अंतरिक्ष में 26 सैटेलाइट डिप्लॉय किए, धरती के 14 चक्कर लगाए और फिर वापस लौटा, SpaceX का यान हवा में ही कैच; Video

एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने वो काम कर दिया, जो पहले कभी नहीं हुआ. स्पेसएक्स का रॉकेट स्टारशिप अंतरिक्ष से लौटने के बाद उसी जगह उतरा, जहां से उसने उड़ान भरी थी.

एलन मस्क की कंपनी SpaceX ने इतिहास रच दिया. स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में चक्कर लगाने के बाद जब धरती पर लौटा तो लॉन्चिंग टावर पर लगी मशीनों ने उसे हवा में ही पकड़ लिया.

यह पहली बार है जब किसी ऑर्बिटल रॉकेट का ऊपरी स्टेज स्पेस से वापस आया है और उसने लॉन्च साइट पर कंट्रोल्ड और डायरेक्ट लैंडिंग की है. स्पेसएक्स के लॉन्च टावर के बड़े मैकेनिकल आर्म्स ने स्पेसक्राफ्ट को नीचे आते समय हवा में ही पकड़ लिया. इन मैकेनिकल आर्म्स को 'मेकाजिला' नाम दिया गया है.

Mechazilla catches Starship! Congratulations to the entire SpaceX team on this incredible achievement! https://t.co/YJzmGUZb2B — SpaceX (@SpaceX) November 14, 2026

इस रॉकेट ने 14 नवंबर को स्टारबेस से उड़ान भरी थी. ये ऑर्बिट में गया, जहां इसने 26 स्टारलिंक V3 सैटेलाइट डिप्लॉय किए. धरती के 14 चक्कर लगाए और करीब 22 घंटे तक पृथ्वी की कक्षा में रहा. 15 नवंबर को उसी टावर पर लैंडिंग की, जहां से उड़ा था.

स्टारशिप ने पूरा किया मिशन: SpaceX

SpaceX ने बताया कि स्टारशिप ने शुक्रवार (15) नवंबर को टेक्सास के स्टारबेस से 15वीं उड़ान भरी और आज उसी जगह पर वापस आ गया. उसने मिशन पूरा कर लिया है, जिसमें ऑर्बिट तक पहुंचना, सैटेलाइट्स डिप्लॉय करना और धरती पर कंट्रोल्ड वापसी करना शामिल था.

स्पेसएक्स का प्लान था कि स्पेसक्राफ्ट और बूस्टर दोनों की ही वापसी हो, लेकिन बूस्टर में वापस आते समय टेक्निकल दिक्कत आई. कंट्रोलर ने उसे टावर से हटाकर गल्फ ऑफ मेक्सिको की ओर डायवर्ट कर दिया, जहां वो लैंड होते ही फट गया.

बूस्टर में क्या आई थी खराबी?

कंपनी ने मिशन स्टेटमेंट में कहा, 'सुपर हेवी बूस्टर शुरू में 33 रैप्टर इंजन की पावर से ऊपर चढ़ा. स्टारशिप हॉट-स्टेजिंग मैनूवर से अलग हो गया और 6 रैप्टर इंजन का इस्तेमाल करके स्पेस की ओर यात्रा जारी रखी. इसके बाद हैवी बूस्टर ने डायरेक्शनल फ्लिप किया. उसने बूस्टबर्न के लिए 33 में 32 रैप्टर इंजन को फिर से शुरू किया. हालांकि कम फ्यूल मास की वजह से बर्न प्लान से पहले खत्म हो गया और असली कारण की जांच की जा रही है. इसके बाद बूस्टर को गाइडेंस, नेविगेशन और कंट्रोल सिस्टम से ऑटोमेटेड अबॉर्ट के बाद ऑफशोर लैंडिंग लोकेशन पर डायवर्ट कर दिया गया.'

डिप्लॉय किए गए सैटेलाइट्स से हुआ कॉन्टैक्ट: SpaceX

SpaceX ने बताया कि स्पेस में जिन सैटेलाइट को डिप्लॉय किया गया, उनसे कॉन्टैक्ट हो गया है. डिप्लॉयमेंट के बाद स्टारशिप 20 घंटे से ज्यादा समय तक ऑर्बिट में रहा. इस दौरान कंट्रोल टीम ने उसके सिस्टम पर नजर बनाए रखी. इसके बाद स्पेसक्राफ्ट ने सिंगर रैप्टर सी-लेवल इंजन को फिर से चालू किया ताकि डी-ऑर्बिट बर्न हो सके और धरती के एटमॉस्फियर से होते हुए स्टारबेस की ओर नीचे उतरना शुरू कर दिया.

बूस्टर और स्पेसक्राफ्ट को जोड़कर बनता है स्टारशिप

स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट ऊपरी हिस्सा होता है और सुपर हैवी बूस्टर निचला हिस्सा. इन दोनों को जोड़कर बनता है- स्टारशिप. इस व्हीकल की ऊंचाई करीब 403 फीट है. यह स्टारशिप की 15वीं उड़ान थी. इससे पहले स्पेसएक्स 14 बार और स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में भेज चुकी है.

स्टारशिप ने स्पेस में बिताए 22 घंटे

-दुनिया के सबसे पावरफुल रॉकेट ने टेक्सास से 14 नवंबर को उड़ान भरी.

-बूस्टर से अलग होने के बाद अपर स्टेज स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट में गया, जहां 26 सैटेलाइट डिप्लॉय किए.

-स्टारशिप धरती से करीब 265 किमी ऊपर चक्कर लगाता रहा.

-स्टारशिप ने धरती के 14 चक्कर लगाए.

-धरती की फोटो खींचकर भेजे.

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