यूरोप के सुपरमार्केट्स पर साइबर अटैक, फ्रीजर का पारा 50 डिग्री पहुंचा, लाखों का खाना बर्बाद... साजिश के पीछे कौन?

यूरोप के 7 देशों में सुपरमार्केट फ्रीजर पर साइबर हमला हुआ है. हैकर्स ने टेम्परेचर 50 डिग्री करके लाखों यूरो का खाना सड़ा दिया.

यूरोप में इन दिनों एक अजीब तरह का साइबर हमला देखने को मिल रहा है. अब तक हैकर्स बैंकों से पैसे चुराने या कंप्यूटर स्क्रीन लॉक करके फिरौती मांगने के लिए जाने जाते थे, लेकिन इस बार निशाना बने हैं सुपरमार्केट्स के फ्रिज और फ्रीजर. बेल्जियम से लेकर स्वीडन तक कई देशों के स्टोर्स में अचानक फ्रीजर ने काम करना बंद कर दिया और उनमें रखी चिजें पिघलने लगी.

द गार्जियन की रिपोर्ट्स के मुताबिक, हैकर्स ने इंटरनेट नेटवर्क के जरिए कूलिंग सिस्टम पर कब्जा कर लिया. इसके बाद उन्होंने डीफ्रास्ट सिस्टम चालू कर दिया. जिससे ठंड देने वाली मशीनें तपते हुए हीटर में बदल गईं.

कौन-से देश बने शिकार?

बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना यूरोप के 7 अलग-अलग देशों में एक साथ दर्ज की गई. इनमें बेल्जियम, स्वीडन, आयरलैंड, नीदरलैंड्स, एस्टोनिया, फिनलैंड और लक्जमबर्ग शामिल हैं. सुपरमार्केट्स में जब सुबह कर्मचारी पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि फ्रीजर ठंडे होने के बजाय बेहद गर्म हो चुके थे और अंदर रखा सारा खाना पिघल कर खराब हो चुका था.

इससे पहले अक्टूबर 2026 में फ्रांस के सैकड़ों सुपरमार्केट्स में ठीक इसी तरह का साइबर हमला हुआ था. उस समय भी लाखों यूरो की कीमत का खाना कचरे के डिब्बे में डालना पड़ा था. अब यह नया हमला बेल्जियम और दूसरे देशों में फैल गया. यूरोपीय यूनियन के एग्रीकल्चर कमिश्नर क्रिस्टोफ हैनसेन ने कहा कि यह हमला खाने की सप्लाई चेन को चोट पहुंचाने और ग्राहकों का भरोसा तोड़ने की एक सोची-समझी साजिश लग रही है.

कैसे फ्रीजर्स का टेम्परेचर 50 डिग्री तक बढ़ा?

सुपरमार्केट्स के बड़े कमर्शियल फ्रीजर्स को ठीक रखने के लिए उन्हें इंटरनेट नेटवर्क से जोड़कर रखा जाता है. ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कोई खराबी आने पर इंजीनियर दूर बैठकर ही कंप्यूटर से सिस्टम की जांच और मरम्मत कर सकें. लेकिन इसी इंटरनेट कनेक्शन ने हैकर्स के लिए रास्ता खोल दिया.

ब्रिटेन की ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के साइबर सिक्योरिटी प्रोफेसर अवैस रशीद ने अल जजीरा को बताया कि इन कूलिंग मशीनों को जिस नेटवर्क से कंट्रोल किया जाता है, उनमें से कई सिस्टम काफी पुराने हो चुके हैं. कई जगह बेहद आसान पासवर्ड रखे गए थे, जिनका कोई भी आसानी से अंदाजा लगा सकता था. इसके अलावा, कंप्यूटर या फोन की तरह इन मशीनों में लगातार नए सॉफ्टवेयर अपडेट भी नहीं डाले जाते. हैकर्स ने इसी कमजोरी का फायदा उठाया. उन्होंने कंट्रोल पैनल तक पहुंचकर सिस्टम को डीफ्रॉस्ट मोड पर डाल दिया, जिससे फ्रीजर्स का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. कुछ स्टोर्स में तो गर्मी इतनी बढ़ गई कि मशीन के पुर्जे पिघल गए और आग लगने की नौबत आ गई.

कहां पर सबसे ज्यादा असर पड़ा?

इस साइबर हमले की चपेट में कई नामी अंतरराष्ट्रीय और स्थानीय रिटेल चेन आई हैं.

