एक यात्री मिरियम ने YTnews से कहा जब कॉकपिट से चीखने की आवाज आ रही थी. तब ऐसा लगा जैसे प्लेन तेजी से नीचे जा रहा है और बस क्रैश हो जाएगा. अब हम जिंदा नहीं बच पाएंगे. अचानक कॉकपिट का दरवाजा खुला. अंदर से खून बाहर निकल रहा था और तभी खून में सना एक पायलट बाहर आया. तब विमान में मौजूद एक डॉक्टर और नर्स ने उसे फर्स्ट एड देना शुरू किया. मिरियम ने बताया कि इसके बाद कुछ इजरायली यात्रियों और क्रू मेंबर्स ने आरोपी को- पायलट को कब्जे में ले लिया.

सवा दो घंटे बाद अचानक नीचे आया प्लेन

फ्लाइटरडार 24 के मुताबिक, उड़ान भरने के 2 घंटे 15 मिनट बाद, बोइंग 737 अचानक नीचे आ गया. सऊदी अरब के ऊपर प्लेन ने अचानक अपनी दिशा बदली और तेजी से नीचे उतरना शुरू कर दिया. प्लेन दो मिनट से भी कम समय में 17 हजार फीट यानी करीब 5000 मीटर से ज्यादा नीचे आ गया और इसकी स्पीड करीब डेढ़ गुनी बढ़ गई थी. प्लेन 411 समुद्री मील की स्पीड से बढ़कर करीब 600 समु्द्री मील तक उड़ान भर रहा था.  

टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक, प्लेन कुछ सेकंड के लिए थोड़ा संभला और 21,725 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा, लेकिन फिर वो तेजी से नीचे आया और इस बार वो करीब 15 हजार फीट की ऊंचाई तक आ गया था. अगले एक घंटे में वो इससे ऊपर नहीं जा सका, जिससे संकेत मिलता है कि इसे ऑटोपायलट के बजाय मैन्युअल रूप से कंट्रोल किया जा रहा था.

पायलट ने चाकू से किया था को-पायलट पर हमला

फ्लाईदुबई के इस प्लेन में कॉकपिट के अंदर पायलटों के बीच कथित तौर पर झगड़ा हुआ था. बाद में यात्रियों ने किसी तरह हमला करने वाले पायलट को  कंट्रोल किया. इस पायलट ने को-पायलट पर चाकू से हमला कर दिया था. इजरायली अधिकारियों ने कहा कि या तो वो पायलट प्लेन को हाईजैक करना चाहता था या फिर क्रैश करना चाहता था. हालांकि इसको लेकर अब तक आधिकारिक तौर पर कोई बयान जारी नहीं किया गया है. 

एयरलाइन कंपनी ने क्या बताया?

फ्लाईदुबई कंपनी ने बताया है कि घटना में कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर दोनों घायल हुए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. कंपनी के बयान के मुताबिक, स्थानीय समयानुसार 8.44 बजे एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर को इमरजेंसी लैंडिंग के लिए सिग्नल मिला था. इसके एक घंटे बाद प्लेन की सुरक्षित लैंडिंग हो पाई. यात्रियों ने इसराइली मीडिया को बताया कि सऊदी अरब को डायवर्ट होने से पहले एक पायलट चाकू से घायल हो गया था.

इजरायल में विपक्ष के नेता ने क्या कहा?

इजरायल के नेता विपक्ष येर लैपिड ने कहा कि नेतन्याहू ने सुरक्षा से जुड़ी ब्रीफिंग में फ्लाईदुबई घटना जैसी किसी भी बात का जिक्र नहीं किया था. इजरायली पीएम ने बीती रात सिक्योरिटी ब्रीफिंग दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि इजरायल के दुश्मन 27 अक्टूबर के चुनाव से पहले हमले का प्रयास कर सकते हैं. लैपिड ने कहा, 'कल रात पीएम के साथ हुई सिक्योरिटी ब्रीफिंग में आज सुबह प्लेन घटना से मिलती-जुलती कोई बात सामने नहीं आई. कुछ भी समान नहीं, कुछ भी उससे मिलता-जुलता नहीं और यहां तक कि कोई संकेत भी नहीं.'

क्या UAE ने एविएशन समझौता तोड़ा?

इजरायल की ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मिरी रेगेव ने इस घटना के बाद इजरायल आने वाली फ्लाईदुबई के सभी उड़ानों को सस्पेंड करने की मांग की है. टाइम्स ऑफ इजरायल ने लिखा, 'रेगेव ने सिविल एविएशन अथॉरिटी से जांच करने के लिए भी कहा है कि क्या संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने इजरायल के साथ अपने विमानन समझौते का उल्लंघन किया है, जिसमें यह शर्त है कि केवल उन देशों के पासपोर्ट वाले पायलट ही तेल अवीव में उतर सकते हैं जिनके इजरायल के साथ राजनयिक संबंध हैं.' बता दें कि इजरायल के ओमान के साथ राजनयिक संबंध नहीं हैं.

इजरायली PM नेतन्याहू ने इस घटना पर क्या कहा?

प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय का कहना है कि दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई के प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग पर उन्होंने बातचीत की है. पीएमओ का कहना है, 'हालात कंट्रोल में हैं और इजरायली यात्रियों को सुरक्षित रूप से इजरायल वापस लाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं.'

ये भी पढ़ें- इजरायलियों से भरी फ्लाइट में को-पायलट ने पायलट को मारा चाकू, हाईजैक, प्लेन क्रैश या इगो क्लैश? पढ़ें 10 बड़े अपडेट्स

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