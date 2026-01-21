FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़
दुनिया

दुनिया

ग्रीनलैंड विवाद पर ट्रंप को यूरोप का सख्त संदेश, EU संसद ने अमेरिका से ट्रेड डील पर लगाई रोक

ग्रीनलैंड पर डोनाल्ड ट्रंप के लगातार दावों से नाराज़ यूरोपियन यूनियन ने बड़ा कदम उठाया है. EU संसद ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित ट्रेड डील की रैटिफिकेशन प्रक्रिया को फिलहाल रोक दिया है.

राजा राम

Updated : Jan 21, 2026, 10:56 PM IST

ग्रीनलैंड विवाद पर ट्रंप को यूरोप का सख्त संदेश, EU संसद ने अमेरिका से ट्रेड डील पर लगाई रोक
ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और यूरोप के बीच तनाव अब खुलकर सामने आने लगा है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बार-बार ग्रीनलैंड पर अमेरिका के नियंत्रण की बात दोहराने के बीच यूरोपियन यूनियन ने कड़ा रुख अपनाया है. EU संसद ने अमेरिका के साथ तय की गई ट्रेड डील पर वोटिंग को सस्पेंड कर दिया है. इस फैसले को ट्रंप प्रशासन के लिए एक स्पष्ट राजनीतिक चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है. यूरोपियन यूनियन की संसद ने यह कदम ऐसे समय उठाया है, जब ट्रंप ग्रीनलैंड को लेकर अपने रुख पर किसी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं दिख रहे हैं. 

व्यापार समझौते की रैटिफिकेशन प्रक्रिया को फ्रीज कर दिया

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, EU संसद ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते की रैटिफिकेशन प्रक्रिया को फ्रीज कर दिया है. यह डील पिछले साल जुलाई में महीनों की बातचीत के बाद तैयार हुई थी. दरअसल, इस समझौते के तहत आने वाले हफ्तों में अमेरिकी औद्योगिक उत्पादों पर टैरिफ हटाने को लेकर वोटिंग होनी थी. लेकिन अब EU संसद ने इसे टालने का फैसला किया है. यूरोप के 27 देशों का यह समूह इस बात पर मंथन कर रहा है कि अगर ट्रंप अपने पारंपरिक सहयोगियों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हैं, तो जवाब भी उसी स्तर का दिया जाए. 

डोनाल्ड ट्रंप का रुख लगातार विवाद की वजह बन रहा है

गौरतलब है कि, ग्रीनलैंड को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का रुख लगातार विवाद की वजह बन रहा है. नाटो सहयोगी डेनमार्क के अधीन आने वाले ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप कई बार यह कह चुके हैं कि अमेरिका के लिए उसका नियंत्रण रणनीतिक रूप से बेहद जरूरी है. इस सोच ने यूरोप के कई देशों की चिंता बढ़ा दी है. हाल ही में दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच (WEF) के दौरान भी ट्रंप ने इस मुद्दे को उठाया. उन्होंने कहा कि वह ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए बल प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन साथ ही यह भी जोड़ा कि अमेरिका वैश्विक स्तर पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, जबकि यूरोप उनकी नजर में सही दिशा में नहीं जा रहा. 

यह भी पढ़ें: 'हम बेवकूफ थे, जो ग्रीनलैंड को सौंपा...', दावोस में Donald Trump ने फिर डेनमार्क को धमकाया

अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों के बीच दूरी 

अपने बयान में ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर अमेरिका के नियंत्रण के विचार का विरोध करने वाले यूरोपीय देशों पर तंज भी कसा. उनका कहना था कि अमेरिका इस क्षेत्र को संभालने की सबसे बेहतर स्थिति में है. ट्रंप की इस सोच ने अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों के बीच दूरी और बढ़ा दी है. इस पूरे विवाद में रूस का नाम भी बार-बार लिया गया, लेकिन मॉस्को पहले ही साफ कर चुका है कि उसकी ग्रीनलैंड में कोई रुचि नहीं है. ऐसे में मौजूदा हालात में यह टकराव पूरी तरह अमेरिका और यूरोप के बीच सिमटता दिख रहा है. 

