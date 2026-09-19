क्या चीन के हाथ लग गई US के सबसे घातक लड़ाकू विमान की सीक्रेट तकनीक? जानिए क्यों कांप रहा है पेंटागन!

ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका मरम्मत के लिए भेजे जा रहे F-35 फाइटर जेट के संवेदनशील पुर्जे हांगकांग में गायब हो गए हैं. पेंटागन ने भी आधिकारिक तौर पर इन पुर्जों के गायब होने की पुष्टि कर दी है.

ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका मरम्मत के लिए भेजे जा रहे F-35 फाइटर जेट के पुर्जे गायब हो गए.

पेंटागन ने पुर्जों के लापता होने की पुष्टि की है, हालांकि उपकरणों के मौजूदा ठिकाने का अभी पता नहीं चला है.

गायब हुए शिपमेंट में F-35 का कॉकपिट कैनोपी शामिल था.

Australia F35 Parts Missing Hong Kong: ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका मरम्मत के लिए भेजे जा रहे F-35 फाइटर जेट के संवेदनशील घटक हांगकांग की ओर डायवर्ट हो गए, जहां बाद में इनमें से कुछ उपकरण गायब हो गए. 'पोलिटिको' द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में इस घटना का खुलासा किया गया है. हालांकि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय (पेंटागन) ने भी आधिकारिक तौर पर इन पुर्जों के गायब होने की पुष्टि कर दी है, लेकिन यह शिपमेंट हांगकांग कैसे और क्यों मुड़ा, और ये कीमती पुर्जे इस वक्त कहां हैं, इस बारे में अभी तक स्थिति पूरी तरह साफ नहीं हो पाई है.

F-35 के कौन-से पुर्जे गायब हुए ?

रिपोर्ट के अनुसार, हांगकांग में गायब हुए इस शिपमेंट में F-35 फाइटर जेट का कॉकपिट कैनोपी शामिल था, जिसे ‘लैंटर्न’ भी कहा जाता है. यह पुर्जा विमान के लिए बेहद जरूरी है क्योंकि इस पर रेडियो तरंगों को सोखने वाली एक बेहद पतली और खास परत (कोटिंग) चढ़ी होती है, जो दुश्मन के रडार को चकमा देने यानी विमान को स्टील्थ रखने में मदद करती है. चूंकि समय के साथ यह विशेष परत खराब हो जाती है, इसलिए विमान को रडार से छिपाए रखने के लिए इस कैनोपी की समय-समय पर मरम्मत करना या इसे बदलना बेहद जरूरी हो जाता है.

ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका क्यों भेजे जा रहे थे ये स्पेयर पार्ट्स ?

ऑस्ट्रेलिया अपनी सेना में F-35 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल तो करता है, लेकिन उसके पास अभी इन विमानों के कॉकपिट के ऊपर लगे शीशे (कैनोपी) को ठीक करने की तकनीक या सुविधाएं मौजूद नहीं हैं. इसी वजह से इन संवेदनशील पुर्जों को मरम्मत के लिए अमेरिका भेजा जाना जरूरी था, जिसका ट्रांसपोर्टेशन F-35 प्रोग्राम के अंतरराष्ट्रीय बिजनेस लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के जरिए किया जा रहा था. इस पूरे वैश्विक स्पेयर-पार्ट्स पूल की देखरेख विमान निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन करती है, जो सहयोगी देशों के बीच पुर्जों को इधर से उधर भेजने के लिए प्राइवेट और कमर्शियल कूरियर कंपनियों की मदद लेती है.

चीन को लेकर क्या सुरक्षा चिंताएं जताई जा रही हैं?

हांगकांग में F-35 लड़ाकू विमान के संवेदनशील उपकरणों के गायब होने से यह बड़ी चिंता खड़ी हो गई है कि रडार की पकड़ में न आने वाली यह अत्याधुनिक स्टील्थ तकनीक चीन जैसे किसी दुश्मन देश के हाथ लग सकती है. हालांकि, पेंटागन द्वारा पुर्जे गायब होने की बात स्वीकार करने के बावजूद, अभी तक ऐसा कोई सार्वजनिक या पक्का सबूत नहीं मिला है जो यह साबित कर सके कि चीन ने इन खोए हुए उपकरणों को हासिल कर लिया है.

F-35 प्रोग्राम में स्पेयर पार्ट्स के गायब होने की पुरानी समस्या क्या है?

इस घटना ने F-35 लड़ाकू विमान स्पेयर पार्ट्स के रख-रखाव और उनकी ट्रैकिंग की पुरानी कमियों को सामने ला दिया है. साल 2023 की एक सरकारी रिपोर्ट (GAO) के मुताबिक, पिछले 5 सालों में F-35 के 10 लाख से ज्यादा स्पेयर पार्ट्स गायब हुए हैं और पेंटागन को इसकी पूरी जानकारी इसलिए नहीं थी क्योंकि इसका रिकॉर्ड विमान बनाने वाली कंपनी 'लॉकहीड मार्टिन' के पास था. कुल 2 ट्रिलियन डॉलर के लाइफटाइम बजट वाले इस विशाल F-35 प्रोग्राम को लगातार पुर्जों की भारी कमी और आसमान छूते मेंटेनेंस खर्चों का सामना करना पड़ रहा है.