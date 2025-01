मेलबर्न एयरपोर्ट पर अबू धाबी जाने वाली एतिहाद एयरवेज की फ्लाइट EY461 के दो टायर फटने के बाद उड़ान रद्द करनी पड़ी. राहत की बात ये है कि यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है.

मेलबर्न एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा टल गया. यहां दो टायर फटने के बाद करीब 300 यात्रियों को लेकर अबू धाबी जा रही एतिहाद एयरवेज के विमान को उड़ान भरने से रोकना पड़ा. जानकारी के मुताबिक, 5 जनवरी 2025 को 289 यात्रियों को लेकर मेलबर्न से अबू धाबी जा रहा EY 461 उड़ान भरने से बस कुछ ही दोर पहले टायर फट गए. मेलबर्न एयरपोर्ट पर आपातकालीन सेवाओं ने बोइंग 787 विमान को घेर लिया और सुरक्षा उपाय के तौर पर लैंडिंग गियर पर सुरक्षात्मक फोम लगाया.

यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया

एयरलाइन ने पुष्टि की कि सभी 289 यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया और उन्हें वापस टर्मिनल पर ले जाया गया. यात्रियों की यात्रा जारी रखने के प्रयास जारी हैं. एतिहाद एयरवेज केप्रवक्ता ने बताया कि विमान के टायरों को नुकसान पहुंचने के कारण, हम विमान को रनवे से हटाने में असमर्थ हैं. वर्तमान में मरम्मत का काम चल रहा है. उन्होंने बताया कि सभी यात्री विमान से उतर चुके हैं और उन्हें बस से टर्मिनल ले जाया गया है.

🇦🇺 Etihad Airways flight EY461 aborted take-off in Melbourne due to technical issues, with emergency crews attending as a precaution. All passengers and crew safely disembarked, and no injuries were reported. Safety remains Etihad's top priority. #Etihad #Aviation ✈️ pic.twitter.com/3G4HHRbabr

एयरवेज ने दी प्रतिक्रिया

एतिहाद एयरवेज के प्रवक्ता ने कहा, "मेलबर्न (एमईएल) से अबू धाबी (एयूएच) जाने वाली एतिहाद एयरवेज की फ्लाइट EY461 को 05 जनवरी 2025 को टेक-ऑफ करने से मना कर दिया गया. फ्लाइट क्रू ने तकनीकी कारणों से टेक-ऑफ रोकने का फैसला किया, विमान को रनवे पर सुरक्षित रूप से रोक दिया गया और एहतियात के तौर पर आपातकालीन सेवाओं को बुलाया गया.

"मेहमानों को सुरक्षित रूप से उतार दिया गया है और हमारी टीमें उन्हें जल्द से जल्द अपनी आगे की यात्रा जारी रखने में सक्षम बनाने के लिए काम कर रही हैं. एतिहाद एयरवेज को हुई किसी भी असुविधा के लिए ईमानदारी से खेद है."

