जर्मनी के मैगदेबर्ग शहर के क्रिसमस बाजार में एक शख्स ने भीड़ पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी. जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 200 से ज्यादा घायल हो गए. इस हादसे को लेकर दुनिया के अमीर लोगों में से एक एलन मस्क (Elon Musk) ने जर्मन सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि जर्मनी को पता था वह भगौड़ा है, फिर भी उसने अपने देश में क्यों घुसने दिया.

जर्मन अधिकारियों के अनुसार, शुक्रवार शाम को सैक्सोनी-अनहाल्ट राज्य के मैगदेबर्ग में 50 वर्षीय एक व्यक्ति ने क्रिसमस बाजार में लोगों की भीड़ को कुचल दिया, जिससे एक 9 साल के बच्चे सहित 5 लोगों की मौत हो गई और लगभग 200 लोग घायल हो गए. विदेश मंत्रालय (एमईए) के अनसुार, घायलों में सात भारतीय भी शामिल थे, जिनमें से 3 को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई.

2006 में सऊदी अरब से हो गया था फरार

एलन मस्क ने इस हादसे को लेकर जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज के नेृत्व पर सवाल उठाए. उन्होंने सऊदी अरब के राजनीतिक टिप्पणीकार की एक पोस्ट को शेयर किया, 'जिसमें आरोप लगाया कि भीड़ पर गाड़ी चढ़ाने वाला तालेब सऊदी अरब में रेप का आरोपी था. वह 2006 में गंभीर अपराधों में फंसने के बाद सऊदी छोड़कर भाग गया था. जब सऊदी ने जर्मन से उसका प्रत्यपर्ण मांगा तो उसके अनुरोधों को नजर अंदाज कर दिया गया था.

