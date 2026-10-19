हाथियों के पास है 40 अलग-अलग पौधों से सेल्फ-मेडिकेशन का हुनर, रिसर्च में हुआ खुलासा, कैसे बच्चों को रखते हैं बीमारियों से दूर?

जर्मनी के हैम्बर्ग स्थित बर्नहार्ड नोख्ट इंस्टीट्यूट फॉर ट्रॉपिकल मेडिसिन के फैबियन शुल्ज और उनकी टीम ने केन्या के माउंट एल्गन इलाके में हाथियों के व्यवहार को समझने के लिए एक खास स्टडी की है...

केन्या के माउंट एल्गन इलाके में हाथियों पर हुई स्टडी

साइंटिफिक रिपोर्ट्स में छपी है यह रिसर्च

40 पौधे-नेचुरल रिसोर्स का बीमारी ठीक करने में हाथी करते हैं इस्तेमाल

बर्नहार्ड नोख्ट इंस्टीट्यूट फॉर ट्रॉपिकल मेडिसिन के फैबियन शुल्ज ने किया स्टडी को लीड

हाथियों को धरती के सबसे बुद्धिमान जानवरों में गिना जाता है. उनके सोशल बिहेवियर, याददाश्त और बच्चों की देखभाल के तरीके में लंबे समय में वैज्ञानिकों की दिलचस्पी रही है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि जंगली हाथी बीमार पड़ने पर कुछ खास पेड़-पौधों से अपना और अपने समूह के दूसरे हाथियों का इलाज भी करते हैं. केन्या के लोकल लोगों का यह भी कहना है कि हथिनी अपने बच्चों को भी ऐसे पौधे खिलाती हैं जिन्हें वे सेहत के लिए फायदेमंद मानती है.

जब इंसान बीमार पड़ता है तो डॉक्टर के पास जाता है और जरूरत के हिसाब से दवाएं लेता है. जंगली जानवरों के पास अस्पताल और डॉक्टर का ऑप्शन नहीं होता. ऐसे में कुछ जानवर अपने आसपास मौजूद प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करते दिखाई देते हैं. वैज्ञानिकों ने चिंपैंजी को कुछ खास पौधे खाते हुए देखा है, जबकि इंडोनेशिया में एक ओरंगुटान ने अपने घाव पर चबाए हुए पौधे का लेप लगाकर उसे ठीक कर लिया था, जिसके वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए थे. अब अफ्रीकी हाथियों को लेकर हुई एक नई रिसर्च में भी ऐसे ही व्यवहार के संकेत मिले हैं.

यह स्टडी साइंस मैग्जीन साइंटिफिक रिपोर्ट्स में छपी है. जर्मनी के हैम्बर्ग स्थित बर्नहार्ड नोख्ट इंस्टीट्यूट फॉर ट्रॉपिकल मेडिसिन के फैबियन शुल्ज और उनकी टीम ने केन्या के माउंट एल्गन इलाके में हाथियों के व्यवहार को समझने के लिए लोकल लोगों से बातचीत की. इस रिसर्च में आठ ऐसे लोगों के एक्सपीरियंस दर्ज किए गए जो कई दशक से हाथियों को देखते और उनके आसपास काम करते रहे हैं. उन्होंने बताया कि हाथी कुछ खास पौधों की पत्तियां, जड़ें और छाल खाते हैं. कई बार वे तब ऐसा करते हैं, जब वे बीमार होते हैं.

35 तरह के पौधों की पहचान, जिनका इस्तेमाल दवा के रूप में होता है

इस स्टडी में सबसे दिलचस्प बात यह सामने आई कि हाथियों के भोजन में शामिल 35 पौधों की प्रजातियों का इस्तेमाल लोकल लोग भी पारंपरिक तरीके के इलाज के लिए करते हैं. पौधों के अलावा रिसर्चर्स ने इलाज के लिए 4 तरह के रिसोर्ज जिसमें मिट्टी, क्ले और खनिज शामिल हैं, की जानकारी भी दी. इनमें से 34 रिसोर्स को लोगों ने इंसानों के पारंपरिक इलाज से जुड़ा बताया. इनमें 25 ऐसे संसाधन थे, जिन्हें वे हाथियों के लिए भी औषधीय मानते हैं.

