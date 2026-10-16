370 किमी/घंटा की टॉप स्पीड और रॉकेट थ्रस्टर्स की टेक्नोलॉजी, जानें एलन मस्क की नई 'फ्लाइंग कार' रोडस्टर की 5 बड़ी खूबियां

15 अक्टूबर 2026 को अमेरिका के टेक्सास में स्पेसएक्स के मैकग्रेगर टेस्ट सेंटर में टेस्ला की नई रोडस्टर का प्रदर्शन किया गया. जानें इस नई फ्लाइंग कार में क्या है खास...

स्पेसएक्स के मैकग्रेगर टेस्ट सेंटर में टेस्ला की नई रोडस्टर का हुआ प्रदर्शन

एलन मस्क ने नई रोजस्टर को बताया फ्यूचर की उड़ने वाली कार

नवंबर 2017 में पहली बार दुनिया के सामने आया था टेस्ला की फ्लाइंग कार का कॉन्सेप्ट

2028 से नई रोडस्टर का प्रोडक्शन शुरू करने का दावा

बचपन में हम अखबारों और साइंस की किताबों में उड़ने वाली कारों के बारे में पढ़ते थे. उस समय लगता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा, जब सड़क पर चलने के बजाय कार सीधे हवा में उड़कर हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देगी. लेकिन सालों बाद भी उड़ने वाली कारें आम जिंदगी का हिस्सा नहीं बन पाई हैं. अब एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने इस सपने को एक बार फिर से चर्चा में ला दिया है. कंपनी ने अपनी नई डिजाइन वाली इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार रोडस्टर का ऐसा प्रदर्शन किया है, जिसने दुनिया को हैरान करके रख दिया है.

गुरुवार, 15 अक्टूबर 2026 को अमेरिका के टेक्सास में स्पेसएक्स के मैकग्रेगर टेस्ट सेंटर में टेस्ला की नई रोडस्टर का प्रदर्शन किया गया. इस दौरान कार एक बड़े घुमावदार रैंप पर चढ़ी, उल्टी दिशा में चलती दिखाई दी और फिर हवा में उछलकर सुरक्षित दूसरी ओर उतर गई. इतना ही नहीं कार को हवा में उठकर एक ट्रक और दूसरी गाड़ियों के ऊपर से गुजरते हुए भी दिखाया गया.

एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसका वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'ऐसा लगता है कि भविष्य में उड़ने वाली कारें होंगी.' उनके इस बयान के बाद यह सवाल आ रहा है कि क्या आने वाले समय में सचमुच कारें ट्रैफिक के ऊपर से उड़कर लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचा पाएंगी या फिर यह सिर्फ दुनिया के सामने एक सुपरकार का प्रदर्शन ही है.





Turns out the future does have flying cars https://t.co/6fexPp6SXI — Elon Musk (@elonmusk) October 16, 2026

किस टेक्नोलॉजी से हवा में उठी टेस्ला की नई रोडस्टर?

टेस्ला की नई रोडस्टर की सबसे खास बात इसमें इस्तेमाल की गई थ्रस्टर टेक्निक है. इसे स्पेसएक्स के साथ मिलकर विकसित किया गया है. थ्रस्टर ऐसे उपकरण होते हैं, जो गैस को तेज गति से बाहर निकालकर विपरीत दिशा में बल पैदा करते हैं. आसान भाषा में समझें तो जब गैस एक दिशा में तेजी से बाहर निकलती है, तो उसके जवाब में वाहन को दूसरी दिशा में धक्का मिलता है. इस सिद्धांत का इस्तेमाल रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट में भी किया जाता है.

नए रोडस्टर में कोल्ड-गैस थ्रस्टर का इस्तेमाल किया गया है. इनमें दबाव वाली गैस से बल पैदा होता है. इसके अलावा, कार में एक खास सक्शन सिस्टम भी दिखाया गया, जो वाहन को घुमावदार रैंप पर उल्टी स्थिति में टिके रहने में मदद करता है. यह सिस्टम कार के नीचे हवा का दबाव कम करके उसे सतह की ओर खींचने वाला बल पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया है. एलन मस्क के शेयर किए गए वीडियो में, थ्रस्टर और सक्शन सिस्टम की मदद से कार ने ऐसे करतब दिखाए, जो नॉर्मल कारों के लिए संभव नहीं हैं.

अल्फ एयरोनॉटिक्स के सीईओ जिम दुखोवनी के मुताबिक, 'यह 100 प्रतिशत संभव है. लेकिन सभी eVTOLs (इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक-ऑफ और लैंडिंग) वाहनों के लिए सबसे कठिन हिस्सा वर्टिकल और फॉरवर्ड की स्थिति में जाना है. इसमें बहुत सावधानी बरतनी होती ताकि लिफ्ट कम न हो और वाहन पूरी तरह से स्थिर बनी रही.' उन्होंने आगे कहा कि अगर टेस्ला इवेंट के दौरान रोडस्टर को हवा में उठा भी देती है, तो भी इसका मतलब यह नहीं है कि यह असल में यह विमानों की तरह उड़ सकती है.

