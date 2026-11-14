दोपहर 3.36 पर ATC में दिक्कत, FAA ने लागू कर दिया ग्राउंड स्टॉप, रात 8.15 पर हटा; अमेरिका में 5 घंटे में क्या-क्या हुआ?

FAA ने अमेरिका में जब ग्राउंड स्टॉप लागू किया, उस समय 3500 से ज्यादा प्लेन हवा में मौजूद थे. यूएस में करीब 5 घंटे तक ग्राउंड स्टॉप लागू रहा.

अमेरिका के ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी सीन डफी ने बताया कि देश में लगी उड़ानों पर रोक को रात 8 बजकर 15 मिनट पर हटा लिया गया है. उन्होंने बताया कि दोपहर 3.36 बजे एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर्स (TRACON) में कम्युनिकेशन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा. एहतियात के तौर पर FAA ने ग्राउंड स्टॉप लागू कर दिया. उस समय अमेरिका में 3500 से ज्यादा विमान हवा में थे.

उन्होंने कहा, 'पायलटों और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने SoPs का पालन करते हुए विमानों की सुरक्षित लैंडिंग कराई, जिससे रात 8 बजे तक हवा में मौजूद विमानों की संख्या घटकर 400 से कम रह गई. FAA ने क्लीयर किया कि उनका पूरा रडार या कम्युनिकेशन सिस्टम बंद नहीं हुआ था. साथ ही इमरजेंसी मेडिकल उड़ानों, लाइफ सेविंग सप्लाई ले जाने वाले विमानों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की उड़ानों को जारी रखने की छूट दी गई थी.'

Air India ने जारी की एडवाइजरी

एअर इंडिया ने अमेरिका में ग्राउंड स्टॉप पर एडवाइजरी जारी की है. एयरलाइंस ने कहा, 'अमेरिका में कम्युनिकेशन सिस्टम ठप होने के कारण पूरे देश में विमानों की उड़ानें रोक दी गई हैं. इसकी वजह से अमेरिका के एयरपोर्ट्स से होने वाली उड़ानें प्रभावित हुई हैं. इससे अमेरिका आने-जाने वाली एअर इंडिया की उड़ानों पर भी असर पड़ सकता है.'

विमानन कंपनी ने यात्रियों को सलाह दी है कि वो उड़ानों का स्टेटस देखकर की ट्रेवल की प्लानिंग करें. एअर इंडिया ने कहा कि हम हालात पर नजर बनाए हुए हैं. जैसे ही हमें कोई नई जानकारी मिलेगी, हम उसे शेयर करेंगे.

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