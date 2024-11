कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को लेकर एलन मस्क ने बड़ा दावा किया है. उनका मानना है कि आने वाले चुनाव में ट्रूडो को हार का सामना करना पड़ेगा.

कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो इन दिनों काफी सुर्खियों में बने हुए हैं. पीएम ट्रूडो ने भारत पर खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगाया था. इसके बाद से ही भारत और कनाडा के रिश्तों में खटास चल रही है. इसी बीच टेस्ला चीफ एलन मस्क ने बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में जस्टिन ट्रूडो की हार तय है.

क्या है पूरा मामला

दरअसल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक व्यक्ति ने एलन मस्क से मदद मांगते हुए कहा था कि हमें ट्रूडो से छुटकारा पाने में आपकी मदद चाहिए. इस पर मस्क ने जवाब दिया कि आगामी चुनाव में वह चले जाएंगे. बता दें कि जिसंबर 2025 में कनाडा में चुनाव होने वाले हैं. हाल ही में अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने एतिहासिक जीत हासिल की है. खास बात यह है कि ट्रंप के चुनावी प्रचार में एलन मस्क ने बड़ी भूमिका निभाई है. ट्रंप ने जीत के बाद अपने पहले भाषण में ही एलन मस्क का जिक्र किया था.

He will be gone in the upcoming election

— Elon Musk (@elonmusk) November 7, 2024

ये भी पढ़ें-जीत के बाद महिलाओं को ट्रंप का बड़ा तोहफा, सूसी विल्स को बनाया व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ

जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का इल्जाम भारत पर लगाया था. इसके बाद से ही भारत और कनाडा के बीच राजनयिक तनाव बढ़ गया और तब से ही भारत और कनाडा के रिश्ते में खटास आ गई. हालांकि, भारत ने भी ट्रूडो और उनकी पार्टी पर खालिस्तानियों को लुभाने के लिए वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया था.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से