अमेरिकी उद्योगपति और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क की उम्मीदों को करारा झटका लगा है. उनका रॉकेट लॉन्च एक बार फिर फेल हो गया है. स्पेसएक्स (SpaceX Starship) ने गुरुवार को एक टेस्ट उड़ान लॉन्च की थी. हालांकि, लॉन्च के 8 मिनट बाद ही इसका संपर्क खो गया. रॉकेट आसमान में 403 फुट की ऊंचाई पर ब्लास्ट हो गया. चारों ओर आग का एक गोला सा नजर आ रहा था. टेस्ला के सीईओ के साथ अमेरिका के लिए भी यह एक बड़ा झटका है. एलन मस्क की इस महत्वाकांक्षी योजना को सफल होने के लिए अभी और इंतजार करना होगा. अंतरिक्ष में अपनी ताकत बनाने की महत्वाकांक्षा के बारे में मस्क खुलकर कहते रहे हैं. हालांकि, फिलहाल उनका स्पेसएक्स रॉकेट लॉन्च फेल होकर एक बड़े मलबे में बदल गया है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ आग लगने का वीडियो

स्पेसएक्स के लाइव स्ट्रीमिंग में दिखाया गया कि स्टारशिप अनियंत्रित रूप से घूम रहा था. कंपनी ने इसके बाद संपर्क टूटने की जानकारी दी और आसमान में आग की लपटें उठती देखी गई थी. एलन मस्क के लिए यह एक बड़ा झटका है. दक्षिण फ्लोरिडा और बहामास में आसमान में अंतरिक्ष यान के टुकड़े घूमते देखे गए हैं. रॉकेट में आग लगने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस पर यूजर्स के कमेंट और प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है. रॉकेट में आग लगने की वजह से मियामी, फोर्ट लॉडरडेल, पाम बीच और ऑरलैंडो से उड़ान भरने वाले सभी विमानों को कुछ समय के लिए रोक दिया गया है.

Just saw Starship 8 blow up in the Bahamas @SpaceX @elonmusk pic.twitter.com/rTMJu23oVx