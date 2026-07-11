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दुनिया

अब पाकिस्तान की बढ़ती हुई जनसंख्या रोकेंगे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, सेना प्रमुख को मिला नया काम

पाकिस्तान में असल सत्ता के केंद्र के तौर पर काम कर रहे आसिम मुनीर अब सेना की कमान संभालने की अपनी पारंपरिक भूमिका से आगे बढ़कर देश की विदेश नीति भी तय करते हैं. मुनीर अब पाकिस्तान की बढ़ती जनसंख्या को भी रोकने का काम करेंगे.

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Shivendra Rai

Updated : Jul 11, 2026, 10:12 PM IST

अब पाकिस्तान की बढ़ती हुई जनसंख्या रोकेंगे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, सेना प्रमुख को मिला नया काम

पाकिस्तान दुनिया का 5वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है. (फोटो- IANS)

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  • जनसंख्या पर बनी हाई-लेवल राष्ट्रीय समिति के सदस्य बने मुनीर.
  • वर्तमान में पाकिस्तान की जनसंख्या 25.9 करोड़ है.
  • सेना अब जनसंख्या को काबू करने वाले कार्यक्रम में भी हिस्सा लेगी.

पाकिस्तान अपनी तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या से परेशान है. गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के सामने देश की बेकाबू होती आबादी एक गंभीर संकट बन कर उभरी है. इस मुसीबत से निपटने की जिम्मेदारी भी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मिली है. एक हाई-लेवल राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया है जिसमें आसिम मुनीर को भी जगह मिली है. पाकिस्तान के संघीय स्वास्थ्य मंत्री सैयद मुस्तफा कमाल ने एक सीनेट मीटिंग के दौरान आधिकारिक तौर पर यह घोषणा की है.

आसिम मुनीर को क्या नई जिम्मेदारी मिली है?

पाकिस्तान के प्रमुख अखबार डॉन की एक रिपोर्ट के अनुसार,  प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने देश में तेजी से बढ़ती जनसंख्या को काबू करने के लिए एक हाई-लेवल राष्ट्रीय समिति का गठन किया है. इस समिति में देश के वित्त मंत्री, योजना मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के साथ-साथ सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है. सरकार का कहना है कि इस मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है. पाकिस्तान सरकार नीतिगत फैसले लेने में सेना की संगठनात्मक क्षमता का उपयोग करना चाहती है. 

कितना बड़ा है पाकिस्तान में आबादी का संकट?

वर्तमान में पाकिस्तान की जनसंख्या 25.9 करोड़ है. यह दुनिया का 5वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है. पाकिस्तान के लिए यह स्थिति किसी 'जनसांख्यिकीय आपदा' जैसी है. जिस रफ्तार से पाकिस्तान की आबादी बढ़ रही है, अनुमान है कि साल 2030 तक वह इंडोनेशिया को पछाड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा आबादी वाला देश बन जाएगा. पाकिस्तान की सालाना जनसंख्या वृद्धि दर 2.55% है. हर साल पाकिस्तान में लगभग 67 लाख बच्चों का जन्म होता है. कर्ज पर चल रही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के पास इतने लोगों को भोजन, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए संसाधन ही नहीं हैं.

पाकिस्तान में जनसंख्या वृद्धि का कारण

पाकिस्तान में प्रांतों को बजट का बंटवारा 'नेशनल फाइनेंस कमीशन' के तहत होता है. इस व्यवस्था के तहत 82 प्रतिशत फंड  आबादी के आधार पर दिया जाता है. यानी जिस प्रांत की आबादी जितनी ज्यादा होगी, उसे केंद्र से उतना ही ज्यादा पैसा मिलेगा. इस नियम की वजह से प्रांतों को आबादी घटाने का कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता. सरकार अब इसे घटाकर 50 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रख रही है. 

पाकिस्तान में आम जनता तक परिवार नियोजन के साधनों की पहुंच बेहद सीमित है. इसे ठीक करने के लिए सरकार ने अब इन प्रोडक्ट्स पर टैक्स छूट देने का फैसला किया है. इसके अलावा अशिक्षा और धार्मिक कट्टरता के कारण पाकिस्तान में लोग गर्भ निरोधकों का इस्तेमाल भी बहुत कम करते हैं. 

पाकिस्तान सरकार के फैसले का मजाक क्यों उड़ा?

पाकिस्तान में सेना पहले से ही रक्षा के अलावा देश की विदेश नीति, कूटनीति और आर्थिक फैसलों को पूरी तरह नियंत्रित करती है. आसिम मुनीर 27वें संविधान संशोधन के बाद देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और फील्ड मार्शल बन चुके हैं. अब मुनीर को जनसंख्या नियंत्रण समिति में सदस्य बनाने के फैसले का पाकिस्तान के लोग ही मजाक उड़ा रहे हैं. पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार असद तूर ने तंज कसते हुए लिखा है कि अगर सरकार को जनसंख्या नियंत्रण के लिए भी अपने फील्ड मार्शल की जरूरत है, तो इस सरकार को घर चले जाना चाहिए. कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर तंज करते हुए लिखा है कि बलूचिस्तान और अन्य  इलाकों में अपने ऑपरेशन्स के जरिए सेना पहले ही आबादी कम कर रही है. 
 

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