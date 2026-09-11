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हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

EU ने यूक्रेन को दी 6.1 अरब यूरो की रक्षा सहायता; क्या अमेरिकी 'पैट्रियट' बनेंगे रूस के खिलाफ गेम चेंजर?

यूरोपीय आयोग ने यूक्रेन के लिए 6.1 अरब यूरो की रक्षा सहायता और अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर खरीदने की छूट को अंतिम मंजूरी दे दी है. जानिए यूरोपीय संघ के इस फैसले और कीव की वायु रक्षा तैयारियों के बारे में.

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Aman Upadhyay

Updated : Sep 11, 2026, 06:37 PM IST

EU ने यूक्रेन को दी 6.1 अरब यूरो की रक्षा सहायता; क्या अमेरिकी 'पैट्रियट' बनेंगे रूस के खिलाफ गेम चेंजर?

यूक्रेन को EU से मिली बड़ी मदद, AI Photo

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  • EU ने यूक्रेन के लिए 6.1 अरब यूरो की रक्षा सहायता किश्त को अंतिम मंजूरी दी.
  • यूक्रेन इस राशि का उपयोग अमेरिकी निर्मित PAC-3 पैट्रियट इंटरसेप्टर खरीदने के लिए कर सकता है.
  • EU ने इस वर्ष यूक्रेन की रक्षा के लिए तय पूरे 28.3 अरब यूरो के बजट को स्वीकृत कर दिया है

 

EU Defense Aid Ukraine 6 Billion Euro: यूरोपीय आयोग ने 11 सितंबर 2026 को यूक्रेन के लिए 6.1 अरब यूरो की रक्षा सहायता किश्त को अपनी अंतिम मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही यूरोपीय संघ ने यूक्रेन को ईयू के बाहर से हथियार, विशेष रूप से अमेरिकी निर्मित पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर (PAC-3) खरीदने की विशेष अनुमति दे दी है। PAC-3 पैट्रियट इंटरसेप्टर उन गिने-चुने हथियारों में से एक हैं जो रूस की बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने में सक्षम हैं।

क्या है नियम में छूट?

यूरोपीय संघ ने अप्रैल में यूक्रेन के लिए 90 अरब यूरो के समर्थन ऋण को मंजूरी दी थी, जिसका उद्देश्य 2026 और 2027 में कीव की दो-तिहाई रक्षा और बजटीय जरूरतों को पूरा करना है। इस ऋण नियम के अनुसार, यूक्रेन को मुख्य रूप से ईयू और यूक्रेन के भीतर निर्मित हथियार खरीदने होते हैं, यदि किसी उपकरण के कलपुर्जों का 35% से अधिक मूल्य तीसरे देशों से आता है, तो उसके लिए यूरोपीय आयोग से विशेष छूट लेना अनिवार्य होता है।

11 सितंबर 2026 को ब्रुसेल्स में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईयू के डिफेंस कमिश्नर एंड्रियस कुबिलियस ने कन्फर्म किया कि यूरोपीय आयोग ने यूक्रेनी कंपनियों के लिए बाहर से ड्रोन कलपुर्जे मंगाने और साथ ही PAC-3 पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर्स सहित अमेरिकी घटकों की खरीद के लिए कई बड़ी छूटों को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। 

कमिश्नर कुबिलियस ने इस बड़े फैसले को सही ठहराते हुए साफ कहा कि यूक्रेन की मिलिट्री बढ़त पूरी तरह से आवश्यक मात्रा में और बहुत ही कम समय सीमा के भीतर क्रिटिकल प्रोडक्ट्स की सुपर-फास्ट अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करती है। इस पैकेज की मंजूरी के साथ ही यूरोपीय संघ ने इस वर्ष सहायता ऋण के तहत यूक्रेन की रक्षा के लिए निर्धारित कुल 28.3 अरब यूरो की पूरी राशि को स्वीकृत कर दिया है। इस रक्षा बजट में से अब तक 8.4 अरब यूरो वितरित किए जा चुके हैं और 4.7 अरब यूरो की राशि प्रक्रियाधीन है।

हालांकि, ईयू से मंजूरी मिलने का मतलब यह नहीं है कि मिसाइलों की डिलीवरी तुरंत हो जाएगी। दुनिया भर में पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों की वैश्विक कमी बनी हुई है, जबकि यूक्रेन सर्दियों के दौरान अपने ऊर्जा ग्रिड पर होने वाले संभावित रूसी हमलों से निपटने की तैयारी कर रहा है।

रूस-यूक्रेन युद्ध में ताबड़तोड़ हमले 

यूरोपीय संघ की इस आर्थिक मदद के साथ-साथ युद्ध के मोर्चे पर कई अन्य घटनाएं दर्ज की गई हैं. इसमें यूक्रेनी ड्रोनों ने रूस के सरतोव में तेल रिफाइनरी और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं, जिसका नतीजा यह हुआ कि कभी दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक रहा रूस अब खुद दक्षिण कोरिया और तुर्की से ईंधन आयात करने पर मजबूर हो गया है इसके साथ ही यूरोपीय संघ (EU) में भी रूसी LNG का इम्पोर्ट काफी घट चुका है, जिसमें बेल्जियम का आयात तो बिल्कुल शून्य पर पहुंच गया है। 

पलटवार करते हुए रूसी बलों ने भी कीव में सुबह के समय 2 गैस स्टेशनों को निशाना बनाया, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई और 8 घायल हुए, जबकि पावलोग्राड में एक शॉपिंग सेंटर पर हुए रूसी हमले में 5 लोगों की मौत हो गई और 67 लोग घायल हो गए। 

इस बीच, यूक्रेन और कनाडा ने 10 सितंबर 2026 को एक ऐतिहासिक 100 साल के दीर्घकालिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की और कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने यूक्रेन की वायु रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए नेक्स्ट-लेवल की रणनीतिक चर्चा की है. 

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