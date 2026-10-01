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'फ्लाईदुबई की घटना 9/11 जैसी हो सकती थी', कैप्टन स्मित मच्छार ने प्लेन को हाईजैक होने से कैसे बचाया?

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दुनिया

'फ्लाईदुबई की घटना 9/11 जैसी हो सकती थी', कैप्टन स्मित मच्छार ने प्लेन को हाईजैक होने से कैसे बचाया?

कॉकपिट में ओमानी को-पायलट के हमले के बाद भारतीय कैप्टन स्मित मच्छार को इलाज के लिए सऊदी अरब से दुबई ले जाया गया है. जहां उनकी हालत स्थिर है.

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Rishi Kant

Updated : Oct 01, 2026, 09:47 PM IST

'फ्लाईदुबई की घटना 9/11 जैसी हो सकती थी', कैप्टन स्मित मच्छार ने प्लेन को हाईजैक होने से कैसे बचाया?

प्लाईदुबई प्लेन में क्या हुआ था? (फोटो- Linkedin)

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  • फ्लाईदुबई के प्लेन की स्पीड अचानक 717 से बढ़कर 1108 KM/H हो गई थी
  • प्लेन अचानक 30 हजार फीट से 17 हजार फीट की ऊंचाई पर आ गया था
  • इस घटना में ईरान की कॉन्सपिरेसी की जांच करेगा इजरायल

सुबह 6 बजकर 5 मिनट पर फ्लाईदुबई के प्लेन ने दुबई एयरपोर्ट से तेल अवीव के लिए उड़ान भरी. करीब सवा दो घंटे बाद जब विमान सऊदी अरब के एयरस्पेस में था तो वो अचानक नीचे गिरने लगा. कुछ ही मिनटों में वो 30 हजार फीट की ऊंचाई से 17 हजार फीट की ऊंचाई पर आ गया और उसकी स्पीड 717 किमी प्रति घंटा से बढ़कर 1108 किमी प्रति घंटा हो गई. विमान में सवार यात्री परेशान हो गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे. 

इस प्लेन के कैप्टन थे- स्मित मच्छार, जोकि भारतीय हैं. कॉकपिट में खून से सने हुए स्मित मच्छार ने अपनी हिम्मत से विमान में सवार 180 लोगों की जान बचा ली. इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी उनकी तारीफ की है. ट्रंप ने कहा कि स्मित मच्छार ने 9/11 जैसा बड़ा हादसा होने से बचा लिया.

फ्लाईदुबई के बोइंग 737 मैक्स 8 प्लेन की उड़ान के करीब 2 घंटा 15 मिनट बाद कॉकपिट में कैप्टन और को-पायलट के बीच झड़प शुरू हुई. प्लेन अचानक करीब 30 हजार फीट से 17 हजार फीट की ऊंचाई पर आ गया, जिसके बाद अफरा-तफरी का माहौल हो गया. विमान ने सऊदी-जॉर्डन के बॉर्डर पर एक चक्कर लगाया और करीब एक घंटे बाद तबुक एयरपोर्ट पर लैंडिंग हुई. 

प्लेन से दो बार भेजा गया इमरजेंसी कोड

फ्लाइटराडार24 के अनुसार, कॉकपिट से दो इमरजेंसी कोड वाले मैसेज भेजे गए थे. पहले 9.28 बजे इमरजेंसी कोड 7700 भेजा, उस समय प्लेन सऊदी-जॉर्डन सीमा में उड़ रहा था. इसके करीब 7 मिनट बाद प्लेन से 7500 कोड भेजा गया, जोकि हाईजैक होने का कोड होता है. इसके बाद प्लेन कुछ देर तक जॉर्डन की हवाई सीमा में गया और उसके बाद फिर सऊदी की सीमा में आ गया.

कॉकपिट में क्या हुआ था?

