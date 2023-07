Firing On Plane Viral Video: प्लेन में बैठे यात्रियों पर अचानक बरसने लगीं गोलियां, सीटों के नीचे घुस गए सब, जानें पूरा मामला

डीएनए हिंदी: Mexico Violence News- मेक्सिको में दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रग्स माफिया एल चापो (El Chapo) के बेटे की ओविडियो गुजमैन-लोपेज की गिरफ्तारी के बाद दंगे भड़क गए हैं. ओविडियो की 5 जनवरी को गिरफ्तारी के बाद एल चापो के गिरोह के मेंबर्स ने सिनालोआ स्टेट में ऑटोमेटिक हथियारों के साथ सड़कों पर उतरकर जमकर फायरिंग करने के साथ ही वाहनों में आग लगा दी है. उनकी गोलीबारी में सुरक्षाबलों के 3 सैनिक मारे गए हैं, जबकि 18 से ज्यादा घायल हैं. इस बीच दो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. इनमें से एक वीडियो में एल चापो के गैंग मेंबर्स ऑटोमैटिक मशीनगन से मेक्सिकन एयरफोर्स के एक प्लेन पर फायरिंग करते हुए दिख रहे हैं, जबकि दूसरा वीडियो इस फायरिंग की चपेट में आए एक सिविल विमान का है.

पढ़ें- Off Beat: 'ना उम्र की सीमा हो', 46 साल की महिला को 25 साल के लड़के से इश्क, फिर क्या हुआ

विमान के अंदर बैठे यात्री ने बनाया वीडियो

दरअसल जब एल चापो गैंग के मेंबर्स ने एयरफोर्स के विमान पर फायरिंग शुरू की तो उस दौरान एयरपोर्ट पर एक यात्री विमान भी खड़ा था. उड़ान भरने के लिए रनवे पर चल रहा यह विमान भी फायरिंग की चपेट में आ गया. फायरिंग होते ही विमान के अंदर बैठे लोग डर के मारे सीटों के नीचे घुसकर जान बचाने लगे. इसी दौरान किसी यात्री ने यह वीडियो बनाया, जिसमें यात्री विमान के फर्श पर डर के मारे लेट लगाते दिख रहे हैं.

So someone filmed this from a loaded plane from Mexico “ cartel firing guns on their plane “ pic.twitter.com/c4uZHifQHr

कुलियाकन एयरपोर्ट की है फायरिंग की घटना

फायरिंग की यह घटना कुलियाकन एयरपोर्ट पर हुई है. एल चापो गैंग ने प्लेन पर 50 कैलिबर की बैरेट M82A1 एंटी-मैटीरियल राइफल से फायरिंग की है. यह फायरिंग मेक्सिकन एयरफोर्स के विमान के उड़ान भरने के बाद की जा रही है. वीडियो में आसमान में उड़ रहे विमान पर फायरिंग करता हुआ एक आदमी दिख रहा है. इस हमले के बाद सिनालोआ के गवर्नर ने करीब 100 से ज्याद फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया है. राज्य में स्कूल-कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं.

Sinaloa Cartel sicarios firing a 50 Cal Barrett M82A1 anti-materiel rifle at a plane of the Mexican Air Force near the Culiacán Airport during the fighting that erupted today following the arrest of El Chapo’s son Ovidio.



pic.twitter.com/9z123C6c9f