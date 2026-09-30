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ESSAR ग्रुप... ट्रंप ने जिस कंपनी को दिया स्टील प्लांट लगाने का जिम्मा, 9 साल पहले उसने पुतिन से की थी डील

पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा का कहना है कि एस्सार और ट्रंप के बीच हुई स्टील प्लांट लगाने की डील से अमेरिका में भारतीयों के लिए नौकरी के नए अवसर पैदा होंगे.

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Neelam

Updated : Sep 30, 2026, 06:01 PM IST

ESSAR ग्रुप... ट्रंप ने जिस कंपनी को दिया स्टील प्लांट लगाने का जिम्मा, 9 साल पहले उसने पुतिन से की थी डील

अमेरिका में 18 अरब डॉलर का स्टील प्लांट लगाएगा भारत का ESSAR ग्रुप (Image Source: X/White House)

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  • अमेरिका में 18 अरब डॉलर का स्टील प्लांट लगाएगी भारतीय कंपनी एस्सार
  • 2017 में कर्ज में डूबे एस्सार ग्रुप ने रूसी कंपनियों को बेची थी अपनी हिस्सेदारी
  • हर साल 10 मिलियन टन स्टील का उत्पादन करेगा एस्सार
  • अमेरिका की इकोनॉमी में हो सकता है 95 अरब डॉलर का इजाफा

अमेरिका में स्टील प्लांट लगाने जा रही भारतीय कंपनी एस्सार ग्रुप को 2017 में भारी कर्ज के चलते एस्सार ऑयल की हिस्सेदारी बेचनी पड़ी थी. यह डील रूस की सरकारी कंपनी रोसनेफ्ट और उसके सहयोगियों के साथ हुई थी. यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस से तेल आयात पर प्रतिबंध के चलते अमेरिका और यूरोपीयन देशों ने इस कंपनी पर भी प्रतिबंध लगाए हुए हैं.

मंगलवार (29 सितंबर, 2026) को वाइट हाउस के ओवल ऑफिस ने एस्सार ग्रुप के साथ डील का ऐलान किया. एस्सार ग्रुप के को-फाउंडर रवि रुइया और उनके बेटे रेवंत रुइया की मौजूदगी में डील का ऐलान किया गया और बताया गया कि ओविया और मोनेसिटो में स्टील प्लांट लगाए जाएंगे, जिससे हर साल 10 मिलियन टन तक स्टील का उत्पादन किया जाएगा. 

जब रूस को बेचनी पड़ी थी एस्सार ऑयल कंपनी

एस्सार ग्रुप इस प्रोजेक्ट के लिए 18 अरब डॉलर का इंवेस्टमेंट करने जा रहा है, जो इस साल अमेरिका में भारतीय पूंजी के प्रवाह में एक अहम इजाफा है. साल 1869 में शशि रुइया और रवि रुइया ने यह कंपनी खड़ी की थी. कंस्ट्रक्शन से कारोबार शुरू किया और अब एस्सार ग्रुप शिपिंग, स्टील, ऑयल, बिजली, टेलीकॉम, पोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर समेत कई क्षेत्रों में काम कर रहा है. हालांकि, 2017 में भारी कर्ज के चलते कंपनी को 12.9 अरब डॉलर की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी रूस की सरकारी कंपनी रोसनेफ्ट और 49 प्रतिशत दो सहयोगी कंपनियों- ट्रेफिगुरा और यूसीपी को बेचनी पड़ी थी. एस्सार के अधिकारियों के अनुसार उस समय कंपनी को इस डील से 11 अरब तक का कर्ज का बोझ कम करने में मदद मिली थी.

नायरा बन गई एस्सार की ऑयल कंपनी

डील के तहत रूसी कंपनियों ने एस्सार ऑयल कंपनी की रीब्रेंडिंग कर दी और अब यह नायरा के तौर पर जानी जाती है. डील में यह भी तय हुआ था कि यह भारत में यह कंपनी एस्सार की ब्रांडिंग का इस्तेमाल करेगी और अब यह यहां हजारों पेट्रोल स्टेशनों का संचालन करती है. रूस-यूक्रेन युद्ध के तहत अमेरिका और यूरोपीय देशों ने जिन रूसी ऑयल कंपनियों से तेल खरीदने पर रोक लगाई थी, उनमें नायरा भी शामिल है. 

अमेरिका में भारतीयों के लिए खुले नौकरी के नए अवसर

एस्सार और अमेरिका की डील को लेकर पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा ने कहा है कि इससे भारतीयों के लिए अमेरिका में नौकरी के नए अवसर पैदा होंगे. उन्होंने कहा कि इंडिया का मल्टीनेशनल इस्सार ग्रुप अमेरिका में 18 अरब डॉलर इंवेस्ट कर रहा है, मैं तो यह जानकर हैरान हूं कि इंडिया के अंदर इतनी बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं. उन्होंने कहा कि ये 8,000 कंस्ट्रक्शन जॉब क्रिएट करेंगे, 1700-1800 फुल टाइम और 350 नौकरियां आयोवा में पैदा की जाएंगी. एस्सार ग्रुप अमेरिका में भारतीयों के लिए नौकरियां पैदा करेंगे क्योंकि ये इंडियन कंपनी है तो इंडियंस को ही ये लोग लेकर जाएंगे. 

