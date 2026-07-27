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यूरोप के सबसे ऊंचे पहाड़ पर तूफान में फंसे पांच पर्वतारोहियों की मौत, कितना खतरनाक है रूस का माउंट एल्ब्रस?

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दुनिया

यूरोप के सबसे ऊंचे पहाड़ पर तूफान में फंसे पांच पर्वतारोहियों की मौत, कितना खतरनाक है रूस का माउंट एल्ब्रस?

माउंट एल्ब्रस को रूस और यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत होने का दर्जा मिला है. ये एक शांत ज्वालामुखी है. माउंट एल्ब्रस पर ऊंचाई बढ़ने के साथ ही जोखिम भी बढ़ने लगता है.

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Shivendra Rai

Updated : Jul 27, 2026, 09:59 PM IST

यूरोप के सबसे ऊंचे पहाड़ पर तूफान में फंसे पांच पर्वतारोहियों की मौत, कितना खतरनाक है रूस का माउंट एल्ब्रस?

माउंट एल्ब्रस यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है. (AI इमेज)

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  • माउंट एल्ब्रस पर तूफान में फंसकर पांच लोगों की मौत
  • तीन लोगों के शव अभी तक नीचे नहीं लाए जा सके
  • एल्ब्रस पर मरने वाले पर्वतारोही बोस्निया और हर्जेगोविना से थे


यूरोप के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एल्ब्रस पर एक जबरदस्त तूफान में फंसने के बाद बोस्निया के पांच पर्वतारोहियों की मौत हो गई है. माउंट एल्ब्रस रूस में है. रूस की सरकारी स्वामित्व वाली समाचार एजेंसी RIA नोवोस्ती ने बताया है कि खराब मौसम की वजह से तीन लोगों के शव अभी तक नीचे नहीं लाए जा सके हैं. 

इस घटना के बारे में रूस के आपातकालीन मंत्रालय ने कहा है कि पहाड़ पर 17,552 फ़ीट की ऊंचाई पर दो पर्वतारोहियों का शव मिला. बचाव दल ने दो पर्वतारोहियों को बचाया भी है और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. रिपोर्ट के अनुसार, रूस के अधिकारियों ने बताया है कि बचाव दल ने तीन और पर्वतारोहियों के शव बरामद कर लिए हैं, लेकिन खराब मौसम के कारण उन्हें अभी तक नीचे नहीं लाया जा सका है. 

रूसी अधिकारियों ने जान गंवाने वाले लोगों की राष्ट्रीयता के बारे में साफ तौर पर कुछ नहीं बताया है. लेकिन क्षेत्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के हवाले से  RIA नोवोस्ती ने बताया है कि एल्ब्रस पर मरने वाले पर्वतारोही बोस्निया और हर्जेगोविना से थे.

माउंट एल्ब्रस को क्यों माना जाता है खतरनाक?

माउंट एल्ब्रस रूस और पूरे यूरोप महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है. यह रूस के दक्षिण-पश्चिम भाग में जॉर्जिया सीमा के पास काकेशस पर्वत श्रृंखला में स्थित है. माउंट एल्ब्रस एक शांत ज्वालामुखी है.  इसका निर्माण लगभग 25 लाख साल पहले हुआ था. इसका आखिरी ज्वालामुखी विस्फोट लगभग 50 ईस्वी (AD) के आसपास हुआ था. शांत ज्वालामुखी की मौजूदगी इस खतरनाक बनाती है. 

एल्ब्रस की दो अलग-अलग बर्फ से ढकी चोटियां हैं. इसकी पश्चिमी चोटी की ऊंचाई 18,510 फीट है जो कि मुख्य चोटी है. पूर्वी चोटी की ऊंचाई  लगभग 5,416 मीटर है. माउंट एल्ब्रस पर लगभग 22 प्रमुख ग्लेशियर मौजूद हैं. 

माउंट एल्ब्रस की भौगोलिक स्थिति

यह रूस के काबार्डिनो-बलकारिया और कराचाए-चेर्केसिया राज्यों की सीमा में आता है. भौगोलिक रूप से काकेशस पर्वत श्रृंखला यूरोप और एशिया को अलग करती है. अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के अनुसार एल्ब्रस यूरोप के हिस्से में आता है और फ्रांस के मोंट ब्लांक को पीछे छोड़कर यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत बनता है.

माउंट एल्ब्रस की चोटियों पर जाने के लिए यूरोप से भारी संख्या में पर्वतारोही रूस पहुंचते हैं. यहां केबल कार और रोपवे की मदद से लगभग 3,800-4,000 मीटर की ऊंचाई तक जा सकते हैं. माउंट एल्ब्रस पर ऊंचाई बढ़ने के साथ ही अत्यधिक ठंड, कम ऑक्सीजन और तेजी से बदलने वाले मौसम का खतरा बढ़ जाता है. मई से सितंबर के बीच का समय एल्ब्रस पर चढ़ाई के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है.

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