डेलहेज: बेल्जियम और लक्जमबर्ग में डेलहेज के करीब 40 स्टोर्स में फ्रीजर सिस्टम ठप हो गए. बेल्जियम के होइइलार्ट इलाके के एक स्टोर मैनेजर ने बताया कि सिर्फ उनके अकेले स्टोर में 1,00,000 यूरो का सामान खराब हो गया.

बेल्जियम और लक्जमबर्ग में डेलहेज के करीब 40 स्टोर्स में फ्रीजर सिस्टम ठप हो गए. बेल्जियम के होइइलार्ट इलाके के एक स्टोर मैनेजर ने बताया कि सिर्फ उनके अकेले स्टोर में 1,00,000 यूरो का सामान खराब हो गया. कैरेफोर: मशहूर फ्रेंच रिटेलर कैरेफोर ने बताया कि बेल्जियम में उनके 15 स्टोर्स में फ्रीजर की खराबी देखी गई.

मशहूर फ्रेंच रिटेलर कैरेफोर ने बताया कि बेल्जियम में उनके 15 स्टोर्स में फ्रीजर की खराबी देखी गई. कोलरुइट और स्पार: बेल्जियम में स्पार स्टोर्स चलाने वाले कोलरुइट ग्रुप के 5 स्टोर्स के कूलिंग सिस्टम पर हमला हुआ.

बेल्जियम में स्पार स्टोर्स चलाने वाले कोलरुइट ग्रुप के 5 स्टोर्स के कूलिंग सिस्टम पर हमला हुआ. आईकेईए: फर्नीचर और फूड बेचने वाली दिग्गज कंपनी आईकेईए के बेल्जियम के मॉन्स शहर वाले स्टोर का रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी इस हैकिंग की चपेट में आ गया.

फर्नीचर और फूड बेचने वाली दिग्गज कंपनी आईकेईए के बेल्जियम के मॉन्स शहर वाले स्टोर का रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी इस हैकिंग की चपेट में आ गया. स्वीडन के आईसीए और कॉप: स्वीडन में आईसीए के कई स्टोर्स में भारी नुकसान हुआ. शोबो शहर में आईसीए स्टोर ने सोशल मीडिया पर बताया कि रात में हैकर्स ने टेम्परेचर 50 डिग्री कर दिया था. वहीं कॉप चेन के 800 में से 7 स्टोर्स पर इसका असर पड़ा.

स्वीडन में आईसीए के कई स्टोर्स में भारी नुकसान हुआ. शोबो शहर में आईसीए स्टोर ने सोशल मीडिया पर बताया कि रात में हैकर्स ने टेम्परेचर 50 डिग्री कर दिया था. वहीं कॉप चेन के 800 में से 7 स्टोर्स पर इसका असर पड़ा. आयरलैंड के सुपरवैल्यू: आयरलैंड में मुसग्रेव ग्रुप के 13 सुपरवैल्यू स्टोर्स में खास मॉडल के फ्रीजर्स पर साइबर अटैक हुआ.

आयरलैंड में मुसग्रेव ग्रुप के 13 सुपरवैल्यू स्टोर्स में खास मॉडल के फ्रीजर्स पर साइबर अटैक हुआ. नीदरलैंड्स: नीदरलैंड्स में डैनिश कंपनी डैनफॉस के सिस्टम का इस्तेमाल करने वाली कम से कम 17 कंपनियों और कसाई की दुकानों पर हमला हुआ.

नीदरलैंड्स में डैनिश कंपनी डैनफॉस के सिस्टम का इस्तेमाल करने वाली कम से कम 17 कंपनियों और कसाई की दुकानों पर हमला हुआ. फिनलैंड और एस्टोनिया: फिनलैंड में केस्को के के-स्टोर्स और एस्टोनिया में सेल्वर सुपरमार्केट भी शिकार बने.

फिनलैंड में केस्को के के-स्टोर्स और एस्टोनिया में सेल्वर सुपरमार्केट भी शिकार बने. लोकल मीट शॉप्स: बेल्जियम के एंटवर्प के पास डी लेट एंड वैन हेवर बुचरी में फ्रीजर का टेम्परेचर 18 डिग्री तक बढ़ गया, जिससे 15,000 यूरो का मीट सड़ गया.

बेल्जियम में डेलहेज के फ्रीजर सिस्टम संभालने वाली कंपनी सबकोबेल के सीईओ स्टीफन मोलेंस ने न्यूज एजेंसी बेल्गा को बताया कि यह साफ तौर पर एक साइबर अटैक था. उन्होंने पूरी रात मशीनों को नेटवर्क से अलग करने पर काम किया. मोलेंस ने यह भी बताया कि इसे सिर्फ सॉफ्टवेयर से ठीक नहीं किया जा सकता, बल्कि मशीनों में फिजिकल बदलाव करने पड़ेंगे.

