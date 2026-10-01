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'कट्टर मुसलमान, महिलाओं से नहीं मिलाता हाथ', कुल्हाड़ी से हमला करने वाले को लेकर साथियों के हैरान करने वाले खुलासे

फ्लाईदुबई की फ्लाइट में 34 हजार फीट की ऊंचाई पर को-पायलट ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया. ये फ्लाइट दुबई से इजरायल जा रही थी.

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Gaurav Barar

Updated : Oct 01, 2026, 02:44 PM IST

'कट्टर मुसलमान, महिलाओं से नहीं मिलाता हाथ', कुल्हाड़ी से हमला करने वाले को लेकर साथियों के हैरान करने वाले खुलासे

आरोपी को-पायलट ओमान का नागरिक बताया जा रहा है (AI Image)

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"वो एक कट्टर मुसलमान है, मुझे तो दिनभर नमाज पढ़ता हुआ ही नजर आता है और महिलाओं से हाथ मिलाने से भी इनकार कर देता है. उसका व्यवहार अजीब लगता है." फ्लाईदुबई की फ्लाइट में साथी पायलट पर कुल्हाड़ी से हमला करने वाले को-पायलट को लेकर उसके साथ काम करने वाले पायलट ने जो खुलासे किए हैं वो बेहद हैरान करने वाले हैं. 

आठ महीने पहले फ्लाईदुबई से जुड़ा था आरोपी

टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक, आरोपी को-पायलट ओमान का नागरिक है और करीब आठ महीने पहले ही फ्लाईदुबई से जुड़ा था. इजरायली चैनल 16 से बातचीत में साथी पायलट ने उसे धार्मिक रूप से कट्टर बताया है. हालांकि, ये बातें उस व्यक्ति के सहकर्मी के दावे हैं और मामले की जांच में इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है. 

कब, कहां और कैसे हुई ये घटना?

ये घटना बुधवार (30 सितंबर 2026) को उस समय हुई, जब फ्लाईदुबई की उड़ान FZ1073 दुबई से इजरायल की तरफ जा रही थी. विमान में 174 लोग सवार थे, जिनमें 27 बच्चे भी शामिल थे. फ्लाइट-ट्रैकिंग से सामने आई जानकारी के मुताबिक, विमान करीब 34 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था. इसके बाद अचानक तेजी से नीचे आने लगा.  

नीचे गिरता विमान, कॉकपिट से चिल्लाने की आवाजें

यात्रियों के मुताबिक, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक विमान इतनी तेजी से नीचे क्यों जा रहा है. इसी बीच कॉकपिट से तेज-तेज आवाजें आने लगीं. यात्रियों के अनुसार, चीखने चिल्लाने की आवाजों के साथ-साथ ‘अल्लाह हू अकबर’ भी सुनाई दिया. 

एक्शन में आ गए यात्री

स्थिति की गंभीरता को समझते हुए प्लेन में सवार यात्री तुरंत हरकत में आ गए. यात्री अपनी जान की परवाह किए बिना कॉकपिट की तरफ दौड़ पड़े. उन्होंने कॉकपिट का दरवाजा खोलने की कोशिश की. दरवाजा खुलता है और अंदर का नजारा देख हर कोई हैरान रह गया. कॉकपिट के अंदर आरोपी को-पायलट ने पायलट को बुरी तरह घायल कर दिया था.

हमलावर पायलट को किया काबू

कॉकपिट में हर तरफ खून ही खून था. यात्री बहादुरी दिखाते हुए बिना समय बर्बाद किए हमलावर पायलट पर टूट पड़े. उसे जमीन पर गिराया और पूरी तरह काबू में कर लिया. जिस पायलट पर हमला हुआ उनकी पहचान भारतीय नागरिक स्मित मच्छार के तौर पर हुई.  

israelघटना को इजरायल ने आतंकी हमले की कोशिश बताया (Image Source- X/@ReuvenAzar)

सऊदी अरब में हुई इमरजेंसी लैंडिंग

हमलावर पर काबू पाने के बाद सबसे बड़ी चुनौती प्लेन को जल्द से जल्द सुरक्षित जमीन पर उतारने की थी. किस्मत से इस प्लेन में कुछ ऐसे पायलट भी सफर कर रहे थे, जो उस वक्त ड्यूटी पर नहीं थे और आम यात्रियों की तरह सादे कपड़ों में बैठे थे. इसके बाद विमान का रास्ता बदला गया. एटीसी से संपर्क कर सऊदी अरब में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. 

यात्रियों ने ली राहत की सांस

विमान के पहिए जैसे ही रनवे पर पहुंचे, यात्रियों ने राहत की सांस ली. कुछ देर पहले तक जिंदगी की उम्मीद खो चुके लोगों की आंखों में आंसू थे और चेहरे पर बच जाने की खुशी साफ नजर आ रही थी. पूरी घटना किसी चमत्कार से कम नहीं थी, क्योंकि हवा में इतने बड़े खतरे से निपटना और इतने लोगों की जान बचाना आसान नहीं था. 

भारतीय पायलट की हर कोई कर रहा तारीफ

इस घटना में घायल भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार की बहादुरी की दुनियाभर में चर्चा हो रही है और उन्हें हीरो की तरह देखा जा रहा है. उन्होंने एक बड़े हादसे को टालते हुए 174 यात्रियों की जान बचाई. इनमें ज्यादातर इजरायली नागरिक थे. पीएम मोदी, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू समेत कई वैश्विक नेताओं ने उनकी बहादुरी की तारीफ की. 

9/11 से की घटना की तुलना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुश्किल हालात में कैप्टन स्मित ने धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय दिया. प्रधानमंत्री ने बताया कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इस घटना का जिक्र किया और कहा कि एक भारतीय ने 9/11 जैसी त्रासदी होने से बचा लिया.

पीएम मोदी ने कहा कि कैप्टन स्मित के पराक्रम ने पूरे देश को गौरवान्वित किया है. उन्होंने देशवासियों से स्मित के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करने की अपील की. उन्होंने कहा कि देश का गौरव बढ़ाने वाले स्मित का सम्मान किया जाना चाहिए.  

जांच में जुटी इजरायली एजेंसियां

इजरायली अधिकारियों ने इस घटना को अमेरिका के 9/11 हमले और 1976 के एंटेबे प्लेन हाईजैक जैसा बताया. उन्होंने कहा कि ये इजरायल के लिए नया 9/11 बन सकता था, जिसे यात्रियों की समझदारी ने टाल दिया. इजरायली एजेंसियां अब इसे आतंकी हमला मानकर मामले की गहराई से जांच कर रही हैं.
 

ये भी पढ़ें- '9/11 होने से बचा लिया', PM मोदी ने की पायलट स्मित मच्छार की तारीफ, ट्रंप-नेतन्याहू भी हुए मुरीद

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