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दुबई से तेल अवीव जाने वाले प्लेन FZ1073 में 174 यात्री सवार थे, जिनमें हायून और उनकी बेटी नोआ भी शामिल थे. हायून ने ही ओमानी पायलट पर कंट्रोल किया था.
आपको दृश्यम मूवी के विजय सलगांवकर का कैरेक्टर याद है? जो क्राइम थ्रिलर मूवीज देख-देखकर मर्डर के सबूतों को ठिकाने लगा देता है. वो फिल्मों से आइडिया लेकर पुलिस से हमेशा दो कदम आगे रहता है. इस मूवी में विजय केबल टीवी सर्विस प्रोवाइडर रहता है. अब आते हैं फ्लाईदुबई की फ्लाइट वाली घटना पर. इस प्लेन में इजरायली यात्री यानिव हायून सवार होता है, जोकि पेशे से प्लंबर है और उसने टीवी शो देखकर प्लेन उड़ाया, जिसने करीब 180 लोगों की जान बचाई. विजय सलगांवकर और यानिव हायून में एक बात कॉमन है- मूवी और टीवी शो देखने की आदत. हायून ने बताया कि उन्होंने टीवी शो 'एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन' में देखा था कि कैसे प्लेन को उड़ाया जाता है.
दुबई से तेल अवीव जाने वाले प्लेन FZ1073 में बुधवार को 174 यात्री सवार थे, जिनमें हायून और उनकी बेटी नोआ भी शामिल थे. इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में पेशे से प्लंबर हायून ने कहा, 'मैं कॉकपिट के दरवाजे पर गया तो वो खुला था. मैंने और एक क्रू मेंबर ने दरवाजे पर जोर से धक्का दिया और अंदर घुसने में कामयाब हो गए. अंदर जाकर देखा तो कैप्टन स्मित मच्छार बुरी तरह जख्मी थे और फर्श पर पड़े हुए थे.'
हायून ने बताया कि प्लेन ओमानी पायलट के कंट्रोल में था और ऐसा लग रहा था कि वो उसके सिस्टम में कुछ गड़बड़ करना चाहता था. मैंने उसे पीछे से पकड़ा और कंट्रोलर से दूर खींच लिया. इजरायली यात्री ने कहा, 'उसने विरोध करने की कोशिश की. वो कॉकपिट से बाहर नहीं निकलना चाहता था, लेकिन हमने उसे वहां नहीं रहने दिया और बाहर खींच लिया.'
यानिव ने कहा कि कॉकपिट के अंदर अफरा-तफरी का माहौल था क्योंकि यात्री को-पायलट को काबू में करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि अन्य लोग घायल कैप्टन मच्छार की देखभाल कर रहे थे. हायून ने घायल भारतीय कैप्टन से कहा, 'मैं आपको आज मरने नहीं दूंगा.'
उन्होंने बताया, 'जब ये सब हो रहा था तब प्लेन लगातार नीचे की ओर जाता जा रहा था और हमें ऐसा लग रहा था कि जल्दी ही कोई हादसा होने वाला रहै. मैंने किसी तरह सिस्टम को संभाल लिया और प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश की.'
हायून के मुताबिक, 'छुट्टी पर चल रहे पायलट हमारे साथ इकोनॉमी क्लास में ट्रेवल कर रहे थे. उनमें से एक मेरे पास आया और बोला- मुझे करने दीजिए, मैं प्लेन को संभाल लूंगा.' पायलट ने मुझसे कहा कि आप किसी और को अंदर मत आने दीजिए और कॉकपिट के दरवाजे पर ही खड़े रहें.
हायून ने कैप्टन स्मित मच्छार को हीरो बताते हुए कहा कि हमले को दौरान उन्होंने जो कुछ किया, हम उसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं. इजरायली यात्री ने कहा, 'अगर कैप्टन स्मित ने हमें अंदर नहीं आने दिया होता तो हम सभी यात्री मर जाते. इतनी बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी. उन्होंने हमारी जान बचाई. हम उनके जल्दी ही स्वस्थ होने की कामना करते हैं और उनसे मिलकर थैंक्यू बोलना चाहते हैं.'
हायून से जब पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि ओमानी पायलट ऐसा क्यों करना चाहता था तो इस पर उन्होंने कहा, 'मुझे बस इतना ही पता था कि हमें उसे कॉकपिट से बाहर निकालना था और प्लेन को किसी हादसे का शिकार होने से रोकना था.'
इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तेल अवीव एयरपोर्ट पर यानिव हायून से मुलाकात की. पीएमओ की ओर से जारी किए गए वीडियो में नेतन्याहू उन्हें गले लगाते हुए और इमरजेंसी सिचुएशन में उनके कामों की तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं. हायून खून से सने हुए कपड़े पहनकर ही मीटिंग में चले गए और इसके लिए उन्होंने पीएम से माफी भी मांगी तो नेतन्याहू ने कहा, 'मैं आपको देखता हूं तो मुझे एक शेर दिखाई देता है. आप एक महान हीरो हैं. आपने जो किया वह अविश्वसनीय है. आपने न केवल विमान के यात्रियों को बचाया, बल्कि कई अन्य लोगों की भी जान बचाई.' हायून ने नेतन्याहू को बताया कि मैं 'एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन' डॉक्यूमेंट्री सीरीज देखता हूं. इसे देखने से ऐसी घटनाओं में क्या करना है, ये समझ में आ गया था.