Refrigeration and freezer systems with internet connected controllers are at risk, Israel's National Cyber Directorate warned retail chains, food companies and logistics centers. In Europe, hackers remotely seized supermarket temperature controls and altered settings. Large quantities of food spoiled. Some attacks damaged equipment and caused fires. Chains were told to inspect their systems immediately and report back. — Open Source Intel (@Osint613) November 2, 2026

क्या अमेरिका में भी ऐसी कोई घटना सामने आई है?

रॉयटर्स के रिपोर्ट के मुताबिक, अगस्त 2026 में अमेरिका के कम से कम 6 मिलिट्री बेसों पर इसी तरह की घटनाएं सामने आई थीं. एरिजोना में मौजूद अमेरिकी सेना के फोर्ट हुआचुका बेस पर मार्केट के फ्रीजर्स अचानक डीफ्रॉस्ट मोड पर चले गए, जिससे सारा फ्रोजन खाना खराब हो गया. इसी तरह रोड आइलैंड में न्यूपोर्ट नेवल स्टेशन पर भी कूलिंग सिस्टम बिगड़ने से खाने का सामान खराब हो गया और वहां सिर्फ सूखा सामान ही बिकने के लिए बचा था.

अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन इसे संदिग्ध साइबर हैकिंग मानकर जांच कर रहा है. अमेरिकी जांच एजेंसियां फ्रांस के अफसरों के साथ मिलकर इस बात की कड़ी जोड़ रही हैं कि क्या यूरोप और अमेरिका की घटनाओं का आपस में कोई कनेक्शन है.

साइबर हमले के पीछे किसका हाथ?

साइबर सुरक्षा कंपनी सोफोस के इंटेलिजेंस डायरेक्टर राफे पिलिंग ने द गार्जियन को बताया कि यह हमला किसी आम फिरौती मांगने वाले गैंग का काम नहीं लगता, क्योंकि किसी ने पैसे की मांग नहीं की है. जब खाना सड़ जाता है, तो दुकानदार से पैसे ऐंठना नामुमकिन हो जाता है. इस हमले में किसी वायरस या मैलवेयर की जरूरत भी नहीं पड़ी, जिससे हैकर्स का डिजिटल सुराग तलाशना बहुत कठिन हो गया है. पिलिंग ने इसे रबर के दस्ताने पहनकर स्विच बोर्ड से छेड़छाड़ करने जैसा आसान तरीका बताया.

इसके पीछे दो मुख्य थ्योरी सामने आ रही हैं:

स्टेट स्पॉन्सर्ड यानी किसी देश की सरकार से जुड़े हैकर्स: यूरोप के अफसरों का मानना है कि रूस, चीन या उत्तर कोरिया जैसे देशों से जुड़े हैकर्स यूरोप में दबाव बनाने के लिए यह सब कर सकते हैं. यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस पर यूरोप में प्रॉक्सी वॉर और तोड़फोड़ फैलाने के आरोप लगते रहे हैं.

लोन वोल्फ यानी अकेला हैकर: यह भी मुमकिन है कि किसी अकेले शातिर हैकर ने अपनी निजी सनक या हुनर दिखाने के लिए कमजोर सिस्टम ढूंढकर ऐसा खेल खेला हो.

ब्रिटेन इस नुकसान से कैसे बच गया?

ब्रिटेन के सुपरमार्केट्स में अब तक इस तरह के किसी हमले की खबर नहीं आई है. साइबर सुरक्षा कंपनी फोरस्काउट के वाइस प्रेसिडेंट डैनियल डॉस सैंटोस ने बताया कि फ्रांस, इटली, ग्रीस और बेल्जियम जैसे देशों में इंटरनेट से सीधे जुड़े फ्रीजर सिस्टम बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, जबकि ब्रिटेन में ऐसे असुरक्षित सिस्टम की संख्या काफी कम है.

ब्रिटेन की नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर (NCSC) ने आगाह किया है कि आने वाले समय में देश के बुनियादी ढांचे पर एआई वाले साइबर हमलों का खतरा बढ़ सकता है. ब्रिटिश सरकार ने 'बी रेडी' नाम की मुहिम चलाकर लोगों को किसी भी आपात स्थिति के लिए 3 दिन का सूखा राशन, पानी और नकदी रखने की सलाह भी दी है.

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