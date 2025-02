टेक दिग्गज एलन मस्क (Elon Musk) एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह उनकी कोई नई तकनीक नहीं, बल्कि 120 घंटे काम करने को लेकर दिया गया बयान है. मस्क ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट साझा की, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी टीम सप्ताह में 120 घंटे तक काम कर रही है, जबकि सरकारी कर्मचारी सिर्फ 40 घंटे काम कर रहे हैं. इसके बाद सोशल मीडिया पर यह बहस छिड़ गई कि क्या इतने लंबे समय तक काम करना सही है?

मस्क की पोस्ट और उठे सवाल

एलन मस्क ने अपनी पोस्ट में संकेत दिया कि उनकी कंपनी और कुछ विभाग सप्ताह में 120 घंटे काम कर रहे हैं. अगर इसे प्रतिदिन के हिसाब से देखा जाए, तो यह 17 घंटे प्रतिदिन बैठता है. इस बयान के बाद लोगों ने सवाल उठाया कि क्या यह वर्क कल्चर लोगों की सेहत और निजी जिंदगी के लिए ठीक है? एक यूजर ने कमेंट किया, 'इतने घंटे काम करना गुलामी जैसा है. अमेरिका में अनऑफिशियल ओवरटाइम अवैध है, तो फिर कैसे यह मुमकिन है? वहीं, एक अन्य यूजर ने लिखा, 'टेक इंडस्ट्री का सबसे बुरा पहलू यही है कि कर्मचारियों से ज्यादा से ज्यादा काम करवाया जाता है, कम वेतन दिया जाता है और फिर एक झटके में नौकरी से निकाल दिया जाता है.'

DOGE is working 120 hour a week. Our bureaucratic opponents optimistically work 40 hours a week. That is why they are losing so fast. https://t.co/dXtrL5rj1K