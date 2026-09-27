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दुनिया

3 बड़े एयरपोर्ट्स पर कब्जा, 7 विद्रोही गुट एक साथ; क्या पूरी तरह गृहयुद्ध में घिर गया है इथियोपिया?

इथियोपिया में 7 विद्रोही गुट सरकार के खिलाफ एक साथ आ चुके हैं. साल 2022 में हुआ शांति समझौता पूरी तरह टूटने के बाद वहां हालात एक बार फिर बहुत खराब हो गए हैं, जिसकी वजह से लाखों लोग अपने ही देश में बेघर हो गए हैं.

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Aman Upadhyay

Updated : Sep 27, 2026, 07:44 PM IST

3 बड़े एयरपोर्ट्स पर कब्जा, 7 विद्रोही गुट एक साथ; क्या पूरी तरह गृहयुद्ध में घिर गया है इथियोपिया?

इथियोपिया में तनाव के बीच सेना के जवान, Photo AP

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पूर्वी अफ्रीका का इलाका एक बार फिर जंग के मैदान में बदल गया है. सूडान और सोमालिया की लड़ाई के बाद अब इथियोपिया से आ रही खबरों ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है. साल 2022 में जब दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में एक शांति समझौता हुआ था, तब सबको लगा था कि अब बंदूकें हमेशा के लिए शांत हो जाएंगी. लेकिन दो साल के भीतर ही वह समझौता पूरी तरह टूटकर बेकार हो गया. अब हिंसा इतनी बढ़ गई है कि विद्रोही गुट ने तिग्रे के मेकेले, अक्सुम और शायर जैसे 3 बड़े एयरपोर्ट्स पर अपना कब्जा जमा लिया है.

इथियोपिया में क्यों भड़की जंग?

इथियोपिया के अलग-अलग इलाकों में सरकारों के बजाय खुद की सेना और लोकल लड़ाकू गुटों का राज चलता है. विपक्षी पार्टी TPLF के नेता अब्दिसलाम बलेमा का कहना है कि केंद्र सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए. सरकार ने न तो वहां स्थानीय सरकार बनने दी और न ही पेट्रोल-डीजल, बैंक और कैश जैसी जरूरी सुविधाओं पर लगी पाबंदियां हटाईं.

इस नई जंग के भड़कने की एक बड़ी वजह यह भी है कि पश्चिमी तिग्रे के इलाके पर दूसरे लड़ाकू गुट (अम्हारा मिलिशिया) ने जबरन कब्जा कर लिया है. इसकी वजह से लाखों लोग अपने ही देश में बेघर हो गए हैं. इन्हीं सब कारणों से लोगों का गुस्सा भड़क उठा और यह पूरा विवाद अब एक जंग में बदल गया है.

रिपोर्ट के अनुसार, हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि पूरे तिग्रे इलाके में इंटरनेट और फोन लाइनें पूरी तरह काट दी गई हैं. वहां के बैंकों में पहले से ही कैश नहीं था, इसलिए लोग मोबाइल बैंकिंग के भरोसे गुजारा कर रहे थे. लेकिन अब इंटरनेट बंद होने की वजह से लोग दाने-दाने को मोहताज हो गए हैं. 

अब तक क्या-क्या हुआ?

इथियोपियाई सेना के चीफ फील्ड मार्शल बिरहानू जुला ने कहा है कि उनकी सेना तिग्रे गुट की उकसाने वाली हरकतों का बहुत जवाब 'धैर्य और संयम' के साथ दे रहे हैं. उन्होंने 'त्सिमदो' नाम के विद्रोही संगठन को पुराना दुश्मन बताते हुए कहा कि यह गुट बाहरी मदद के बिना सरकार के सामने के सामने टिक भी नहीं सकता. वहीं, विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि प्रधानमंत्री अबी अहमद की सरकार ने उनके खिलाफ सेना, टैंकों और ड्रोन हमलों के साथ बहुत बड़ा सैन्य ऑपरेशन शुरू कर दिया है. हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि प्रधानमंत्री अबी अहमद को सत्ता से हटाने के लिए सात अलग-अलग विद्रोही गुटों ने हाथ मिला लिया है.

इथियोपिया में गहराया गृहयुद्ध का संकट

कैसे एक साथ आ गए 7 विद्रोही गुट?

राजनीतिक बिसात जब बदलती है, तो पुराने दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं. प्रधानमंत्री अबी अहमद की नीतियों और केवल ओरोमो समुदाय को बढ़ावा देने के आरोपों की वजह से इथियोपिया के बाकी जातियों में भारी गुस्सा भर गया. इसी गुस्से का फायदा उठाकर विपक्षी गुट TPLF ने एक गठबंधन तैयार किया है, जिसका नाम है 'इथियोपियाई पीपुल्स फोर्सेज अलायंस फॉर सर्वाइवल'. 