रिसर्चर्स ने पौधों के नमूने इकट्ठा करके उनकी पहचान कराई. इन नमूनों को नैरोबी में केन्या के नेशनल म्यूजियम के ईस्ट अफ्रीकन हर्बेरियम में जमा किया गया. इससे पौधों की पहचान को साइंटिफिक तरीके से दर्ज करने में मदद मिली.

रिसर्चर्स की टीम ने अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024 के बीच सबाओट समुदाय के आठ लोगों का इंटरव्यू लिया. इनकी उम्र 35 से 78 साल के बीच थी. इनमें से 4 कम्युनिटी वाइल्डलाइफ स्काउट, दो गाइड, एक पूर्व रेंजर और एक रिटायर हो चुके एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं. इन सभी ने 20 साल से ज्यादा समय तक जंगली जानवरों के बीच अपनी जिंदगी बिताई है. एक स्काउट साल 2017 से सोशियो ब्लॉक में हाथियों पर नजर रख रहे हैं. दूसरे स्काउट कपसांग ब्लॉक की देखरेख करते हैं और बाकी लोग कोंगिट ब्लॉक और लाबोट ब्लॉक बी से आते हैं.

बीमार हाथी खास पेड़ों की छाल क्यों खाते हैं?

रिसर्च में क्रोटन मैक्रोस्टैचियस नाम के पेड़ का जिक्र किया गया है. स्थानीय सबाओट समुदाय के लोग इसे टोबोस्वीट कहते हैं. स्टडी में शामिल पांच लोगों ने इस पेड़ का नाम लिया. इनमें से एक व्यक्ति ने बताया कि हाथी बीमार होने पर इसकी पत्तियां खाते हैं, जबकि लोकल लोग मलेरिया के इलाज के लिए इसकी छाल का छोटा सा टुकड़ा खाते हैं.

अंजीर की प्रजाति के एक और पौधे फिकस नैटलेंसिस के बारे में भी लोगों ने बताया. आठ में से पांच लोगों ने इसका जिक्र किया. पूर्व रेंजर ने बताया, 'कभी-कभी हाथियों का झुंड अंजीर के कई पेड़ों के बीच पहुंचने पर उनमें से किसी एक पेड़ से ही फल खाते हैं. उनका मानना था कि हाथी शायद इस तरह पौधे को बचाकर रखते हैं, जिससे जरूरत पड़ने पर बाद में भी उसका इस्तेमाल कर सकें.

रिसर्चर्स ने आठ पौधों को ऐसी कैटिगरी में रखा जिसे लोकल लोगों के मुताबिक, हाथी किसी खास परेशानी के दौरान चुनते हैं या अपने बच्चों को खिलाते हैं. इनमें एलो आर्बोरेसेंस, बरसामा एबिसिनिका, कोलियस बारबेटस, डोम्बेया की तीन प्रजातियां, फिकस नैटलेंसिस और कुलोआ उसाम्बारेन्सिस शामिल हैं.

हथिनी बच्चों को भी खिलाती हैं खास पौधे

हाथियों पर की गई इस स्टडी में लोकल लोगों ने ऐसे पांच रिसोर्स का जिक्र किया, जिन्हें उन्होंने हथिनी के अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल करते पाया. जूलॉजी में इस तरह एक जानवर के दूसरे जानवर की देखभाल करने के बिहेवियर को एलोकेयर कहा जाता है.

कोंगिट इलाके के एक व्यक्ति ने बताया कि मादा हाथियां कोलियस बारबेटस नाम के पौधे की पत्तियों और कुछ दूसरे पौधों की जड़ों को चबाती हैं. इसके बाद वे इस मिक्सचर को अपने दूध में मिलाकर बच्चों को पिलाती हैं. उनके मुताबिक, बच्चे इस मिक्सचर को मुंह में लेने के बाद चबाते हैं और फिर उसका सॉलिड हिस्सा बाहर निकाल देते हैं. लोकल लोगों का मानना है कि मां हाथी ऐसा अपने बच्चों की रोगों से बचाव करने की क्षमता बढ़ाने के लिए करती हैं. उन्होंने इसकी तुलना टीकाकरण से की.