ट्रंप चाहते हैं रिइंडस्ट्रलाइजेशन, बोले PAK एक्सपर्ट

अमेरिका में इतने बड़े इंवेस्टमेंट पर कमर चीमा ने कहा कि ट्रंप रिइंडस्ट्रलाइजेशन चाहते हैं. यह 100 प्रतिशत डोमेस्टिक माइंन टू मिल सप्लाई चेन स्टेबलिश करने जा रहे हैं. तो ये कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है. उन्होंने कहा कि  इंडिया का प्राइवेट सेक्टर अब स्टेट एक्टर की तरह परफॉर्म कर रहा है क्योंकि वह जानते हैं कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो चाइनीज या बाकी बिजनेसमैन ये स्पेस ले जाएंगे. तो शायद इस वजह से वह ऐसा कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि इस इंडस्ट्री में कोई और देश भारत का मुकाबला नहीं कर सकता है. आप वहां की आबादी, इंडस्ट्री देखें तो आपको पता चलेगा कि वह कैसे और क्यों ऐसा कर रहे हैं. 

अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा स्टील प्लांट लगाएगा एस्सार

वाइट हाउस ने बताया है कि एस्सार ग्रुप की मेसाबी मेटालिक्स इस प्रोजेक्ट पर काम करेगी. इसके तहत 6000 रोजगार बढ़ेंगे, जिनमें से 1,750 परमानेंट नौकरियां होंगी. 2030  तक प्लांट में स्टील का प्रोडक्शन शुरू हो सकता है, जिससे अमेरिका की इकोनॉमी में 95 अरब डॉलर तक इजाफा हो सकता है. इसके तहत पूरी तरह एकीकृत अमेरिकी इस्पात कंपनी तैयार की जाएगी. 15 अरब डॉलर से अमेरिका के आयोवा और 2.5 अरब डॉलर से मिनेसोटा शहर में प्लांट लगाए जाएंगे, जिसे ट्रंप ने अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र बताया है.

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Image Source: X/White House

ट्रंप ने वाइट हाउस में कहा, 'आज हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि मेसाबी मेटालिक्स आयोवा राज्य में अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र बनाएगी.' इस दौरान उनके साथ एस्सार समूह के संस्थापक और वाइस चेयरमैन रवि रुइया और उनके बेटे और मेसाबी मेटालिक्स के चेयरमैन रेवंत रुइया भी मौजूद थे.

मेसाबी मेटालिक्स ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से निर्माण के दौरान 8,000 से ज्यादा रोजगार पैदा होंगे. निर्माण और परिचालन के पहले 10 साल के दौरान अनुमानित 95 अरब डॉलर का आर्थिक उत्पादन होगा. कंपनी मिनेसोटा के नैशवाक में मेसाबी आयरन रेंज पर खदान विकसित कर रही है. इसके पूरी तरह परिचालन में आने पर हर साल करीब 75 लाख टन आयरन ओर का उत्पादन और करीब 350 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है.

रेवंत रुइया ने ट्रंप को कहा- थैंक्स

रेवंत रुइया ने कहा, 'यह अमेरिकी स्टील इंडस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण और मेसाबी मेटालिक्स के लिए बदलाव लाने वाला पड़ाव है. हम शुरू से एक पूरी तरह एकीकृत इस्पात कारोबार बना रहे हैं, जिसमें मिनेसोटा के विश्वस्तरीय लौह अयस्क संसाधनों को आयोवा में इस्पात उत्पादन से जोड़ा जाएगा और 100 प्रतिशत अमेरिकी इस्पात का उत्पादन किया जाएगा.' उन्होंने अमेरिका में चीजों के निर्माण के महत्व को वापस लाने के लिए ट्रंप का आभार जताया.

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Image Source: X/White House

मेरे लिए घर वापसी जैसा, क्यों बोले रेवंत रुइया

रेवंत रुइया ने कहा, 'भले ही मेरा जन्म भारत में हुआ, लेकिन मैंने न्यूयॉर्क में हाई स्कूल, बोस्टन में कॉलेज और कैलिफोर्निया में एमबीए किया. मैंने अपनी आधी जिंदगी यहां बिताई है इसलिए आज इस निवेश की घोषणा करना मेरे लिए... वास्तव में घर वापसी जैसा है.' इस दौरान अमेरिका के ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट, फाइनेंस मिनिस्टर हॉवर्ड लुटनिक, निर्यात-आयात बैंक के चेयरमैन जॉन जोवानोविक और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के वरिष्ठ निदेशक डेविड कोप्ली मौजूद थे.

 

यह भी पढ़ें:- किसान पिता ने हार्वेस्टर बेचकर दिलाए थे तीर-कमान, बेटी ने उन्हीं 'तीरों' से 2 घंटे में जीते 2 गोल्ड मेडल

 

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