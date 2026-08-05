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दुनिया

दलदल में रोबोट खरगोश, पीछे-पीछे अजगर... फिर ऐसे होता है फ्लोरिडा में 'ऑपरेशन क्लीन'

फ्लोरिडा ने बर्मी अजगर से निजात पाने के लिए टेक्निक का सहारा लिया है. रोबोट खरगोशों की मदद से इन अजगरों को बाहर निकाला जा रहा है, जानें कैसे काम करती है ये टेक्निक...

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Jaya Pandey

Updated : Aug 05, 2026, 11:18 AM IST

दलदल में रोबोट खरगोश, पीछे-पीछे अजगर... फिर ऐसे होता है फ्लोरिडा में 'ऑपरेशन क्लीन'

फ्लोरिडा में बर्मी अजगरों को पकड़ने के लिए रोबोट रैबिट का सहारा. (Image Credit: Florida University/Wikimedia Commons)

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  • अमेरिका के फ्लोरिडा में हर साल आयोजित होता है पाइथन चैलेंज
  • 2000 से अब तक पकड़कर हटाए जा चुके हैं 19,000 बर्मी पाइथन
  • पाइथन को पकड़ना हुआ हाईटेक, लिया जा रहा रोबोट रैबिट का सहारा
  • फ्लोरिडा के नेटिव नहीं हैं बर्मी पाइथन

बारिश के मौसम में सांपों और अजगरों का घरों में निकलना आम बात है. इस समस्या से निपटने के लिए दुनियाभर के देश अलग-अलग टेक्निक अपना रहे हैं. इन खूंखार सांपों से निपटने के लिए स्नैक कैचर्स होते हैं, जो इन सांपों को पकड़ने और उन्हें बिना नुकसान पहुंचाए जंगलों में छोड़ने में माहिर होते हैं. अमेरिका के फ्लोरिडा में तो हर साल अजगरों को पकड़ने के लिए एक खास प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है. 

अमेरिका के फ्लोरिडा में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता का नाम है एनुअल पाइथन चैलेंज. यह प्रतियोगिता दस दिनों तक चलती है जिसमें शौकिया या प्रोफेशनल स्नैककैचर भाग ले सकते हैं. इस प्रतियोगिता में जो शख्स सबसे ज्यादा और सबसे लंबे अजगर पकड़ता है, उन्हें नकद पुरस्कार दिया जाता है. अब तकनीक के साथ-साथ इस प्रतियोगिता में अजगरों को पकड़ने का तरीका भी बदल रहा है. 

रोबोट खरगोश कैसे अजगर को पकड़ने में करते हैं मदद?

पिछले साल फ्लोरिडा पाइथन चैलेंज के बाद साउथ फ्लोरिडा वाटर मैनेजमेंट डिस्ट्रिक्ट ने एक खास टेक्निक का सहारा लिया था. सौर ऊर्जा से चलने वाले रोबोट खरगोशों से फ्लोरिडा में छिपे हुए अजगरों का पता लगाया गया. इस तकनीक के बारे में अधिकारियों ने बताया कि साउथ फ्लोरिडा वाटर मैनेजमेंट डिस्ट्रिक्ट और फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी की टीम ने यह रोबोटिक खरगोश विकसित की है. 

ये रोबोटिक खरगोश असली खरगोशों की नकल करते हैं. रिमोट से कंट्रोल होने वाले ये रोबोट छिपे हुए अजगरों को बाहर निकालने के लिए एआई, हीट सिग्नेचर और सेंट स्टिमुलेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं. ये रोबोट एक खास तरह की गर्मी और गंध पैदा करते हैं जो बर्मी अजगरों को अपनी ओर खींचती है. बर्मी अजगर शिकार के वक्त तापमान संवेदनशीलता और गंध पर ही निर्भर करते हैं. 

इस रोबोटिक खरगोश पर एआई संचालित कैमरा लगा होता है जो अपने वातावरण पर नजर बनाए रखता है. जैसे ही सिस्टम को कोई अजगर दिखाई देता है. यह तुरंत ही अधिकारियों को इसका अलर्ट भेजता है. इसके बाद एक पाइथन कैचर को भेजा जाता है, जो सांपों को पकड़कर उसे बाहर निकालता है. 

फ्लोरिडा के लिए क्यों सिरदर्द बन गया है बर्मी पाइथन?

बर्मी पाइथन फ्लोरिडा के नेटिव नहीं है. इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है. अनुमान के मुताबिक, फ्लोरिडा के सब-ट्रॉपिकल इलाकों में एक से तीन लाख की संख्या में ये शिकारी मौजूद हैं. एक मादा बर्मी पाइथन एक बार में 70 अंडे दे सकती है. ये अजगर 18 फीट तक लंबे हो सकते हैं. 

साउथ फ्लोरिडा वॉटर मैनेजमेंट डिस्ट्रिक्ट के मुताबिक, ये अजगर यहां की मूल प्रजातियों के लिए खतरा बन चुके हैं. ये यहां के पक्षियों और कीड़े-मकौड़ों का शिकार करते हैं जिससे लगातार फ्लोरिडा पैंथर, बॉबकैट और शिकारी पक्षियों के लिए भोजन के स्रोत लगातार कम होते जा रहे हैं. यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक, एवरग्लेड्स के हिस्सों में बर्मी पाइथन की वजह से यहां के रकून और ओपस्सम की जनसंख्या में 99 फीसदी की कमी आई है. 

इस साल की प्रतियोगिता में 600 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था. लेकिन इसमेंइससे भी ज्यादा 900 स्थानीय और इंटरनेशनल लोगों ने हिस्सा लिया. साउथ फ्लोरिडा वॉटर मैनेजमेंट डिस्ट्रिक्स के मुताबिक साल 2000 से लेकर अब तक 19 हजार से ज्यादा बर्मी पाइथन को हटाया जा चुका है.

नेटिव नहीं, तो फ्लोरिडा में कैसे आए ये अजगर?

ये अजगर साउथ ईस्ट एशिया के मूल निवासी है. साल 1980 के दशक में एग्जॉटिक एनिमल्स के व्यापार में तेजी आने के बाद इन्हें अमेरिका लाया गया था. एक्सपर्ट्स का मानना है कि साल 1992 में आए तूफान एंड्रयू के कारण इनका आवास तबाह हो गया और कुछ जंगलों में छूट गए और वहां आबादी बढ़ा ली. ये अजगर अपने वातावरण में घुलने-मिलने में माहिर होते हैं इसलिए इनकी सटीक संख्या का पता लगाना मुश्किल है.

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