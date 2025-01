अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान के लिए 19 लोगों की एक लिस्ट तैयार की थी. इस लिस्ट में जॉर्ज सोरोस का नाम देख एलन मस्क भड़क उठे हैं.

अमेरिकी राषट्रपति जो बाइडन ने स्टॉक निवेशक और बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है. हालांकि, उनके इस फैसले से टेक दिग्गज एलन मस्क भड़क गए हैं. एलन मस्क ने इसे हास्यास्पद बताया है. अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान को प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम कहते हैं. शनिवार को राष्ट्रपति बाइडन ने राजनीति, समाजसेवा, खेल और कला के क्षेत्र में योगदान देने वाले 19 लोगों इस टाइटल से सम्मानित किया. एलन मस्क ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर इससे संबंधित एक तस्वीर भी पोस्ट की है.

George Soros looking quite good here. Must be the lighting. pic.twitter.com/gNHhKyd2GQ

— Elon Musk (@elonmusk) January 5, 2025

एलन मस्क ने कही ये बात

एलन मस्क ने जॉर्ज सोरोस को सम्मान मिलने को हास्यास्पद बताा है. एक इंटरव्यू में एलन मस्क ने कहा कि जॉर्ज सोरोस मूलरूप से मानवता के विरोधी हैं, वे मानवता से नफरत करते हैं. बता दें कि व्हाइट हाउस ने सोरोस समेत उन 19 नामों की घोषणा की थी जिन्हें अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है. व्हाइट हाउस के तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया था कि ये प्रतिष्ठित पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है, जिन्होंने अमेरिका की समृद्धि, मूल्यों या सुरक्षा, विश्व शांति, सामाजिक में योगदान दिया है.

A travesty that Biden is giving Soros the Medal of Freedom https://t.co/LGvGe8kqKE

— Elon Musk (@elonmusk) January 4, 2025

किन लोगों को मिला सम्मान

बता दें कि अमेरिका में जिन लोगों को सर्वोच्च सम्मान दिया गया है उनमें हिलेरी क्लिंटन, फैशन डिजाइनर राल्फ लॉरेन, फुटबॉल सुपरस्टार लियोनेल मेस्सी, पूर्व रक्षा सचिव दिवंगत एश्टन कार्टर, विवादास्पद निवेशक जॉर्ज सोरोस, जोस एन्ड्रेस, माइकल जे फॉक्स, टिम गिल, जेन गुडाल, फैनी लू हैमर, इर्विन मैजिक जॉनसन, रॉबर्ट फ्रांसिस कैनेडी, राल्फ लॉरेन, विलियम सैनफोर्ड नाइ, जॉर्ज डब्ल्यू रोमनी, डेविड एम रूबेनस्टीन, जॉर्ज स्टीवंस जूनियर, डेन्ज़ेल वाशिंगटन, एन्ना विंटोर और बोनो शामिल हैं.

