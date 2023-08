Twitter खरीदने के बाद एक्शन में एलन मस्क, अब कर्मचारियों को निकालने की तैयारी

Twitter Job Cut: ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ने कंपनी में छंटनी के आदेश दे दिए हैं. उन कर्मचारियों की लिस्ट बनाई जा रही है जिन्हें निकाला जाना है.

डीएनए हिंदी: ट्विटर को खरीदने के बाद से ही एलन मस्क (Elon Musk) एक्शन में हैं. सबसे पहले CEO पराग अग्रवाल (Parag Agrawal) और विजया गड्डे को निकाला. फिर ऐलान किया कि कॉन्टेंट मॉडरेशन पॉलिसी बनाई जाएगी. अब एलन मस्क ने कर्मचारियों की संख्या में कटौती करने का आदेश दे दिया है. न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, एलन मस्क ने मैनेजरों से कहा है कि वे उन कर्मचारियों की लिस्ट बनाएं जिन्हें बाहर का रास्ता दिखाना है.

एलन मस्क ने 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करके ट्विटर को खरीदा है. अब वह अपने हिसाब से इसमें कई बदलाव करना चाहते हैं. यही वजह है कि उन्होंने सबसे पहले विवादों में रहे CEO पराग अग्रवाल और पॉलिसी मामलों की अधिकारी विजया गड्डे को टर्मिनेट कर दिया. एलन मस्क ने यह भी कहा है कि अब ट्विटर ज्यादा लोकतांत्रिक रहेगा. हालांकि, इसी के साथ उन्होंने ट्विटर से कर्मचारियों की छंटनी करने के आदेश भी दे दिए हैं.

After completing a $44 billion deal to buy Twitter, Elon Musk orders job cuts across the company, managers asked to prepare lists of employees to be laid off, reported New York Times



(File Pic) pic.twitter.com/4MhqR0hn8B

एलन मस्क ने ट्विटर में अब तक क्या-क्या किया:-

44 बिलियन डॉलर खर्च करके ट्विटर को खरीदा

पराग अग्रवाल और विजया गड्डे को नौकरी से निकाला

एलन मस्क खुद बने कंपनी के अंतरिम CEO

ट्विटर पर शुरू हुआ Downvote का फीचर

ट्विटर की कॉन्टेंट मॉडरेशन काउंसिल बनाने का ऐलान

काउंसिल के फैसले तक नहीं चालू होगा कोई भी बंद एकाउंट

क्या है एलन मस्क का प्लान?

ट्विटर को खरीदने वाले एलन मस्क इसे ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जिस पर कॉन्टेंट क्रिएटर्स पैसे भी कमा सकें. अभी यह सुविधा फेसबुक, YouTube और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर ही उपलब्ध है. एलन मस्क ट्विटर को फ्री स्पीच वाला प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं और उन्होंने अपने पहले ही ट्वीट में इसी के संकेत भी दिए. आपको बता दें कि ट्विटर की कॉन्टेंट पॉलिसी की वजह से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक का एकाउंट बंद कर दिया गया था.

