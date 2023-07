New York Times को  डायरिया क्यों बताने लगे एलन मस्क? ट्विटर ने ब्लू टिक भी हटाया

डीएनए हिंदी: दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल एलन मस्क हर दिन चर्चा में रहते हैं. ट्विटर खरीदने के बाद से तो वह लगातार विवादों में भी बने हुए हैं. अब एलन मस्क ने अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार 'The New York Times' पर हमला बोल दिया है. इतना ही नहीं, एलन मस्क की ओर से अखबार की आलोचना किए जाने के अगले ही दिन ट्विटर ने 55 मिलियन फॉलोवर वाले 'द न्यू यॉर्क टाइम्स' के आधिकारिक ट्विटर हैंडल का ब्लू टिक ही हटा दिया है. इसके बाद से यह मामला सोशल मीडिया पर छाया हुआ है.

एक दिन पहले एलन मस्क ने न्यू यॉर्क टाइम्स के काम को प्रोपेगेंडा बताते हुए हमला बोला था. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था, 'न्यू यॉर्क टाइम्स की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इसका प्रोपेगेंडा मजेदार भी नहीं है.' उन्होंने आगे लिखा, 'इसका ट्विटर फीड तो एकदम डायरिया की तरह है. यह बिल्कुल पढ़ने लायक नहीं है.'

यह भी पढ़ें- Imran Khan पर फिर गिरफ्तारी की तलवार, जानें अब किस केस में जारी हुआ गैर जमानती वारंट

The real tragedy of @NYTimes is that their propaganda isn’t even interesting