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दुनिया

डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखा गया फ्लोरिडा एयरपोर्ट का नाम, राष्ट्रपति पद रहते हुए सम्मान पाने वाले पहले शख्स बने

दक्षिण फ़्लोरिडा के एक एयरपोर्ट का नाम आधिकारिक तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखा गया है. ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी एयरपोर्ट का नाम अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है.

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Shivendra Rai

Updated : Jul 10, 2026, 11:43 PM IST

डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखा गया फ्लोरिडा एयरपोर्ट का नाम, राष्ट्रपति पद रहते हुए सम्मान पाने वाले पहले शख्स बने

डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखा गया फ्लोरिडा एयरपोर्ट का नाम.  (फोटो- IANS)
 

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अमेरिका के फ्लोरिडा में प्रमुख हवाई अड्डे का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर  राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रख दिया गया है. इस फैसले से खुश डोनाल्ड ट्रंप ने इसे एक बहुत बड़ा दिन बताया है. नए फैसले के बाद अब दक्षिण फ्लोरिडा के प्रसिद्ध 'पाम बीच इंटरनेशनल एयरपोर्ट' का नाम अब आधिकारिक तौर पर 'प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे. ट्रंप इंटरनेशनल एयरपोर्ट' हो गया है. फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसेंटिस ने इस साल की शुरुआत में इस नाम बदलने के कानून को मंजूरी दी थी, जिसके बाद यह बदलाव लागू हुआ है. 

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, हवाई अड्डे का नाम बदलने के तुरंत बाद यहां उतरने वाला पहला विमान डोनाल्ड ट्रंप के मालिकाना हक वाला बोइंग 757 विमान था, जिसे 'ट्रंप फोर्स वन' कहा जाता है. इस विमान में ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप सवार थे. ट्रंप का परिवार अक्सर अपने पाम बीच स्थित आवास 'मार-ए-लागो' आने-जाने के लिए इसी एयरपोर्ट का इस्तेमाल करता है. इससे पहले, इस हवाई अड्डे को ट्रंप के आवास से जोड़ने वाली सड़क का नाम भी बदलकर 'प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे. ट्रंप बुलेवार्ड' किया जा चुका है.

हवाई अड्डे का नाम बदलने पर ट्रंप और उनके समर्थकों की प्रतिक्रिया

डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर लिखा कि यह पाम बीच के लिए एक बहुत बड़ा दिन है. यह क्षेत्र बेहद लोकप्रिय है, इसकी लोकेशन बेहतरीन है और अब इसका नवीनीकरण भी शानदार होगा. यह दुनिया के सबसे भव्य हवाई अड्डों में से एक बनेगा. बता दें कि इस समय अमेरिका में ट्रंप के समर्थकों द्वारा देश के सार्वजनिक बुनियादी ढांचों का नाम ट्रंप के नाम पर रखने की एक बड़ी मुहिम चल रही है. टेनेसी राज्य में अमेरिकी ट्रेजरी सचिव और रिपब्लिकन सांसदों ने एक पुल का नाम भी 'डोनाल्ड जे. ट्रंप ब्रिज' रखा है. 

स्काई न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार, टेनेसी के डैंड्रिज में 9 जुलाई को ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट कई अन्य अमेरिकी अधिकारियों के साथ ब्रिज का नाम बदलने वाले समारोह में भी शामिल हुए. समारोह से पहले, मिस्टर बेसेंट ने कहा कि इस सम्मान के लिए मिस्टर ट्रंप से ज़्यादा हक़दार कोई नहीं है. बता दें कि अप्रैल में, अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा था कि वह अमेरिका की आजादी की घोषणा की 250वीं वर्षगांठ के जश्न के हिस्से के तौर पर मिस्टर ट्रंप की तस्वीर वाले सीमित संख्या में यादगार पासपोर्ट जारी करेगा. विभाग ने बताया कि इन पासपोर्ट पर मिस्टर ट्रंप के हस्ताक्षर होंगे और कवर पर गहरे सुनहरे अक्षरों में "यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ़ अमेरिका" लिखा होगा.
 

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