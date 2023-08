मालदीव की राजधानी माले में भीषण हादसा, 10 में से 9 भारतीय झुलसे

डीएनए हिंदी: मालदीव की राजधानी में एक भीषण हादसा हुआ है. राजधानी माले में विदेशी कामगारों के तंग आवासों में आग लगने से कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए. आग में 9 भारतीयों की कथित तौर पर मौत हो गई. दमकल अधिकारियों की मानें तो आग में नष्ट हुई एक इमारत की ऊपरी मंजिल से 10 शव बरामद किए.

ऐसा प्रतीत होता है कि आग ग्राउंड-फ्लोर वाहन मरम्मत गैरेज में लगी थी और देखते देखते पूरी बिल्डिंग में फैल गई. समाचार एजेंसी एएफपी के मुताबिक, दमकल सेवा के एक अधिकारी ने कहा, "हमें 10 शव मिले हैं. बिल्डिंग में आग का फैलाव काफी ज्यादा था इस वजह से इसे बुझाने में लगभग चार घंटे लगे."

ये भी पढ़ें - एक महीने पहले हो गई थी मौत, फिर भी चुनाव में मिली बंपर जीत, समझिए पूरा मामला

Deadliest fire tragedy in the #Maldives. 11 dead bodies found so far. Reportedly all are migrant workers, packed in an overcrowded accommodation above a garage in the capital Male’ City. pic.twitter.com/Y9FhKSnDkz