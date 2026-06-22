एक बिजनेस डील और 540 नए करोड़पति! जानिए कैसे एक कंपनी ने रातों-रात बदल दी सैकड़ों कर्मचारियों की किस्मत

क्या कोई मालिक कंपनी बिकने पर अपनी अरबों रुपये की कमाई का एक बड़ा हिस्सा अपने कर्मचारियों में बांट सकता है? अमेरिका के लुइसियाना से एक ऐसा ही दिल छू लेने वाला मामला सामने आया है.

अमेरिका में कंपनी को उसके मालिक ने 14,000 करोड़ में बेचा

डील की अनोखी शर्त के तहत कुल रकम का 15% अपने 540 कर्मचारियों में बांटा

हर कर्मचारी को औसतन ₹3.7 करोड़ मिले

ये बोनस राशि कर्मचारियों को अगले 5 सालों तक किश्तों में मिलेगी

अमेरिका से ऐसी कहानी सामने आई है जो सोशल मीडिया और कॉर्पोरेट जगत में छाई हुई है. ये कहानी है इंसानियत, वफादारी और एक ऐसे मालिक की, जिसने कंपनी बिकने पर अपने कर्मचारियों को सड़क पर नहीं छोड़ा बल्कि उन्हें रातों-रात करोड़पति बना दिया. लुइसियाना के मिन्डेन शहर की एक कंपनी फाइबरबौंड (Fibrebond) को उसके मालिक वॉकर परिवार ने एक बड़ी दिग्गज कंपनी ईटन को पूरे 1.7 बिलियन डॉलर (करीब 14 हजार करोड़ रुपये) में बेच दिया.

हालांकि चौंकाने वाली बात ये नहीं है, बल्कि ये है कि डील फाइनल होने के बाद वॉकर परिवार ने करीब 240 मिलियन डॉलर (लगभग 2,000 करोड़ रुपये) अपने 540 फुल-टाइम कर्मचारियों को दे दिए. इस हिसाब से हर कर्मचारी के हिस्से में औसतन 4 लाख 43 हजार डॉलर यानी करीब 3.7 करोड़ रुपये आए.

डील करने से पहले रखी एक अनोखी शर्त

द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी के पूर्व सीईओ ग्राहम वॉकर ने इस डील पर साइन करने से पहले एक अनोखी शर्त रखी थी. उन्होंने साफ कह दिया था कि कंपनी की बिक्री से मिलने वाली रकम का 15% हिस्सा उनके कर्मचारियों को दिया जाएगा, भले ही कंपनी में किसी भी कर्मचारी का एक भी शेयर न हो. जब ग्राहम से पूछा गया कि उन्होंने 15% ही क्यों चुना, तो उन्होंने बेहद सादगी से जवाब दिया, क्योंकि यह 10% से ज्यादा है.

5 सालों तक किश्तों में मिलेगा पैसा

ये बोनस पिछले साल जून से मिलना शुरू हुआ है, जो अगले 5 सालों तक किश्तों में मिलेगा. शर्त बस इतनी है कि कर्मचारियों को कंपनी में टिके रहना होगा. हालांकि, जो बुजुर्ग कर्मचारी 65 साल से ऊपर के हैं, उन पर यह नियम लागू नहीं है. वे चाहें तो तुरंत पूरा पैसा लेकर रिटायर हो सकते हैं. जब कर्मचारियों को ये लेटर मिला, तो उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ. किसी को लगा कि कोई प्रैंक हो रहा है, तो कोई खुशी के मारे झूम उठा.

मुश्किल दिनों की वफादारी का मिला फल

इस कंपनी की शुरुआत 1982 में ग्राहम के पिता क्लॉड वॉकर ने की थी, जो रेलवे ट्रैक के किनारे टेलीफोन और बिजली के उपकरणों के लिए शेड्स बनाते थे. साल 1998 में एक भीषण आग में इनकी फैक्टरी जलकर खाक हो गई और इसके बाद आए मंदी के दौर में कंपनी के कर्मचारियों की संख्या 900 से घटकर सिर्फ 320 रह गई. लेकिन वॉकर परिवार ने बुरे वक्त में भी अपने लोगों का साथ नहीं छोड़ा और उन्हें सैलरी देते रहे. कर्मचारियों ने भी इस अहसान को याद रखा और सालों तक कंपनी के साथ वफादार रहे.

एआई बूम ने बदली किस्मत

कंपनी की किस्मत तब पलटी जब उन्होंने डेटा सेंटर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर में करीब 150 मिलियन डॉलर का बड़ा निवेश किया. कोरोना काल में क्लाउड कंप्यूटिंग और हाल के दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व लिक्विफाइड नेचुरल गैस टर्मिनल्स की मांग बढ़ने से कंपनी के पास ऑर्डर्स की बाढ़ आ गई. महज 5 सालों में कंपनी की सेल्स 400% तक बढ़ गई, जिसके बाद बड़ी कंपनियों की नजर इस पर पड़ी.

कर्मचारियों के पूरे हुए सपने

इस बोनस से कर्मचारियों की जिंदगी पूरी तरह बदल गई है. साल 1995 में महज 5.35 डॉलर प्रति घंटे पर काम शुरू करने वाली लेसिया ने अपने घर का पूरा होम लोन चुका दिया और खुद का कपड़ों का बुटीक खोल लिया. वहीं 67 साल की होंग ब्लैकवेल ने 16 साल की नौकरी के बाद रिटायरमेंट ले लिया और अपने पति को एक शानदार गाड़ी गिफ्ट की. कंपनी के एक एग्जीक्यूटिव हेक्टर मोरेनो तो अपने पूरे परिवार के 25 लोगों को लेकर मेक्सिको के कैनकन में छुट्टियां मनाने निकल गए.

बीते साल 31 दिसंबर को ग्राहम वॉकर ने सीईओ का पद छोड़ दिया. इस पूरी डील से उनके परिवार को भी 1 बिलियन डॉलर से ज्यादा मिले हैं, लेकिन उन्होंने बिजनेस जगत को यह सिखा दिया कि असली तरक्की वही है, जिसमें आपके साथ काम करने वाले लोग भी आपके साथ आगे बढ़ें.