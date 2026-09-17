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हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

F-35 फाइटर जेट की तकनीक पहुंच जाएगी चीन के पास! अमेरिका को क्यों सता रहा है ये डर?

पेंटागन की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी (DIA) ने माना है कि सऊदी अरब के साथ सौदे से संवेदनशील अमेरिकी सैन्य तकनीक लीक होने का बड़ा खतरा है.

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Shivendra Rai

Updated : Sep 17, 2026, 05:06 PM IST

F-35 फाइटर जेट की तकनीक पहुंच जाएगी चीन के पास! अमेरिका को क्यों सता रहा है ये डर?

F-35 स्टील्थ क्षमता वाला पांचवीं पीढ़ी का फाइटर जेट है. (AI इमेज)

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अमेरिका अपने प्रमुख रक्षा सहयोगी सऊदी अरब को अत्याधुनिक F-35 फाइटर जेट बेचने की कोशिश कर रहा है. लेकिन, इसे लेकर अमेरिकी इंटेलिजेंस अधिकारी परेशान भी हैं. अमेरिका की खुफिया एजेंसियों का मानना है कि अगर ये डील होती है तो चीन F-35 की तकनीक तक पहुंच हासिल कर सकता है. F-35 वर्तमान में दुनिया के सबसे ताकतवर और अत्याधुनिक विमानों में से एक हैं. अमेरिका इस विमान को केवल मित्र देशों को ही बेचता है और इसकी तकनीक रूस और चीन जैसे देशों के पास पहुंचने से रोकने के लिए हर संभव उपाय करता है. यही कारण है कि सऊदी अरब के साथ होने वाली संभावित डील को लेकर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने चिंता जताई है.

क्या है पूरा मामला?

NYT की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी इंटेलिजेंस अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि चीन संवेदनशील F-35 फाइटर जेट टेक्नोलॉजी तक पहुंच हासिल कर सकता है. इंटेलिजेंस अधिकारियों ने सऊदी अरब को 24 अरब डॉलर में इन विमानों को बेचने की योजना पर आगे बढ़ने को लेकर चिंता जाहिर की है. 
इस प्रस्तावित बिक्री से पहले इंटेलिजेंस की अंदरूनी रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन सऊदी अरब में जासूसी के जरिए यह टेक्नोलॉजी हासिल करने की कोशिश कर सकता है. इंटेलिजेंस अधिकारियों ने यह भी आशंका जताई है कि चीन इसके लिए सऊदी अरब के साथ अपने मजबूत मिलिट्री और सिक्योरिटी संबंधों का इस्तेमाल कर सकता है. 

रिपोर्ट के अनुसार, पेंटागन की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी (DIA) ने भी माना है कि  इस सौदे से संवेदनशील अमेरिकी सैन्य तकनीक लीक होने का बड़ा खतरा है. इससे चीन F-35 की बेहद गोपनीय 'स्टील्थ तकनीक' तक सेंध लगा सकता है. पेंटागन की एक रिपोर्ट के अनुसार, चीन के पास सऊदी अरब के कुछ सैन्य ठिकानों तक पहुंच है. चीन सऊदी अरब के टेलीकॉम से जुड़े नियादी ढांचे में भी बड़े पैमाने पर चीनी तकनीक का उपयोग किया जाता है. 

बता दें कि अमेरिका में इस तरह की चिंताएं नई नहीं हैं. इससे पहले जब अमेरिका ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को F-35 बेचने का विचार किया था, तब भी अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों ने इसी तरह की आशंका जताई थी. अमेरिका ने तुर्किये को F-35 बेचने के लिए रूसी एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम को हटाने की शर्त भी रखी थी. 

F-35 को क्यों माना जाता है सबसे उन्नत लड़ाकू विमान?

F-35 में अत्याधुनिक तकनीक, बेजोड़ स्टील्थ क्षमता और बेहद शक्तिशाली कंप्यूटर नेटवर्क का संयोजन है. इसे पांचवीं पीढ़ी का सबसे उन्नत फाइटर जेट माना जाता है. F-35 की बाहरी डिजाइन और इसके विशेष मैटेरियल  की बनावट ऐसी है कि यह दुश्मन के रडार की नजरों से लगभग पूरी तरह गायब रहता है.  इसके अधिकांश हथियार और मिसाइलें विमान के अंदर फिट होती हैं, जिससे हवा में उड़ते वक्त भी रडार इसे आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पाता. 

F-35 युद्ध के मैदान में अन्य विमानों, नौसेना के जहाजों और जमीन पर मौजूद कमांड सेंटर के साथ रियल-टाइम में डेटा साझा कर सकता है. यदि एक F-35 ने किसी दुश्मन के ठिकाने को देख लिया, तो वह बिना अपनी पोजीशन बताए उस डेटा को दूसरे लड़ाकू विमानों या मिसाइलों तक पहुंचा सकता है. इन विमानों का इस्तेमाल अमेरिका की एयरफोर्स और नेवी, दोनों करती हैं. इसीलिए अमेरिका F-35 की तकनीक को लेकर बेहद गोपनीयता बरतता है. 

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