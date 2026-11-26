मिस्र में सड़क दुर्घटनाएं गंभीर चिंता का विषय बनी हुई हैं. तेज रफ्तार, खराब सड़कें और यातायात नियमों के कमजोर क्रियान्वयन को यहां होने वाले हादसों की प्रमुख वजह माना जाता है.

मिस्र की राजधानी काहिरा के पास बुधवार (25 नवंबर, 2026) रात को बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है. यहां एक ईंधन टैंकर के पलटने से भीषण आग और इस आग में 30 लोगों जिंदा जल गए. 25 अन्य झुलस गए. आग की चपेट में आने से दो दर्जन से अधिक कारें और मोटरसाइकिलें जलकर खाक हो गईं.

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, हादसा काहिरा के प्रमुख रिंग रोड पर हुआ. गीजा प्रांत के अल-वर्राक इलाके में पेट्रोलियम उत्पादों से भरा एक टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया. इसके बाद उसमें आग लग गई, जिसने देखते ही देखते आसपास से गुजर रहे वाहनों को भी अपनी चपेट में ले लिया.

मिस्र के सार्वजनिक अभियोजन कार्यालय के अनुसार, हादसे के बाद घटनास्थल पर बड़े पैमाने पर राहत और बचाव अभियान चलाया गया. दमकलकर्मियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, जबकि बचावकर्मियों ने जलती हुई गाड़ियों से लोगों को बाहर निकाला. घटनास्थल पर सैकड़ों लोग जमा हो गए थे.

BREAKING: Reports of more than 30 people killed after a truck carrying petroleum products overturned while turning on Cairo’s Ring Road, triggering a massive explosion and fire that spread to several nearby vehicles, according to Egypt’s Health Ministry. https://t.co/7lJKLTR2Rs — Breaking911 (@Breaking911) November 25, 2026

मिस्र के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. राहत अभियान में 39 एंबुलेंस लगाई गईं. अधिकारियों ने मृतकों की पहचान के लिए डीएनए जांच शुरू कराई है, क्योंकि आग में कई शव बुरी तरह झुलस गए हैं. स्वास्थ्य मंत्री खालिद अब्देल गफ्फार ने कहा, 'मृतकों की संख्या शुरुआती अनुमान पर आधारित है और इसमें बढ़ोतरी हो सकती है।" उन्होंने घटनास्थल का दौरा करने और घायलों के इलाज की व्यवस्था की निगरानी करने की बात कही.

मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी ने हादसे में जान गंवाने वालों के प्रति संवेदना जताई और संबंधित अधिकारियों को पीड़ित परिवारों की सहायता करने के निर्देश दिए.प्रारंभिक जांच के मुताबिक, टैंकर चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया था. इसके बाद टैंकर सड़क के कंक्रीट डिवाइडर से टकराकर पलट गया और उसमें आग लग गई. हालांकि, हादसे के सटीक कारणों और जिम्मेदारी तय करने के लिए जांच जारी है.

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मिस्र में सड़क दुर्घटनाएं गंभीर चिंता का विषय बनी हुई हैं. तेज रफ्तार, खराब सड़कें और यातायात नियमों के कमजोर क्रियान्वयन को यहां होने वाले हादसों की प्रमुख वजह माना जाता है. मिस्र की सरकारी सांख्यिकी एजेंसी के अनुसार, वर्ष 2025 में सड़क दुर्घटनाओं में 5,829 लोगों की मौत हुई थी, जो 2024 के 5,260 के आंकड़े से 10.8 प्रतिशत अधिक थी.साल की शुरुआत में भी दक्षिणी प्रांत बेनी सुएफ के पास कई वाहनों की टक्कर में 21 लोगों की मौत और 16 लोग घायल हुए थे.

