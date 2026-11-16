'भारत में 97 करोड़ वोटर, डेमोक्रेसी पर लेक्चर गलत', हैदराबाद में 'वोट चोर-गद्दी छोड़' बोलने वाले यूरोपियन नेता को इटली की MP ने दिखाया आईना 

फिलिबेक ने हैदराबाद में कहा कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है. इसे बचाने का सबसे अच्छा रास्ता राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ खड़े होना है.

हैदराबाद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सामने यूरोपियन सोशलिस्ट पार्टी (PES) के महासचिव जैकोमो फिलिबेक (Giacomo Filibeck) ने 'वोट चोर-गद्दी छोड़' का नारा लगाया था. जैकोमो को इस पर इटली में ही आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. इटली की राइट विंग सांसद डेबोरा बर्गामिनी (Deborah Bergamini) ने कहा कि जिस देश में 97 करोड़ लोग वोट डालते हों, उस देश को डेमोक्रेसी पर लेक्चर देना गलत है.

बर्गामिनी ने कहा कि भारत के पास घरेलू राजनीतिक विवादों को सुलझाने के लिए राजनीतिक संस्थान और ज्यूडिशियरी हैं. उन्होंने कहा कि यूरोपियन सोशलिस्ट्स एंड डेमोक्रेट्स ग्रुप के नेता को एक मित्र देश की घरेलू राजनीतिक बहस में दखल से बचना चाहिए.

भारत की अंदरूनी राजनीति में दखल देना गलत: इटली MP

इटली की सांसद ने फेसबुक पोस्ट में लिखा, 'इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से हैदराबाद में आयोजित भारत समिट में यूरोपियन सोशलिस्ट्स एंड डेमोक्रेट्स ग्रुप के एक इटैलियन रिप्रेजेंटेटिव ने पीएम मोदी की बीजेपी पर हमला बोलते हुए वोट चोर-गद्दी छोड़ कहा. ये बात भारत के विपक्ष की ओर से कही जाती है, जिसमें वह वोटर लिस्ट में लंब समय से रुके हुए बदलावों को लेकर सरकार की आलोचना कर रहा है. यह एक प्रोसेस है, जिसका मकसद डुप्लीकेट एंट्री, मरे हुए लोगों के नाम और दूसरी जगह शिफ्ट हुए लोगों के नाम हटाना है.'

इटली की सांसद ने कहा,'मेरा मानना है कि डेमोक्रेसी में हर किसी को अपनी बात रखने या आरोप लगाने की आजादी है, बशर्ते वो उन्हें साबित कर सकें.' उन्होंने भारत और इटली के बीच गहरे रिश्तों का हवाला देते हुए कहा कि दोनों के बीच स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जिसमें कई सेक्टर में बड़ा सहयोग है. ऐसे में भारत की अंदरूनी राजनीतिक बहस में दखल देना गलत है.

भारत में 97 करोड़ वोटर, संस्थान और ज्यूडिशियरी: बर्गामिनी

बर्गामिनी ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की ओर इशारा करते हुए यूरोपियन रिप्रेंजेटेटिव की ओर से भारत को डेमोक्रेसी पर दिए गए लेक्चर को गलत ठहराया.

उन्होंने कहा, 'भारत 97 करोड़ लोगों को वोट डालने की इजाजत देता है. ऐसे में यूरोपियन होने के नाते, हमें उस देश को डेमोक्रेसी पर लेक्चर देना गलत लगता है. भारत के पास पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन और ज्यूडिशियरी हैं. किसी भी झगड़े या विवाद को डेमोक्रेसी के नियमों के हिसाब से सुलझाया जाना चाहिए.'

भारत में लोकतंत्र पर हमला: फिलिबेक

पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स के महासचिव जैकोमी फिलिबेक ने भारत में डेमोक्रेसी पर खतरा बताया था. उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए समर्थन जताया था.

#WATCH | Hyderabad, Telangana: On Lok Sabha LoP Rahul Gandhi's statement, Giacomo Filibeck, Secretary General of the Party of European Socialists (PES), says, "I believe that these kinds of gatherings, conferences, and summits are vital to raise international attention on concerning challenges. Democracy is under attack in India, and we need to defend it. And the best way to defend it is to stand by Raul Gandhi and the Indian Congress Party. Together with the Indian Congress Party and many other players around the globe, we are part of a progressive alliance, political movements that believe in values like social justice, climate justice, human rights, and true democracy, not the corrupted one..." — ANI (@ANI) November 14, 2026

फिलिबेक ने एएनआई से बात करते हुए कहा, 'भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है और हमें इसे बचाने की जरूरत है. इसे बचाने का सबसे अच्छा तरीका है राहुल गांधी और कांग्रेस को सपोर्ट करना.'

बीजेपी बोली- विदेशी मदद से सत्ता बदलना चाहते हैं राहुल

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी पर भारत के घरेलू मामलों में विदेशी दखल देने का आरोप लगाया. भंडारी ने कहा कि राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस की राजनीतिक कठपुतली हैं.

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