केपसंग स्काउट ने बताया कि हथिनी अपने बच्चों को एलोवेरा की एक प्रजाति एलो आर्बोरेसेंस खिलाती हैं, जिससे उनकी खाने में रुचि बढ़े. उन्होंने हाथियों को सिमोट्वीट की छाल खाते और उसे अपने बच्चे को खिलाते हुए भी देखा है. वहीं, सोशियो के स्काउट ने बताया कि एक बार हाथियों के झुंड की निगरानी करते समय पाया कि वह अपने साथ मूबारावा नाम के पेड़ की जड़ ले गया था, जिसका इस्तेमाल छोटे बच्चों में एलर्जी के इलाज के लिए किया जाता है. अगले दिन उसने पाया कि हाथियों ने भी उसे खा लिया था.

कब्ज से लेकर कमजोरी तक को दूर करने में पौधों का इस्तेमाल करते हैं हाथी

स्टडी में डोम्बेया नाम की प्रजाति के तीन पौधों का भी जिक्र है. लोकल लोगों के मुताबिक, हाथी इन पौधों की छाल खाते हैं. एक गाइड ने बताया कि हाथी इसकी छाल हटाकर उसके नीचे मौजूद नरम हिस्से को खाते हैं. इससे हाथियों का गोबर नरम होता है. स्थानीय लोग भी डोम्बेया रोटंडिफोलिया का इस्तेमाल कब्ज की दिक्कत को दूर करने के लिए करते हैं.

हाथी कुलोआ उसाम्बारेन्सिस का इस्तेमाल भी करते हैं. लोकल लोगों के मुताबिक, जब हाथी सुस्त होते हैं और चल-फिर नहीं पाते, तब वे इस पौधे को खाते हैं. इतना ही नहीं, हाथियों को किसी खास पौधे के पास जाने के लिए लंबी दूरी तय करते देखा गया. कोंगिट के एक व्यक्ति ने बताया कि एक स्वस्थ हाथी दिन में लगभग 10 किलोमीटर तक चल सकता है, जबकि बीमार हाथी 2-3 दिन में महज 300 मीटर की दूरी तक ही जा पाता है. उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी खास पौधे की जगह 20 किलोमीटर दूर हो, तो हाथी रास्ते में दूसरे पौधे खाए बिना सीधे वहां पहुंच सकता है.

हाथियों की गुफाओं और खनिज की तलाश

माउंट एल्गन सिर्फ औषधीय पौधों के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी प्राकृतिक गुफाओं के लिए भी जाना जाता है. यह एक ज्वालामुखीय पर्वतीय इलाका है, जो केन्या और युगांडा की सीमा पर फैला हुआ है. यहां की कुछ गुफाओं में खनिजों से भरपूर मिट्टी और चट्टानें मौजूद हैं. लोकल गाइड्स के मुताबिक, हाथी इन गुफाओं के अंदर जाकर चट्टानों को अपने दांतों से खुरचते हैं. वे वहां मौजूद मिट्टी और खनिजों को खाते हैं. यह किसी बीमारी का इलाज करने से नहीं जुड़ा है बल्कि यह वह अपने शरीर के लिए जरूरी खनिज हासिल करने के लिए आते हैं.

माउंट एल्गन फाउंडेशन ने इस इलाके में हाथियों के इस्तेमाल में आने वाली 55 गुफाओं का डॉक्यूमेंटेशन किया था. इनमें कुछ गुफाएं काफी अंदर तक फैली हुई हैं. लोगों ने कितुम और चेसामो की किबालो गुफा का जिक्र किया, जहां हाथियों को नमक और खनिजों वाली मिट्टी खाते देखा गया है.

कुछ गुफाओं में इंसानों की मौजूदगी और आग से निकलने वाले धुएं के कारण हाथियों का जाना मुश्किल हो जाता है. वहीं, तुपकेबर गुफा के ढह जाने के बावजूद उसके आसपास हाथियों की गतिविधियों के निशान मिले हैं. चेपन्यालिल गुफा के रास्ते पर डोम्बेया रोटुंडिफोलिया नाम के पेड़ के तने पर हाथियों के दांतों से बने निशान भी दर्ज किए गए.

यह रिसर्च हाथियों के बारे में एक नई संभावना सामने रखती है. वैज्ञानिकों को लगता है कि हाथी अपने आसपास मौजूद पौधों का इस्तेमाल सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि अपनी या अपने बच्चों की सेहत से जुड़ी जरूरतों के लिए भी करते हैं. लेकिन इस पर अभी और रिसर्च करने की जरूरत है. इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि जंगल में रहने वाले विशाल जानवर प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल किस तरह करते हैं और उनके व्यवहार से इंसान क्या सीख सकता है.

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