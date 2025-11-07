FacebookTwitterYoutubeInstagram
दुनिया

Elon Musk हो गए दुनिया के 152 देशों से भी अमीर, रोबोट के साथ नाचकर मनाया जश्न, देखें वीडियो

टेस्ला के सीईओ ऐलन मस्क की सैलरी उनकी नेटवर्थ की ठीक दोगुनी होने वाली है. टेस्ला के शेयरहॉल्डर्स की मंजूरी के बाद एलन मस्क की सैलरी 1 ट्रिलियन डॉलर तक हो सकती है.

सुमित तिवारी

Updated : Nov 07, 2025, 11:52 AM IST

सोचिए अगर आपका सैलरी पैकेज आपके नेटवर्थ का ठीक दोगुना कर दिया जाए तो आप क्या करेंगे. ऐसा होने पर आप खुशी से नाचने लगेंगे, ऐसा ही कुछ इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनी टेस्ला के CEO एलन मस्क के साथ हुआ है. कंपनी के शेयरहोल्डर्स ने अपने सीईओ एलन मस्क के भारी वेतन को मंजूरी दे दी है. यानी कि अब टेस्ला के सीईओ का वेतन 1 ट्रिलियन डॉलर तक हो सकता है. इसके बाद मस्क टेक्सास में टेस्ला की वार्षिक आम बैठक में अपनी कंपनी के ह्यूमनॉइड रोबोट, ऑप्टिमस के साथ ब्रेक डांस करते नजर आए और उनकी खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी.

मस्क के साथ रोबोट ने किया डांस

एलन मस्क इस सैलरी के साथ ही दुनिया के 152 देशों से अमीर बन गए है. जी हां, 152 लोग नहीं बल्कि 152 देशों से अमीर नए सैलरी पैकेज को मंजूरी मिलने के कुछ ही देर बाद, मस्क ने मंच पर कदम रखा और डांस मूव्स शुरू कर दिया. मंच पर मौजूद दो रोबोट ने उनके मूव्स की नकल की. इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. मस्क के अनुसार ये रोबोट न सिर्फ एक दिन मैन्युफैक्चरिंग करेंगे बल्कि डिलीवरी और यहां तक ​​​​कि पर्सनल असिसटेंट के तौर पर भी काम करेंगे.

152 देशों से अमीर 

मस्क ने यहां भीड़ से कहा, "दूसरे शेयरहोल्डर्स की बैठकें एकदम बोरिंग होती हैं, लेकिन हमारी बैठकें धमाकेदार होती हैं. इसे देखें - यह तो कातिलाना है." इसके बाद मस्क ने अपने बगल में मौजूद ह्यूमनॉइड की ओर इशारा करते हुए घोषणा की कि टेस्ला न केवल कारों में, बल्कि रोबोटिक्स और AI में एक नए युग में प्रवेश कर रहा है. बता दें कि इससे पहले एलन मस्क की कुल नेटवर्थ 500 मिलियन डॉलर के पार थी. दौलत का यह आंकड़ा बहुत बड़ा है क्योंकि दुनिया में 153 देशों की GDP $500 बिलियन से कम ही है. 


अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से 