יניב, אתה גיבור אמיתי. אנחנו עם של אריות! pic.twitter.com/55AgmAvzIG— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) September 30, 2026
यानिव हायून जिस एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन सीरीज को देखते थे, वो कनाडाई सीरीज है. इसे इंटरनेशनल लेवल पर Mayday के नाम से भी जाना जाता है. ये पहली बार साल 2003 में ब्रॉडकास्ट हुई थी. इसे सिनेफ्लिक्स प्रोडक्शंस ने प्रोड्यूस किया था. इस सीरीज में एनिमेशन के जरिए प्लेन एक्सीडेंट और उनकी वजहों का विश्लेषण करती है, जिसमें कॉकपिट और यात्री केबिन के अंदर की घटनाओं को बताया गया है.
एविएशन सेक्टर भी यानिव हायून को सलामी दे रहा है. 'Aviation 24/7' नाम के एक फेसबुक पेज ने हायून के बारे में लिखा, 'कुछ हीरो यूनिफॉर्म पहनते हैं, लेकिन सबसे बड़े हीरो सिविल कपड़ों में रहते हैं और अपने आस-पास के लोगों को मरने नहीं देते.'
इसने लिखा कि जब फ्लाईदुबई की फ्लाइट FZ1073 अचानक तेजी से नीचे गिरने लगी और यात्री डर गए तो यानिव हायून सीधे खतरे की ओर दौड़े. यानिव ने एक क्रू मेंबर की मदद से कॉकपिट का गेट खुलवाया और अंदर पहुंच गए. अंदर अफरा-तफरी मची हुई थी. जब उन्हें एहसास हुआ कि कोई फ्लाइट के लिए खतरा बन रहा है तो यानिव ने वही किया जो जरूरी था- उन्होंने को-पायलट से लड़ाई की, उसे गर्दन पकड़कर कॉकपिट से बाहर लाए. जब प्लेन का कंट्रोल संभालने वाला कोई नहीं था और समय तेज़ी से बीत रहा था तो यानिव वापस अंदर गए, योक (कंट्रोल स्टिक) को पकड़ा और प्लेन को सीधा करने के लिए उसे पीछे की ओर खींचा.
पोस्ट में आगे लिखा, 'क्या उन्हें एविएशन का कोई प्रोफेशनल अनुभव था? बिल्कुल नहीं. उनकी क्वालिफिकेशन क्या थी? 'मैंने टीवी पर एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन देखा था.' यानिव की उस पल की बहादुरी और मज़बूत इरादों वालों ने एक बड़ी तबाही को रोक दिया.
इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार बहादुरी की तारीफ की. नेतन्याहू ने कहा कि चाकू लगने और गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने मुकाबला किया, हमलावर का विरोध किया, कॉकपिट का दरवाजा खोला और यात्रियों, रू को हमलावर पर काबू पाने में मदद की, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया. उन्होंने 174 लोगों की जान बचाई, जिनमें इजरायली नागरिक और अन्य देशों के लोग भी शामिल थे. मैं कैप्टन मच्छर के जल्द और पूरी तरह से ठीक होने की कामना करता हूं. वह एक सच्चे हीरो हैं.
Prime Minister Benjamin Netanyahu:— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) September 30, 2026
My salute to the Indian pilot Captain Smit Machchhar for his extraordinary bravery.
Despite being stabbed and seriously injured, he fought back, resisted, opened the cockpit door, and enabled passengers and crew to overpower the attacker —…
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को भारतीय पायलट स्मित मच्छार की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने 9/11 जैसी त्रासदी को टाल दिया. पीएम मोदी ने कहा, 'कल जो घटना हुई, उसमें भारत के कैप्टन स्मित ने असाधारण धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय दिया. जैसा कि आज इजरायल के प्रधानमंत्री ने कहा, एक भारतीय ने 9/11 जैसी त्रासदी को होने से रोक दिया.' उन्होंने 11 सितंबर, 2001 को हुए अमेरिकी आतंकी हमलों का जिक्र किया, जिनमें हाईजैक किए गए प्लेन से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन को टक्कर मारी थी, जिसमें करीब तीन हजार लोग मारे गए थे.
पीएम ने कहा, 'फ्लाईदुबई के कैप्टन स्मित मच्छार की बहादुरी हमारे दिलों को गर्व से भर देती है. आज मैंने उनके पिता भूपेंद्र भाई, माता गीता बहन और पत्नी सोनल बहन से भी बात की. उनका फिलहाल इलाज चल रहा है. आज पूरी दुनिया को उन पर गर्व है.'
स्मित मच्छार जून 2022 में फ्लाईदुबई के 737 बेड़े में सीधे कैप्टन के रूप में शामिल हुए. इससे पहले उन्होंने मुंबई में स्पाइसजेट के साथ 11 साल काम किया, जहां वे सीनियर कमांडर के पद तक पहुंचे और नवंबर 2020 से पायलटों को ट्रेनिंग दे रहे थे. स्मित की लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक, उन्हें 9,750 उड़ान घंटे का एक्सपीरिएंस है और वेलिंगकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री दर्ज है.
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