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ईरान के बंदर अब्बास, केशम द्वीप और सिरिक में धमाके, अमेरिका ने सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया

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दुनिया

ईरान के बंदर अब्बास, केशम द्वीप और सिरिक में धमाके, अमेरिका ने सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया

अमेरिका ने ईरान के बंदर अब्बास और केशम द्वीप में स्थित सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है. ये सभी जगहें दक्षिणी ईरान के होर्मोजगन प्रांत में हैं. ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.

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Shivendra Rai

Updated : Jul 12, 2026, 11:10 PM IST

ईरान के बंदर अब्बास, केशम द्वीप और सिरिक में धमाके, अमेरिका ने सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया

ईरान के सैन्य ठिकानों पर अमेरिका का हमला. (AI इमेज)

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  • अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों को निशाना बनाया.
  • बंदर अब्बास में कई धमाके सुने गए.
  • अमेरिका ने केशम द्वीप में ईरान के सैन्य अड्डों पर भी हमला किया.

America-Iran War: पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है. अमेरिकी सेंट्रल कमांड (US CENTCOM) द्वारा हाई-अलर्ट पर रहने और पूरी तरह तैयार होने की कड़ी चेतावनी जारी करने के तुरंत बाद, अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान के रणनीतिक ठिकानों पर अब तक के सबसे बड़े हमलों में से एक को अंजाम दिया है. अमेरिकी सेना ने 12 जुलाई की रात ईरान के दक्षिणी तट और होर्मुज के पास स्थित महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है.

ये भी पढ़िये- क्यों स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को अपना सबसे बड़ा हथियार मानता है ईरान?

अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका ने केशम द्वीप, बंदर अब्बास और  हाजिआबाद में सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं. केशम द्वीप में  ईरान का एक प्रमुख जमीनी सैन्य नियंत्रण केंद्र, रडार साइट्स और आईआरजीसी का कम्युनिकेशंस टॉवर स्थित था. अमेरिकी हमलों में इस सैन्य ठिकाने को भारी नुकसान पहुंचा है. 

दे जेरूसलम पोस्ट के अनुसार, बंदर अब्बास में भी ईरानी ठिकानों को निशाना बनाया गया है. यह ईरान का बेहद महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर और नौसैनिक अड्डा है. यहां ईरान के ड्रोन कंट्रोल स्टेशन और सैन्य परिसरों पर मिसाइलें दागी गई हैं. इनके अलावा सिरिक क्षेत्र में भी कम से कम 10 भीषण विस्फोटों की खबर आई है. अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, इस कार्रवाई का दायरा पिछले हमलों की तुलना में 4 से 5 गुना अधिक बड़ा और शक्तिशाली था.

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, ईरान की हवाई रक्षा प्रणालियां, तटीय निगरानी रडार, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, जहाजों को निशाना बनाने वाली एंटी-शिप क्रूज मिसाइलें, ईरानी ड्रोन्स के लॉन्च पैड्स और कंट्रोल स्टेशन्स को निशाना बनाया गया है. 

होर्मुज स्ट्रेट से किसी भी जहाज की आवाजाही नहीं रुकेगी- अमेरिका

बढ़ते तनाव के बीच होर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेर‍िका ने बड़ा दावा किया है. यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा है कि यह अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग सभी वैध जहाजों के लिए खुला है और समुद्री आवाजाही जारी है. यूएस सेंट्रल कमांड ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म एक्‍स पर ल‍िखा कि होर्मुज स्‍ट्रेट उन सभी जहाजों के लिए खुला है जो अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग से कानूनी तरीके से होकर गुजरना चाहते हैं. अमेरिका की सेना वहां तैनात है और पूरी तरह तैयार हैं ताकि ईरान की बेवजह की आक्रामकता, परेशान करने वाली कार्रवाइयों, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद समुद्री रास्ते से आने-जाने की आजादी बनी रहे.

बता दें कि एक तरफ अमेर‍िका इस मार्ग को पूरी तरह सुरक्ष‍ित और अपने न‍ियंत्रण में बता रहा है तो दूसरी तरफ ईरान लगातार जहाजों को यहां से न गुजरने की चेतावनी दे रहा है. ईरान की ओर से फिलहाल के ल‍िए इस मार्ग के बंद होने के दावा क‍िया जा रहा है. आईआरजीसी की नौसेना ने कहा कि होर्मुज स्‍ट्रेट में विदेशी ताकतों के गैरकानूनी हस्तक्षेप की वजह से पैदा हुई असुरक्षा के चलते यह जलमार्ग अगली सूचना तक बंद रहेगा. ईरान का यह भी कहना है कि जब तक अमेरिका इस क्षेत्र में अपना हस्तक्षेप बंद नहीं करता, तब तक किसी भी जहाज को यहां से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

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