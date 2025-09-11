Donald Trump के करीबी चार्ली किर्क हत्याकांड में बड़ा खुलासा, FBI ने जारी की संदिग्ध की तस्वीर

31 वर्षीय चार्ली क्रिक को उस समय गोली मारी गई, जब वो यूटा वैली विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है.

अमेरिकी कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी चार्ली क्रिक हत्याकांड में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) ने बड़ा खुलासा किया है. एफबीआई ने एक संदिग्ध की तस्वीर जारी की है. जिसके साथ लिखा है कि हम इस व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. जनता इसमें हमारी मदद करे.

FBI ने जो तस्वीर जारी कि है, उसमें एक व्यक्ति काली टीशर्ट, काली टोपी और काला चश्मा लगाए नजर आ रहा है. वह सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है. एफबीआई ने तस्वीर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है. एजेंसी ने कहा, 'हमारे पास संदिग्ध की एक तस्वीर है. हम इसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. हमें पता है कि अभी यह बहुत दूर तक नहीं गया होगा. जल्द ही हमारी गिरफ्त में होगा.'

इससे पहले अमेरिकी जांच एजेंसी ने खुलासा किया था कि क्रिक की हत्या में इस्तेमाल होने वाली राइफल को बरामद कर लिया गया था. वह हाई पावर की राइफल है. चार्ली क्रिक को एक छत से काफी ऊंचाई से गोली मारी गई थी. इस मामले में एक शख्स को हिरासत में लिया गया था, लेकिन पूछताछ के बाद उसे रिहा कर दिया गया.

Charlie Kirk की कहां हुई हत्या?

बता दें कि 31 वर्षीय चार्ली क्रिक को उस समय गोली मारी गई, जब वो यूटा वैली विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें क्रिक छात्रों के सवालों के जवाब दे रहे हैं. इसी दौरान वो अपना दायां हाथ गले पर लगाते हैं, जहां से खून निकल रहा था. इसके बाद कुर्सी पर क्रिक गिर जाते हैं.

यह नजारा देखकर टाउन हॉल में भगदड़ मच जाती है. क्रिक को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. स्नाइपर ने छत से गोली चलाई थी और फिर वहां से कूदकर आसानी से भाग गया.

We are asking for the public's help identifying this person of interest in connection with the fatal shooting of Charlie Kirk at Utah Valley University.

1-800-CALL-FBI

Digital media tips: https://t.co/K7maX81TjJ pic.twitter.com/ALuVkTXuDc — FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity) September 11, 2025

कौन थे चार्ली क्रिक?

चार्ली किर्क ने 2012 में 18 साल की उम्र में टर्निंग पॉइंट यूएसए (TPUSA) की स्थापना की थी, जो अमेरिका का प्रमुख कंजर्वेटिव छात्र संगठन है. इस संगठन ने 800 से अधिक कॉलेजों में अपनी शाखाएं बनाईं और युवा कंजर्वेटिव वोटरों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, खासकर 2024 के चुनाव में जहां इसने डोनाल्ड ट्रंप की दोबारा जीत में बड़ा योगदान दिया.

