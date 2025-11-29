FacebookTwitterYoutubeInstagram
मेरठ में मुस्लिम के मकान खरीदने पर बवाल

सूरज की चमक से डगमगा रहा फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम! जानें एयरबस ने अपने 6000 प्लेन क्यों बुलाए वापस?

अचानक Airbus A320 फैमिली के 6,000 फ्लाइटों में गंभीर तकनीकी खराबी के कारण वापस बुलाया गया है. एविएशन सेक्टर के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है. इस घटना की वजह से दुनिया भर में कई फ्लाइटों को रद्द किया गया है. आइए जातने है कि क्या हो सकती है समस्या

सुमित तिवारी

Updated : Nov 29, 2025, 08:43 AM IST

सूरज की चमक से डगमगा रहा फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम! जानें एयरबस ने अपने 6000 प्लेन क्यों बुलाए वापस?

Aviation Safety Alert 

आम फ्लाइट्स में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले Airbus A320 विमानों को उड़ान भरने में एक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. दरअसल दुनिया की सबसे ज्यादा उड़ने वाली जेट सीरीज Airbus A320 में एक ऐसी तकनीकी खामी सामने आई है, इसने पूरी दुनिया के एविएशन सेक्टर को हिला के रख दिया है. दुनिया के तमाम देशों के सात भारत भी इस समस्या से जूझ रहा है. एयरबस ने अचानक 6,000 A320 मॉडल के प्लेन को तुरंत रिपेयर के आदेश जारी कर दिए हैं.

एविएशन सेक्टर में अब तक का सबसे बड़ा रीकॉल

ये एविएशन सेक्टर की अब तक सबसे बड़ी रीकॉल घटनाओं में से एक मानी जाती है. इसी कारण इंडिगो, एयर इंडिया समेत दुनिया भर की कई एयरलाइन्स की फ्लाइटों को रद्द कर दिया गया है. कई हवाई अड्डों पर अफरातफरी की स्थिति बन गई है. यह समस्या खासकर उस वीकेंड पर सामने आई, जब अमेरिका और कई देशों में ट्रैवल का सबसे व्यस्त समय होता है.

क्या है समस्या?

अब सवाल ये है कि आखिर समस्या क्या है जिसकी वजह से एक साथ इतनी फ्लाइट्स को वापस आने का आदेश दिया गया. Airbus ने बताया कि सूर्य से आने वाली तेज रेडिएशन (Solar Radiation) फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम के एक अहम कंप्यूटर में डेटा को खराब कर सकती है. इससे उड़ान के दौरान विमान के नोज एंगल को नियंत्रित करने वाली प्रणाली गलत संकेत ले सकती थी. यही खतरा दुनिया भर के हजारों A320 फैमिली प्लेन में पाया गया. एयरबस ने कहा कि यह गंभीर खामी है और इसे तुरंत ठीक करना जरूरी है. 
 
एयरबस A320 फैमिली विमानों पर सौर विकिरण की समस्या

समस्या की पहचान- एयरबस ने हाल ही में A320 फैमिली के विमानों में तीव्र सौर विकिरण (intense solar radiation) के कारण फ्लाइट कंट्रोल डेटा में भ्रष्टाचार (data corruption) की समस्या की पहचान की है, जो विमान के क्रूजर फेज़ में हो सकती है.

कारण-सौर विकिरण उच्च ऊँचाई पर उड़ान के दौरान इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को प्रभावित कर सकता है, जिससे फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर्स में त्रुटियाँ उत्पन्न होती हैं.

हालिया घटना-एक हालिया उड़ान घटना के विश्लेषण के आधार पर यह समस्या सामने आई, जिसमें डेटा भ्रष्टाचार के कारण फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम प्रभावित हुआ.

प्रभावित विमान- कंपनी ने लगभग 6,000 से अधिक इन-सर्विस (सक्रिय) A320 जेट्स को संभावित रूप से प्रभावित घोषित किया है, जो वैश्विक फ्लीट का बड़ा हिस्सा है।

कंपनी का कदम- एयरबस ने तत्काल सॉफ्टवेयर अपडेट अनिवार्य कर दिया है, जो प्रभावित विमानों के संचालन को अस्थायी रूप से बाधित कर सकता है.

ऑपरेटर्स के लिए निर्देश- एयरलाइंस और ऑपरेटर्स से अनुरोध किया गया है कि वे तुरंत सावधानियाँ अपनाएँ, जैसे अपडेटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें और उड़ानों के दौरान अतिरिक्त निगरानी रखें.

सुरक्षा प्रभाव-यह अपडेट वैश्विक उड़ानों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन एयरबस का कहना है कि यह सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है.


 
