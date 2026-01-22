ट्रंप के टैरिफ हटाने के बाद आया मेलोनी का रिएक्शन, इटली की प्रधानमंत्री ने NATO को लेकर कह दी बड़ी बात

डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ हटाने के बाद अब इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का पहला रिएक्शन सामने आया है. मेनोनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए ट्रंप के फैसले का स्वागत किया है.

डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ हटाने के बाद अब इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का पहला रिएक्शन सामने आया है. मेलोनी ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की है. जॉर्जिया मेलोनी ने पोस्ट किया, 'मैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से कुछ यूरोपीय देशों पर 1 फरवरी से लागू होने वाले टैरिफ को रद्द करने के ऐलान का स्वागत करती हूं. जैसा कि इटली हमेशा से मानता आया है, सहयोगी देशों के बीच संवाद को बढ़ावा देना जरूरी है.'

पहले भी नाटो के साथ संवाद पर दे चुकी है जोर

दरअसल स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया है. ट्रंप ने वो टैरिफ रद्द करने की घोषणा की जिसे उन्होंने फ्रांस, डेनमार्क और जर्मनी समेत यूरोप के तमाम देशों पर लगाने की घोषणा की थी. अब एक-एक करके यूरोप के नेता ट्रंप के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं. रही बात बात इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की तो वह पहले भी ट्रंप और अन्य NATO सहयोगियों के साथ संवाद की जरूरत पर जोर दे चुकी हैं.

इतना ही नहीं अपनी जापान यात्रा के दौरान, मेलोनी ने ग्रीनलैंड के मुद्दे को ट्रंप के साथ बातचीत से सुलझाने पर जोर दिया था.

10 प्रतिशत टैरिफ का किया था ऐलान



बता दें कि कुछ समय पहले ट्रंप ने यूपोप के देशों पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाने का ऐलान किया था. इससे उनके NATO सहयोगियों में खलबली मच गई थी. ये टैरिफ 1 फरवरी से लागू ही होने थे कि उससे पहले ही NATO के सेक्रेटरी जनरल Mark Rutte से बातचीत के बाद ट्रंप ने टैरिफ हटाने का ऐलान कर दिया.