एक इजरायली यात्री यानिव हायून ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को बताया था कि एक पायलट ने दूसरे को चाकू मारकर बुरी तरह घायल कर दिया था. जब वो कॉकपिट में पहुंचा तो देखा कि दोनों में से कोई पायलट सीट पर नहीं है तो उसने कुछ गड़बड़ी कर रहे पायलट को गर्दन से पकड़कर वहां से धक्का मारकर बाहर कर दिया, जिसे बाद में यात्रियों ने बंधक बना लिया. हायून ने ये भी कहा कि कुछ देर तक प्लेन को मैंने ही कंट्रोल किया था, जब तक छुट्टी वाले पायलट ने कमान नहीं संभाल ली.

फ्लाईदुबई की घटना 9/11 जैसी हो सकती थी?

इजरायल के प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसे 9/11 जैसा हमला होने की आशंका जताई थी. आतंकी संगठन अलकायदा के 19 आतंकियों ने 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के चार घरेलू प्लेन हाईजैक कर लिए थे. इनमें से दो विमानों को न्यूयॉर्क के ट्विन टावर और एक को अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन की बिल्डिंग से टकराकर क्रैश करवा दिया गया था. अलकायदा का प्लान था कि चौथे प्लेन को व्हाइट हाउस पर क्रैश करवाया जाए, लेकिन यात्रियों की सूझबूझ से आतंकी ऐसा नहीं कर पाए और ये प्लेन पेन्सिलवेनिया में खाली जगह पर क्रैश हुआ. इस आतंकी हमले में करीब तीन हजार लोगों की मौत हुई थी, जिससे पूरी दुनिया में खौफ हो गया था. इसे अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जाता है.

नेतन्याहू और ट्रंप ने फ्लाईदुबई के उस को-पायलट को 'आतंकी' या सनकी कहा है. नेतन्याहू ने यानिव हायून के साथ बातचीत में कहा, 'अगर प्लेन इजरायल तक पहुंच जाता तो ना जाने क्या हो जाता.' पीएम मोदी ने कहा, 'इजरायल के प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक भारतीय ने 9/11 जैसा हमला होने से बचा लिया है.'

को-पायलट को इस्लामी कट्टरपंथी विचारधारा की ट्रेनिंग मिली: नेतन्याहू

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को कहा कि ओमानी को-पायलट 'आत्मघाती' थे और उन्हें इस्लामी कट्टरपंथी विचारधारा की ट्रेनिंग दी गई थी. नेतन्याहू ने कहा, 'हम जानते हैं कि उसे इस्लामी कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित किया गया था. हम इस बात की जांच करेंगे कि क्या इसमें ईरान का कोई संबंध है.'

नेतन्याहू ने कहा, 'हम इस हमलावर की तह तक जाएंगे, चाहे उसके कोई साथी हों या ईरान का इसमें हाथ हो. मुझे लगता है कि हमें बहुत जल्द पता चल जाएगा.'
  
पीएम बेंजामिन ने बुधवार को फोक्स न्यूज से बात करते हुए कहा, 'हमलावर पायलट से सऊदी अरब में पूछताछ की जा रही है. बाद में उसे UAE भी ले जाया जा सकता है. हो सकता है कि इस जांच में इजरायल भी शामिल होगा.' इजरायली पीएम ने यह भी कहा कि हमास और हिज्बुल्लाह जैसे ईरान समर्थित संगठनों से इजरायल में हमला करने के संकेत मिले हैं, लेकिन इस घटना में अभी तक कुछ क्लीयर नहीं है.

मुझे मार डालो-मुझे मार डालो चिल्ला रहा था को-पायलट: नेतन्याहू 

इजरायली पीएम के अनुसार, को-पायलट को काबू करने के बाद वो बार-बार चिल्ला रहा था- 'मुझे मार डालो, मुझे मार डालो.' नेतन्याहू ने इजरायली सेना की प्लानिंग का भी खुलासा किया. उन्होंने कहा कि प्लेन हाईजैकिंग की जानकारी मिलने के बाद फाइटर जेट्स को तुरंत उड़ान भरने के लिए भेजा गया था. 

इजरायल आने वाले प्लेन में ओमानी नागरिक कैसे बना पायलट?

