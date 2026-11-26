यूरोपीय संघ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने से दुनिया भर में तेल बाजार पर असर पड़ा है. तेल की कमी होने से कीमतें तेजी से बढ़ीं और इसका सबसे ज्यादा फायदा रूस को हुआ.

G-7 देशों के 60 डॉलर प्राइस कैप के बावजूद रूस ने 9 महीनों में तेल बेचकर रिकॉर्ड कमाई की है. (Photo IANS)

यूरोपीय संघ की एक नई रिपोर्ट में रूस के तेल से होने वाली कमाई को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. यह रिपोर्ट 24 नवंबर 2026 को यूरोपीय संघ के देशों के साथ शेयर की गई थी. 'कीव इंडिपेंडेंट' के रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान और वेनेजुएला में अमेरिकी उलझनों की वजह से रूस के तेल निर्यात से होने वाली कमाई में आई मंदी का दौर पलट गया है.

रूस की तेल कमाई को लेकर क्या आंकड़े सामने आए?

यूरोपीय संघ की 21 पन्नों की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2026 के शुरुआती 9 महीनों (जनवरी से सितंबर) में ही रूस ने कच्चे तेल के निर्यात से 102 अरब डॉलर कमा लिए हैं. यह आंकड़ा पूरे साल 2025 की कुल कमाई (101 अरब डॉलर) से भी ज्यादा हो चुका है.

अगर महीने दर महीने की कमाई पर नजर डालें तो इस बदलाव का साफ पता चलता है. फरवरी 2026 में रूस को कच्चे तेल के निर्यात से महज 6 अरब डॉलर की आमदनी हुई थी. लेकिन अगले ही महीने यानी मार्च 2026 में यह कमाई बढ़कर 11.3 अरब डॉलर हो गई. गर्मी के महीनों में इसमें थोड़ी कमी देखी गई, लेकिन सितंबर 2026 में रूस का तेल राजस्व फिर से बढ़कर 14.5 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया.यह तेजी तब देखने को मिली जब पश्चिमी

देश लगातार रूस पर नए प्रतिबंध लगाने का दावा कर रहे थे. रिपोर्ट से साफ होता है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ते ही रूस को फिर से मोलभाव करने की बड़ी ताकत मिल गई.

ट्रंप के किन फैसलों की वजह से रूसी तेल को सहारा मिला?

रिपोर्ट में रूस की बढ़ती आमदनी के पीछे 'मिडिल ईस्ट क्राइसिस' को मुख्य वजह बताया गया है. दस्तावेज में इस शब्द का इस्तेमाल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस फैसले पर किया गया है, जिसके तहत अमेरिका ने फरवरी 2026 में ईरान पर हमला किया था.

इस हमले के जवाब में तेहरान ने Strait of Hormuz से जहाजों की आवाजाही और तेल की आपूर्ति को रोक दिया. होर्मुज दुनिया का बेहद संवेदनशील समुद्री रास्ता है, जहां से बड़े पैमाने पर तेल का परिवहन होता है. इस रास्ते में रुकावट आने से दुनिया भर में तेल का संकट पैदा हो गया.

यूरोपीय संघ की रिपोर्ट में होर्मुज का जिक्र 14 बार, ईरान का जिक्र 17 बार और मिडिल ईस्ट का जिक्र 12 बार आया है. अमेरिका की इस सैन्य उलझन ने वैश्विक बाजार में तेल की कमी पैदा की और कीमतों में उछाल ला दिया. इसी उछाल का सीधा फायदा रूस को मिला और उसकी गिरती हुई आमदनी अचानक तेजी से ऊपर चढ़ने लगी.

क्या पश्चिमी देशों के ऑयल प्राइस कैप पूरी तरह नाकाम हो गईं?

यूरोपीय संघ की रिपोर्ट का मानना है कि प्राइस कैप पूरी तरह नाकाम नहीं हुआ है, बल्कि इसने नुकसान को काफी हद तक सीमित किया है. साल 2022 में G7 देशों ने मिलकर रूस के समुद्री तेल पर 60 डॉलर प्रति बैरल की सीमा तय की थी.

रिपोर्ट का अनुमान है कि अगर यह ऑयल प्राइस कैप लागू न होता तो मिडिल ईस्ट संकट के दौरान रूस समुद्री रास्ते से कच्चा तेल बेचकर 30 अरब डॉलर अधिक कमा लेता. इसके अलावा, मार्च 2026 से लेकर अब तक पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री से रूस को 10 से 15 अरब डॉलर का और फायदा हो सकता था. मार्च से मई 2026 के दौरान तेल का बहाव युद्ध की शुरुआत से पहले के स्तर की तुलना में 85 प्रतिशत कम रहा.

हालांकि, रिपोर्ट में एक कमी की तरफ भी इशारा किया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, प्राइस कैप गठबंधन के अन्य सदस्यों के मुकाबले अमेरिका ने नियमों को और सख्त करने में साथ नहीं दिया.

यूक्रेन के ड्रोन हमलों में रूस को कितना नुकसान?

रूस के ऊर्जा क्षेत्र को एक तरफ अमेरिकी फैसलों से फायदा मिला, तो दूसरी तरफ यूक्रेन के हमलों और कानूनी अड़चनों से बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ा है. यूक्रेन के ड्रोन लगातार रूस के अंदर स्थित तेल रिफाइनरियों को निशाना बना रहे हैं.

रिपोर्ट के अनुसार, यूक्रेन के इन ड्रोन हमलों की वजह से रूस की रिफाइनरियों को भारी नुकसान पहुंचा है. इसका नतीजा यह हुआ कि समुद्र के रास्ते भेजे जाने वाले रूसी पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात घटकर एक-तिहाई रह गया है.

रूसी तेल के खरीदार कौन हैं?

युद्ध शुरू होने से पहले यूरोपीय संघ रूसी ऊर्जा का सबसे बड़ा खरीदार हुआ करता था. लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है. रिपोर्ट के मुताबिक, रूस के कुल ऊर्जा निर्यात का 85 प्रतिशत हिस्सा अब अकेले दो देश-चीन और भारत खरीद रहे हैं.

इसके साथ ही रिपोर्ट में पाबंदियों से जुड़ी एक बड़ी कमी का जिक्र किया गया है. ऑस्ट्रेलिया ने रूस से सीधे कच्चे तेल और रिफाइंड तेल के आयात पर पूरी तरह रोक लगा रखी है. लेकिन उसने उन तीसरे देशों के रिफाइंड तेल पर रोक नहीं लगाई है, जो रूसी कच्चे तेल का इस्तेमाल करके डीजल या पेट्रोल तैयार करते हैं.

भारत की रिफाइनरियां इस रास्ते का फायदा उठाकर रूसी कच्चे तेल को साफ करती हैं और उसे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बेचती हैं. ऑस्ट्रेलिया के सीनेट और कई सामाजिक संगठनों ने इस कमी को बंद करने की मांग की है, लेकिन अभी तक इस पर कानून नहीं बन पाया है.

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