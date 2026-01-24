अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि 2025 से तीसरे देशों की खरीदारों पर 25% टैरिफ लागू करना 'सफल' रहा है. भले ही हमारे दिखावटी यूरोपीय सहयोगियों ने इसका समर्थन न किया हो.

अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भारत पर लगाए गए टैरिफ को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है. बेसेंट ने कहा कि यूरोपीय सहयोगियों ने रूसी तेल के आयात पर भारत के खिलाफ 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का समर्थन नहीं किया था. यूरोप भारत के खिलाफ ऐसा कोई कदम नहीं चाहता था. यह फैसला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का था. बेसेंट की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब टैरिफ को लेकर भारत-अमेरिका के बीच संबंध नाजुक मोड़ पर चल रहे हैं.

स्कॉट बेसेंट ने यह खुलासा दावोस में एक इंटरव्यू के दौरान किया. उन्होंने कहा कि अमेरिका के यूरोपीय सहयोगी भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) को अंतिम रूप देना चाहते हैं. शायद उसी वजह से यूरोपीय यूनियन के प्रेसिडेंट उर्सला वॉन डेर लेयेन 24 जनवरी से भारत यात्रा पर आ रहे हैं. इस दौरान भारत के साथ कई बड़ी डील हो सकती हैं.

ट्रंप का टैक्स लगाने का फैसला सफल रहा

हालांकि, उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ लगाने की फैसले की प्रशंसा की. अमेरिकी वित्त मंत्री ने कहा कि टैरिफ के जरिए 2025 से बिचौलिया तेल खरीदार देशों पर अमेरिका लगाम लगाने में 'सफल' रहा है. भले ही हमारे दिखावटी यूरोपीय सहयोगियों ने इसमें हमारा साथ नहीं दिया हो.

हट सकता है 25% टैरिफ

बेसेंट ने साथ ही इस बात के संकेत दिए कि अमेरिका प्रशासन भारत पर लगाए गए कुल 50% टैरिफ में से आधे को वापस लेने पर विचार कर सकता है. इसके पीछे बड़ा कारण है. दरअसल,पिछले कुछ महीनो में रूस से कच्चे तेल की भारत की खरीद पर रोक की वजह से क्रूड ऑयल में भारी कमी आई है. जिसकी वजह से देशों में तेल के दाम बढ़ने लगे हैं.

ट्रंप के करीबी ने कहा कि रूसी तेल आयात को कम करने के भारत के कदम से Indian Goods पर 25 प्रतिशत टैरिफ में ढील देने के अनुकूल परिस्थितियां बनी हैं.

बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 2 चरणों में टैरिफ लगाया था. पहले भारत के सामान के आयात पर 25% टैरिफ लगाया था और दूसरी बार रूस से कच्चे तेल खरीने पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत का टैरिफ सजा के तौर पर लगाया था. इस तरह भारत पर कुल 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया. ट्रंप के इस कदम की दुनिया भर में आलोचना हो रही थी. यहां तक की उसके सहयोगी यूरोपीय देशों ने भी साथ नहीं दिया.

