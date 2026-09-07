फॉकलैंड पर बदल गया अमेरिका का रुख? ट्रंप की चेतावनी से ब्रिटेन में क्यों मची खलबली

फॉकलैंड द्वीप पर नियंत्रण को लेकर ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच नया तनाव खड़ा हो गया है. जानिए कैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नाटो चेतावनी ने इस पुराने विवाद को और सुलगा दिया है.

फॉकलैंड द्वीप पर नियंत्रण को लेकर ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच नया तनाव.

नाटो पर रक्षा खर्च न बढ़ाने पर ब्रिटेन के संप्रभुता दावे का समर्थन खत्म करने की अमेरिकी धमकी.

सी लायन तेल परियोजना द्वीप से 220 किमी दूर उत्तर में स्थित यूके-इजरायल का साझा तेल प्रोजेक्ट है.



Falkland Islands Dispute: दुनिया के नक्शे पर दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीप समूह एक बार फिर वैश्विक राजनीति का नया अखाड़ा बन गया है. हम बात कर रहे हैं फॉकलैंड द्वीप समूह की, जिसे अर्जेंटीना में 'लास मालविनास' के नाम से जाना जाता है. ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच दशकों पुराना यह सीमा विवाद अचानक एक बार फिर से बेहद गरमा गया है.

कैसे शुरू हुआ यह विवाद ?

इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब अर्जेंटीना के दक्षिणपंथी राष्ट्रपति जेवियर माइली ने कहा कि बदलते वैश्विक हालात उनके देश के दावे के पक्ष में हैं. इसके तुरंत बाद, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति कार्यालय ने एक कड़ा आदेश जारी करते हुए फॉकलैंड के आसपास तेल और गैस की खोज और दोहन से जुड़ी 45 कंपनियों की जांच करने और उन पर जुर्माना लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. अर्जेंटीना का मानना है कि यह उसकी जलसीमा में अवैध रूप से प्राकृतिक संसाधनों की लूट है.

इस आग में घी डालने का काम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने किया है. ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि ब्रिटेन ने नाटो में अपना रक्षा खर्च नहीं बढ़ाया, तो अमेरिका फॉकलैंड द्वीप समूह पर ब्रिटेन की संप्रभुता के समर्थन वाले अपने दशकों पुराने रुख की समीक्षा कर सकता है.

इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए ब्रिटिश रक्षा सचिव वेस स्ट्रीटिंग ने कहा कि फॉकलैंड पर ब्रिटेन की प्रतिबद्धता ‘अटल’ है क्योंकि वहां के लोग खुद ब्रिटिश बने रहना चाहते हैं. वहीं ब्रिटिश विदेश मंत्री एड मिलिबैंड ने भी स्पष्ट किया कि वे फॉकलैंड के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार की पूरी रक्षा करेंगे.

क्यों दोनों देशों के लिए सम्मान की लड़ाई है फॉकलैंड?

फॉकलैंड द्वीप समूह अर्जेंटीना के दक्षिणी सिरे से लगभग 600 किलोमीटर (375 मील) पूर्व में स्थित है. साल 1982 में इस द्वीप पर कब्जे को लेकर दोनों देशों के बीच 10 हफ्तों तक चलने वाला एक भीषण युद्ध लड़ा गया था. केवल 74 दिनों तक चली इस जंग में 649 अर्जेंटीना के और 255 ब्रिटिश सैनिक मारे गए थे, जिसके बाद अर्जेंटीना की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था.

अर्जेंटीना के लिए यह द्वीप केवल जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि उसकी राष्ट्रीय पहचान और सम्मान का मुद्दा है, जिसे बकायदा उनके संविधान में भी शामिल किया गया है. जेवियर माइली ने इसे देश का ‘भविष्य’ बताया है और कहा है कि इसे वापस पाना राष्ट्रीय महत्व का विषय है.

दरअसल, माइली अक्टूबर 2027 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए दोबारा खड़े होने की तैयारी कर रहे हैं. इस बीच घरेलू स्तर पर कड़े आर्थिक सुधारों और उदारीकरण के कारण उनकी लोकप्रियता घटकर महज 34% रह गई है. ऐसे में इस मुद्दे को उठाना उनके लिए राजनीतिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

क्या है 'सी लायन' प्रोजेक्ट?

इस बार विवाद केवल संप्रभुता का नहीं, बल्कि अरबों डॉलर के क्रूड ऑयल का भी है. फॉकलैंड द्वीप से लगभग 220 किलोमीटर उत्तर में गहरे समुद्र में 'सी लायन' ऑयल प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है. यह यूनाइटेड किंगडम (UK) और इजरायल का एक संयुक्त प्रोजेक्ट है, जिससे साल 2028 में तेल का उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है.

अर्जेंटीना ने इस प्रोजेक्ट को अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा करार दिया है. जेवियर माइली ने चेतावनी दी है कि फॉकलैंड में आगे कोई भी कदम उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा का उल्लंघन माना जाएगा. हालांकि, इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही कंपनियाँ 'रॉकहॉपर एक्सप्लोरेशन' और 'नेविटास पेट्रोलियम' ने माइली की धमकियों को पूरी तरह खारिज कर दिया है. कंपनियों का कहना है कि वे फॉकलैंड सरकार से मिले लाइसेंस और ब्रिटेन के मजबूत समर्थन के साथ इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगी.

डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री से क्या हुआ बदलाव?

दशकों से अमेरिका इस मुद्दे पर पूरी तरह न्यूट्रल रहा है, जहां वह ब्रिटेन के व्यावहारिक प्रशासन को तो तो स्वीकार करता था, लेकिन संप्रभुता के दावे पर किसी का पक्ष नहीं लेता था, पर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद अमेरिकी डिप्लोमेसी में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं. इसका मेन रीजन यह है कि ट्रंप अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट जेवियर माइली को अपना पसंदीदा राष्ट्रपति बताते हैं और माइली भी अमेरिकी राइट-विंग सम्मेलनों में लगातार नजर आते रहे हैं, जिनका मानना है कि अमेरिका अर्जेंटीना को पश्चिमी मूल्यों के साथ खड़ा एक स्ट्रैटेजिक रूप से बेहद इम्पॉर्टेंट एली मानता है.



इसके अलावा, ट्रंप ईरान के साथ चल रहे अमेरिकी-इजरायल युद्ध के दौरान ब्रिटेन के रुख से काफी नाराज हैं और उनका आरोप है कि ब्रिटेन ने होर्मुज जलडमरूमध्य को खुलवाने और ईरान के खिलाफ लड़ाई में वॉशिंगटन की कोई मदद नहीं की. वॉशिंगटन के स्टिमसन सेंटर के एक्सपर्ट बेंजामिन गेडन का कहना है कि अमेरिका की तटस्थता बदलने के ये संकेत दरअसल ब्रिटिश पीएम एंडी बर्नहैम को परेशान करने के लिए दिए जा रहे हैं, हालांकि गेडन का यह भी मानना है कि इस विवाद का कोई भी हल अंततः ब्रिटेन के साथ डायरेक्ट बातचीत औंर समझौतों से ही निकलेगा, सिर्फ अमेरिका के रुख बदलने से नहीं