आरोपी को-पायलट ओमान का नागरिक है. इजरायल इसकी भी जांच कर रहा है कि वो तेल अवीव आने वाले प्लेन का पायलट कैसे बना. इजरायल का क्लीयर कहना है कि जिन देशों के राजनयिक संबंध उसके साथ नहीं हैं, वो इजरायल आने वाले विमानों को नहीं उड़ा सकते. इजरायल ये भी देख रहा है कि क्या उस पायलट के पास ओमान के अलावा किसी और देश की नागरिकता थी.

अगर इजरायली सीमा में घुसता प्लेन तो क्या होता?

Ynetnews के मुताबिक, विमान को रोकने, उसकी सुरक्षा करने और आसपास के एयरस्पेस को घेरने के लिए इजरायली एयरफोर्स के दो फाइटर जेट्स को भेजा गया था. साथ ही सिक्योरिटी में तैनात डिफेंस सिस्टम को भी अलर्ट पर रखा गया था. आईडीएफ की ओर से क्लीयर कहा गया था कि अगर प्लेन इजरायल के हवाई क्षेत्र में एंट्री करता है तो उसे हवा में ही मार गिराया जाए. हालांकि कुछ ही मिनटों में हालात पूरी तरह बदल गए. 

प्लेन ने अचानक यू-टर्न लिया और इजरायल की सीमा से दूर सऊदी अरब की ओर वापस चला गया. जैसे ही प्लेन की सऊदी अरब में इमरजेंसी लैंडिंग की सूचना मिली तो आईडीएफ ने तीन हरक्यूलिस विमानों को तत्काल उड़ान भरने के लिए तैयार किया गया और बंधकों को बचाने के लिए कदम उठाने की तैयारी की गई. 

इजरायल के चारों 'हीरो' से मिले नेतन्याहू

इजरायली पीएम ने फ्लाईदुबई को हाईजैकिंग से बचाने वाले चारों किरदारों से मुलाकात की. वह यानिव हायून, ओर पार्दिलोव, डॉ. शोता मुसायेव और उनकी वाइफ सिगालित से मिले. नेतन्याहू ने कहा, 'पूरी दुनिया इजरायली बहादुरी देख रही है. आप आजादी के दिन नागरिक बहादुरी की मशाल जलाएंगे.' इस दौरान उन्होंने चारों लोगों से प्लेन के अंदर की घटनाओं को सुना. पीएम ने कहा, 'मैं इजरायल के नागरिकों से अपील करता हूं कि वे आपसे सीखें, अपनी आंखें खुली रखें और सतर्क रहें. हम बहुत संवेदनशील दौर से गुज़र रहे हैं. हमारे दुश्मन हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं.'

भारतीय पायलट का दुबई में इलाज

कॉकपिट में ओमानी को-पायलट के हमले के बाद भारतीय कैप्टन स्मित मच्छार को इलाज के लिए सऊदी अरब से दुबई ले जाया गया है. जहां उनकी हालत स्थिर है. गुजरात सरकार ने मच्छार को 'विशिष्ट गुजरात गरिमा पुरस्कार' से सम्मानित करने की घोषणा की है. इजरायली राष्ट्रपति हार्गोस ने भी कहा है कि वो राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए उनका नाम आगे बढ़ाएंगे. 

स्मित मच्छार जून 2022 में फ्लाईदुबई के 737 बेड़े में सीधे कैप्टन के रूप में शामिल हुए. इससे पहले उन्होंने मुंबई में स्पाइसजेट के साथ 11 साल काम किया, जहां वे सीनियर कमांडर के पद तक पहुंचे और नवंबर 2020 से पायलटों को ट्रेनिंग दे रहे थे. स्मित की लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक, उन्हें 9,750 उड़ान घंटे का एक्सपीरिएंस है.

ये भी पढ़ें- 'पायलट को ईयर फोन की वायर से बांधा, फिर कॉकपिट से बाहर फेंका', स्मित और 3 इजरायली फ्लाईदुबई के हीरो

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