इस गठबंधन की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसमें अम्हारा का 'फानो नेशनल मूवमेंट' भी शामिल हो गया है. यह वही गुट है जिसने साल 2020 की जंग में सरकार का साथ दिया था, लेकिन आज यह सरकार के खिलाफ खड़ा है. इसके साथ ही देश के बीच वाले हिस्से से ओरोमो लिबरेशन आर्मी (OLA) भी इनसे आ मिली है. अब कुल 7 बड़े लड़ाकू गुट सिर्फ एक ही मकसद के साथ आगे बढ़ रहे हैं. उनका सीधा मकसद प्रधानमंत्री अबी अहमद की सरकार का तख्तापलट करना है. बागियों के इस तगड़े हमले से इथियोपियाई सेना बैकफुट पर नजर आती दिख रही है.

इस गृहयुद्ध का लाल सागर से क्या है कनेक्शन?

यह लड़ाई सिर्फ इथियोपिया की सीमाओं तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि यह लाल सागर के अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों तक फैल सकती है. इथियोपिया एक ऐसा देश है जिसके पास अपनी कोई समुद्री सीमा नहीं है यानी वह 'लैंडलॉक्ड' है. उसके ठीक बगल में स्थित पड़ोसी देश इरिट्रिया के पास 'मसावा' और 'असाब' नाम के दो बंदरगाह हैं.

कहानी में नया मोड़ 2023 में आया, जब इथियोपियाई पीएम अबी अहमद ने खुले तौर पर कहा कि 2030 तक उनके देश की आबादी 15 करोड़ हो जाएगी और इतनी बड़ी आबादी को कैद में नहीं रखा जा सकता. इथियोपिया हर हाल में समुद्र तक अपनी सीधी पहुंच चाहता है. इसी के तहत जनवरी 2024 में उसने सोमालीलैंड के साथ अदन की खाड़ी के लिए डील की, जिससे सोमालिया से युद्ध का खतरा बन गया था. जिसे बाद में तुर्की ने शांत कराया.

अब इरिट्रिया को डर सता रहा है कि इथियोपिया तिग्रे के इस अंदरूनी संकट का बहाना बनाकर उस पर सैन्य हमला कर देगा ताकि उसके बंदरगाहों पर कब्जा किया जा सके. इथियोपियाई सेना ने इरिट्रिया पर विद्रोही गुटों को पैसे और हथियार देने का आरोप भी लगाया है. विशेषज्ञों की चेतावनी है कि अगर यह जंग लाल सागर तक पहुंची, तो बाब अल-मंडेब में हूती विद्रोहियों के कब्जे के बाद वैश्विक व्यापार और सप्लाई चेन पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगी.

1970 से 2026 तक इथियोपिया का कैसा रहा सफर?

यह लड़ाई कोई नई नहीं है, बल्कि इसका इतिहास बहुत पुराना है. 1970 के दशक में वहां की सैन्य तानाशाही के खिलाफ लड़ते हुए बागी गुट TPLF का जन्म हुआ था. इसके बाद, 1991 से 2018 तक पूरे 27 सालों तक इसी TPLF ने इथियोपिया की सरकार पर एकतरफा राज किया. लेकिन साल 2018 में इनके खिलाफ जनता का गुस्सा भड़का और ओरोमो समुदाय से आने वाले अबी अहमद देश के नए प्रधानमंत्री बन गए. 

प्रधानमंत्री बनने के बाद अबी अहमद ने 2019 में 'प्रॉस्पेरिटी पार्टी' बनाई और देश की सभी छोटी-क्षेत्रीय पार्टियों को इसमें मिलाना चाहा. इस चाल से TPLF की ताकत बेहद कमजोर हो गई. विवाद तब और बढ़ गया जब साल 2020 में कोरोना महामारी का बहाना बनाकर राष्ट्रीय चुनावों को टाल दिया गया. इससे नाराज होकर TPLF ने सरकार से बगावत कर दी और तिग्रे इलाके में अलग से चुनाव करवा लिए. इसके तुरंत बाद, सरकार ने आरोप लगाया कि TPLF ने सेना के कैंप पर हमला किया है और जवाब में सरकार ने तिग्रे में अपनी सेना उतार दी.

साल 2020 से 2022 तक चले उस जंग में करीब 6 लाख लोग मारे गए थे और 51 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए थे. साल 2022 में हुए प्रिटोरिया समझौते से कुछ समय के लिए शांति तो आई, लेकिन उसके बाद चुनावों में प्रधानमंत्री अबी अहमद की लगातार जीत और सत्ता को पूरी तरह अपने हाथ में लेने की कोशिशों ने एक बार फिर इस बारूद में चिंगारी लगा दी है.

इस तनाव पर क्या कर रहा है UN?

संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक और मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क ने इस बिगड़ती स्थिति पर गहरा सदमा जताया है. उन्होंने सभी पक्षों से तुरंत ड्रोन हमलों को रोकने और बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने की अपील की है. इसके अलावा, संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत गुआंग कोंग अफ्रीकी संघ (AU) और क्षेत्रीय संगठन IGAD के साथ मिलकर दोनों पक्षों को 2022 के प्रिटोरिया समझौते की मेज पर वापस लाने की बात कही है. 

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