2017 में हुआ था ऐलान लेकिन अब तक क्यों नहीं आई उड़ने वाली कार?

टेस्ला सेकेंड जनरेशन की रोडस्टर को नवंबर 2017 में पहली बार दुनिया के सामने लाई थी. उस समय कंपनी ने इसे बेहद तेज रफ्तार वाली इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार के रूप में पेश किया था. इसके बाद से ही इस कार को लेकर लोगों की उम्मीदें बढ़ गई थीं. लेकिन प्रोडक्शन शुरू करने की प्लानिंग लगातार आगे बढ़ती रही. इस दौरान टेस्ला ने दूसरी इलेक्ट्रिक कारों और दूसरे प्रोजेक्ट्स पर भी काम किया लेकिन रोडस्टर का इंतजार लंबा होता चला गया. अब 15 अक्टूबर 2026 को नए डिजाइन वाली रोडस्टर का प्रदर्शन करने के बाद एलन मस्क ने कहा है कि इसका प्रोडक्शन साल 2028 से शुरू करने की प्लानिंग है.

नई रोडस्टर कार की 5 बड़ी खूबियां क्या हैं?

1. स्पेसएक्स रॉकेट थ्रस्टर्स और फ्लाइंग क्षमता: इस सुपरकार में स्पेसएक्स की टेक्निक से बने 10 रॉकेट थ्रस्टर्स (कोल एटीट्यूड-कंट्रोल थ्रस्टर्स) दिए गए हैं. यह सिस्टम 600 लीटर की कंप्रेस्ड हवा (अल्ट्रा-हाई प्रेशर एयर टैंक) का इस्तेमाल करता है, जिससे कार को हवा में उछलने, 360-डिग्री स्पिन करने और हवा में तैरने की ताकत मिलती है.

2. 1 सेकेंड से भी कम समय में 0-96 kmph की रफ्तार: थ्रस्टर्स की मदद से यह कार केवल 0.81 सेकेंड में 0 से 96 किमी/घंटा (60 mph) की रफ्तार पकड़ सकती है. इसके सबसे पावरफुल 'रॉकेट' (सिंगल-सीटर) वेरिएंट की बात करें तो यह महज 0.59 सेकेंड में इस स्पीड को छू सकता है, जो ऑटोमोबाइल हिस्ट्री में सबसे तेज है.

3. 370+ किमी/घंटा की टॉप स्पीड और 480+ किमी रेंज: इस कार की टॉप स्पीड 370 किमी/घंटा (230 mph) से ज्यादा है. मस्क का लक्ष्य इसके प्रोडक्शन मॉडल को साउंड की आधी रफ्तार (मैक 0.5) तक ले जाने का है. साथ ही, सिंगल चार्ज पर यह 480 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज देगी.

4. सक्शन सिस्टम और उल्टा दौड़ने की टेक्निक: रोडस्टर में एक खास फैन-पावर्ड सक्शन सिस्टम दिया गया है जो 2G तक का डाउनफोर्स पैदा करता है. इस टेक्निक की बदौलत कार जमीन से चिपकी रहती है और तेज मोड़ पर भी बेहतरीन स्टेबिलिटी देती है. डेमो के दौरान इस टेक्निक की मदद से कार को रैंप पर उल्टा दौड़ते हुए भी दिखाया गया है.

5. एयरक्राफ्ट जैसा योक स्टीयरिंग और लाइटवेट बॉडी: कार के वजन को बेहद हल्का रखने के लिए इसमें टाईटेनियम, मैग्नीशियम और कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया है. इसके अलावा, पुराने गोल स्टीयरिंग व्हील की जगह लड़ाकू विमानों जैसा योक स्टीयरिंग दिया गया है, जो पूरी तरह 'स्टीयर-बाय-वायर' और 'थ्रॉटल-बाय-वायर' टेक्निक पर काम करता है.

कितनी होगी कीमत और कब तक इसे खरीद सकेंगे लोग?

टेस्ला की नई रोडस्टर की मौजूदा कीमत का अभी ऑफिशियल ऐलान नहीं किया गया है. साल 2017 में कंपनी ने इसके शुरुआती मॉडल के लिए बुकिंग और रिजर्वेशन की सुविधा दी थी. उस समय सामान्य रिजर्वेशन के लिए 50,000 डॉलर और सीमित फाउंडर्स सीरीज के लिए 250,000 डॉलर तक का अमाउंट बताया गया था. लेकिन इन पुरानी कीमतों को नए मॉडल की कीमत नहीं माना जा सकता.

नई रोडस्टर का प्रोडक्शन साल 2028 में शुरू करने की प्लानिंग है. इसके बाद भी लोग, इस कार की डिलिवरी कब से मिलेगी. इसके अलग-अलग वेरिएंट्स की कीमत क्या होगा, इन सवाल के जवाब का इंतजार कर रहे हैं. भारत जैसे मार्केट में इस कार कीमत पर इम्पोर्ट ड्यूटी, टैक्स और दूसरे सरकारी नियमों का भी असर पड़ सकता है. फिलहाल, भारतीय ग्राहकों के लिए इसकी उपलब्धता और कीमत की पक्की जानकारी नहीं है.



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