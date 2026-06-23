फ्रांस में 40°C तापमान में 18 मौतें, आखिर क्या है ओमेगा ब्लॉक जिसकी वजह से तप रहा पूरा यूरोप?

ग्लोबल वार्मिंग के चलते दुनिया भर का मौसम तेजी से बदल रहा है. इस समय यूरोपीय देशों में भीषण और जानलेवा लू का कहर टूटा है, जिससे जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है.

अक्सर हम भारतीयों को लगता है कि 40 डिग्री सेल्सियस तापमान तो हमारे यहां गर्मियों में आम बात है. लेकिन इन दिनों यूरोप के कई देशों में जब पारा 40 डिग्री के पार पहुंचा है, तो वहां हाहाकार मच गया है. यूरोप इस समय एक बेहद खतरनाक और जानलेवा लू की चपेट में है. अकेले फ्रांस में 18 लोगों की मौत हो चुकी है.

इस भीषण गर्मी के कारण स्वास्थ्य चेतावनियां जारी की गई हैं, ट्रेन-बस जैसी परिवहन सेवाएं ठप हो रही हैं और कई लोगों की जान भी जा चुकी है. वर्ल्ड मेटियोरोलॉजिकल ऑर्गनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यूरोप में ग्लोबल वार्मिंग की रफ्तार दुनिया के बाकी हिस्सों के मुकाबले दोगुनी तेजी से बढ़ रही है.

कौन से देश हैं सबसे ज्यादा परेशान?

फ्रांस- इस गर्मी का सबसे बुरा असर फ्रांस पर पड़ा है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, यहां अब तक कम से कम 18 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें दो मासूम बच्चे भी शामिल हैं जो धूप में खड़ी कार के अंदर बंद रह गए थे. फ्रांस के मशहूर वाइन क्षेत्र 'बोर्डो' में तापमान 41.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिसने पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया. गर्मी से बचने के लिए लोग नदियों और तालाबों का रुख कर रहे हैं, जिससे डूबने की घटनाएं भी बढ़ गई हैं. मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि ये हालात साल 2003 की उस भयानक गर्मी की याद दिला रहे हैं, जिसमें 15,000 लोगों की जान चली गई थी.

ब्रिटेन- यहां तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है, जो जून के महीने में इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ सकता है. यहां के मौसम विभाग ने इतिहास में दूसरी बार देशव्यापी हेल्थ अलर्ट जारी किया है. प्रशासन का कहना है कि यह गर्मी स्वस्थ लोगों के लिए भी खतरनाक है. अजीब बात यह है कि जहां देश भीषण गर्मी की तैयारी कर रहा है, वहीं राजधानी लंदन में अचानक तेज आंधी-तूफान और बारिश देखी गई, जो मौसम के इस भयानक उतार-चढ़ाव को दिखाती है.

स्पेन और इटली- स्पेन साल की अपनी पहली बड़ी लू का सामना कर रहा है, जहां तापमान 40 डिग्री के आसपास है और जंगलों में आग लगने का खतरा बढ़ गया है. वहीं इटली ने भी अपने 12 बड़े शहरों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है.

आखिर यूरोप में क्यों पड़ रही है इतनी गर्मी?

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, इस भीषण गर्मी के पीछे एक खास तरह का वायुमंडलीय पैटर्न है जिसे ओमेगा ब्लॉक (Omega Block) कहा जा रहा है. आसान भाषा में समझें तो जब एक हाई-प्रेशर सिस्टम यानी उच्च दबाव का क्षेत्र, दो लो-प्रेशर सिस्टम के बीच फंस जाता है, तो मौसम एक जगह ठहर जाता है. इसी वजह से यूरोप के ऊपर एक हीट डोम यानी गर्म हवा का गुब्बारा बन गया है. यह बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे किसी बर्तन पर ढक्कन लगा दिया जाए. यह सिस्टम उत्तर अफ्रीका की बेहद गर्म हवाओं को यूरोप की तरफ खींच रहा है और उन्हें वहीं रोक दे रहा है.

भारतीयों के लिए इसे समझना क्यों जरूरी है?

भारत के लिहाज से देखें तो 40-42 डिग्री तापमान हमारे लिए सामान्य हो सकता है, क्योंकि हमारे घर, दफ्तर और लाइफस्टाइल इसी के अनुकूल ढले हैं. लेकिन यूरोप के देशों में बुनियादी ढांचा जैसे घर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस तरह की लगातार पड़ने वाली भीषण गर्मी को झेलने के लिए नहीं बने हैं. वहां अधिकांश घरों में एसी नहीं होते हैं. यही वजह है कि जो तापमान भारत में रूटीन जैसा लगता है, वह यूरोप में एक बड़ी आपदा बन गया है.