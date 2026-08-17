एक भारतीय X अकाउंट से ईरान को लेकर हुई फर्जी पोस्ट, नेतन्याहू और अमेरिकी नेता भी खा गए धोखा! आखिर क्या है मामला?

भारत के एक अज्ञात एक्स अकाउंट से शुरू हुए एक झूठे दावे ने देखते ही देखते इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से लेकर अमेरिकी प्रशासन तक को गुमराह कर दिया.

सोशल मीडिया पर फैली एक झूठी खबर कैसे दुनिया की बड़ी राजनीति को हिला सकती है, इसका एक बड़ा उदाहरण 5 अगस्त को देखने को मिला. भारत के एक एक्स अकाउंट से शुरू हुई एक फर्जी पोस्ट देखते ही देखते अमेरिका, इजरायल और कई बड़े वैश्विक मंचों तक पहुंच गई. इस फेक न्यूज ने अमेरिका और ईरान के बीच चल रही शांति वार्ता तक पर असर डाल दिया.

कहां से शुरू हुआ यह फेक न्यूज का खेल?

5 अगस्त को खुद को 'प्राउड इंडियन' बताने वाले @Im_Ritikaa नाम के एक एक्स हैंडल से एक पोस्ट की गई. इस पोस्ट में दावा किया गया कि ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स (IRGC) के कमांडर अहमद वहीदी ने बयान दिया है कि जब तक अमेरिका और इजरायल के पास परमाणु हथियार हैं, तब तक ईरान भी अपने परमाणु हथियार बनाने का काम जारी रखेगा.

हालांकि ईरान का हमेशा से यही रुख रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ नागरिक और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है. जांच में पाया गया कि यह अकाउंट नवंबर 2021 में बना था, जिस पर 1 लाख 75 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और यह पहले भी विवादित और फर्जी खबरें शेयर करने के लिए जाना जाता रहा है.

भारत से इजरायल तक कैसे फैली खबर?

इस फर्जी पोस्ट के सामने आते ही इजरायल के मोसाद कमेंट्री नाम के एक मशहूर एक्स अकाउंट ने इसे अपने 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स के साथ शेयर कर दिया. इसके तुरंत बाद इजरायल के प्रमुख समाचार चैनल 'चैनल 14' ने बिना किसी पुख्ता सोर्स के इसे ईरान के अधिकारी का पहला सीधा कबूलनामा बताकर ऑन-एयर चला दिया.

देखते ही देखते यह खबर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे यायर नेतन्याहू तक पहुंची, जिन्होंने इसे रीपोस्ट किया. इसके महज कुछ घंटों बाद खुद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने माउंट हर्जल पर अपने भाषण में इस फर्जी बयान का जिक्र कर दिया और कहा कि वे ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे.

अमेरिका में भी हुआ फर्जी खबर का असर

इजरायल के बाद यह झूठी खबर अमेरिका पहुंची. संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत माइक वाल्ट्ज और फ्लोरिडा के सीनेटर रिक स्कॉट ने भी इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. यहां तक कि 'फॉक्स न्यूज' जैसे बड़े अमेरिकी न्यूज चैनल के एंकर ने एक इंटरव्यू के दौरान इस बयान को ईरान की सबसे बड़ी कबूलनामा बता दिया. हालांकि, सच सामने आने के बाद राजदूत ने अपनी पोस्ट हटा ली और फॉक्स न्यूज ने ऑन-एयर स्वीकार किया कि यह बयान अप्रमाणित और गलत था.

यह फेक न्यूज ऐसे नाजुक वक्त पर फैलाई गई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ तनाव कम करने और होर्मुज जलडमरूमध्य को दोबारा खोलने के लिए कूटनीतिक रास्ते तलाश रहे थे. सोशल मीडिया पर किसी झूठ को सच का रूप देने के लिए इसे अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स और बड़े चेहरों के जरिए फैलाया गया, जिससे यह असली लगने लगा.

ईरान का रुख क्या है?

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने इस फर्जी पोस्ट की कड़ी निंदा की. उन्होंने इसे ईरान के खिलाफ फैलाया जा रहा सफेद झूठ करार दिया और आरोप लगाया कि पिछले 20 सालों से अंतरराष्ट्रीय समुदाय को गुमराह करने और सैन्य कार्रवाई को जायज ठहराने के लिए ऐसे ही झूठ का सहारा लिया जा रहा है.

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