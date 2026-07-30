जिन्ना से शहबाज तक... बलोच नेता ने खोली पाकिस्तान की पोल, 'PAK पीएम' को बताया चीन का वॉचमैन

शहबाज शरीफ की ओर इशारा करते हुए सादिक बलोच ने कहा, 'ये पंजाबी जो चीन का वॉचमैन बना हुआ है, बस अपनी दिहाड़ी ले रहा है. इस दिहाड़ी से उसके 15-20 लोगों का भी गुजारा चल रहा है.

सादिक बलोच ने बताया कि 1948 में पाकिस्तानियों ने ऑफर दिया- तुम भी मुस्लिम हो तो हम में मिल जाओ

सादिक बलोच ने कहा- बलूचिस्तान में साफ पानी, अच्छे अस्पताल तक नहीं, तो कौन सी तरक्की के दावे कर रहा पाकिस्तान

बलूचिस्तान की जमीन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का लगाया आरोप

सादिक बलोच बोले- चीन का बगल बच्चा है पाकिस्तान

बलोच नेता सादिक बलोच ने मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तक पाकिस्तान की ज्यादतियों पर बलूचिस्तान का दर्द बयां किया है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर जो दावे कर रह रहा है कि वो यहां विकास कर रहा है, ये सब झूठ है. वो चीन के साथ मिलकर बलोचों के संसाधनों को लूट रहा है. यहां अच्छे अस्पताल, साफ पानी जैसी जरूरी सुविधाएं तक नहीं हैं.

पाकिस्तान को बताया चीन का बगल बच्चा

सादिक बलोच ने कहा कि पाकिस्तान इस समय चीन का बगल बच्चा बना हुआ है. उन्होंने कहा, 'इस समय पाकिस्तान चीन का बगल बच्चा है और इसी के जरिए चीन बलोचों के संसाधनों को लूटने की कोशिश कर रहा है. पाकिस्तान चीन से डील कर रहा है और अमेरिका में जाकर भी डोनाल्ड ट्रंप से यहां की उपजाऊ जमीन को लेकर बात करके आया है.' ग्वादर पोर्ट और CPEC को लेकर सादिक बलोच ने कहा कि अगर बलोच चीन को कहें कि हमें अपना देश दे दो, हम उसको डेवलप करेंगे तो क्या वो दे देगा?

सादिक बलोच ने कहा, 'चीन को भी पता है कि बलोच आसानी से अपने संसाधन नहीं छोड़ेंगे. बलोच अपनी सरजमीन को कभी नहीं छोड़ेंगे, वे कभी ऐसा नहीं करेंगे कि पंजाबी उनकी जमीन को आसानी से ले जाएं. ये जो रोड बेल्ट चीन बना रहा है ये वो बलोचों की तरक्की के लिए नहीं, अपनी तरक्की के लिए कर रहा है.'

शहबाज शरीफ को बताया चीन का वॉचमैन

शहबाज शरीफ की ओर इशारा करते हुए सादिक बलोच ने कहा, 'ये पंजाबी जो चीन का वॉचमैन बना हुआ है, बस अपनी दिहाड़ी ले रहा है. इस दिहाड़ी से उसके 15-20 लोगों का भी गुजारा चल रहा है. बलोचों का इससे कोई फायदा नहीं है. बलूचिस्तान के कई इलाकों में लोगों को साफ पानी तक नहीं मिलता और ये रोड एंड बेल्ट वहीं से होकर गुजर रहा है. ये कोई तरक्की हुई, न हॉस्पिटल हैं, न अच्छे स्कूल हैं.' उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सत्ता में पंजाबियों का प्रभाव है, उसने बलूचिस्तान पर जबरन कब्जा कर लिया, लेकिन उसकी तरक्की पर कोई ध्यान नहीं है. पाकिस्तान नहीं चाहता कि यहां कि बच्चे पढ़ लिखकर अपने हक की बात करें.

ईरान और अफगानिस्तान में भी बलोचों का हिस्सा

सादिक बलोच ने बलूचिस्तान के इतिहात पर बात करते हुए कहा, 'साल 1839 में हमें तीन हिस्सों में बांटा गया. एक हिस्सा हमारा अफगानिस्तान में है, एक ईरान में और एक पाकिस्तान में है. ईरान और अफगानिस्तान के मामले में बलोच का स्टैंड ये है कि ये काबिज हैं, हमारी सरजमीन पर और हमारी जमीन को लूट रहे हैं.'

सादिक बलोच ने कहा, '1839 के बाद जब बलूचिस्तान को तक्सीम किया गया तो वहां के जो सरबरा थे, उनको धोखा दिया गया, उनको ईरानी बलूचिस्तान में कैद किया गया और शहीद किया गया, दोस्तों को भी और बहुत से बलोच भी समय के साथ-साथ शहीद किए गए. ये सिलसिला जारी रहा.' उन्होंने कहा, '1947 में जब पाकिस्तान बना तो 27 मार्च, 1948 को पाकिस्तान ने जबरन बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया. मोहम्मद अली बलोच कौम का मुलाजिम था, लेकिन ये वो मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है. जिन्ना तो हमारा नहीं हैं, हमारे जिन्ना तो बाबू नरोस खान, मुबारक जई, इरबियार अली, बालाज खान हैं.'

1948 में बोले पाकिस्तानी- तुम भी मुस्लिम हम में मिल जाओ

सादिक बलोच ने कहा कि पाकिस्तान ने धर्म के नाम पर हमें उसके साथ मिलने का ऑफर दिया, लेकिन बलोच नहीं माने. उन्होंने बताया, 'मोहम्मद अली मुलाजिम था, वो वकील थे बलोचों के, उस हिसाब से उनको कहा गया कि ये मुस्लिम मुल्क है, आप भी मुस्लिम हैं, तो शामिल हो जाएं, लेकिन बलोचों ने अपनी असेंबली और कबिलियों से बात की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया. तब मोहम्मद अली ने कहा कि हम पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहते. सादिक बलोच ने कहा कि हम ये मानते हैं कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान में जमीन आसमान का फर्क है, हमारी और उनकी और हमारी तरबीयत में बहुत अंतर है. पंजाबी ताकत में आते हैं तो मस्ती करते हैं, जुल्म करते हैं, हमारे लोग ताकत में आकर ऐसा नहीं करते हैं.

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